01:22Trump: Gorsuch, suoi attacchi alla giustizia ‘demoralizzano’

(ANSA) - NEW YORK, 8 FEB - Gli attacchi di Donald Trump al sistema giudiziario sono 'demoralizzanti'. Lo afferma Neil Gorsuch, nominato dal presidente alla Corte Suprema, commentando le parole usate da Donald Trump per condannare i giudici e il sistema americano sul bando ai musulmani. Lo riporta la Cnn. Gorsuch prende così le distanze da Trump, aprendo una spaccatura all'interno del fronte trumpista. "Mi ha detto che i commenti del presidente sul sistema giudiziario sono demoralizzanti e avvilenti", afferma il senatore democratico Richard Blumenthal, al termine di un incontro privato con Gorsuch. Trump ha criticato ripetutamente i giudici e il sistema giudiziario per il bando ai musulmani, sul quale l'amministrazione attende il pronunciamento della Corte d'Appello.

00:20Calcio: serie A, Bologna-Milan 0-1

(ANSA) - BOLOGNA, 8 FEB - Il Milan torna al successo dopo 3 sconfitte consecutive e batte il Bologna 1-0 nel secondo recupero della 18/a giornata di serie A. Occasionissima per gli ospiti dopo 5 minuti: un errore di Krafth innesca Deulofeu che calcia addosso al portiere Da Costa, sulla respinta Pasalic spedisce alto da ottima posizione. Al 31' esce nel Milan Romagnoli per problemi muscolari, al suo posto Zapata. I rossoneri restano in 9 per le espulsioni di Paletta (36') e Kucka (60'), entrambe per doppia ammonizione. Grandissima parata di Donnarumma al 65' su tiro a botta sicura di Krejci. Al 68' un tiro di Pasalic servito da Deulofeu viene respinto da Da Costa, sul corner successivo lo stesso spagnolo prende la traversa. Il gol che decide la partita arriva a due minuti dalla fine: giocata straordinaria di Deulofeu sulla destra, palla al centro per Pasalic che insacca senza problemi. Milan a 40 punti, Bologna fermo a 27.

23:42Nuovo atto accusa contro Birmania, ‘mille Rohingya uccisi’

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - Nuovo atto d'accusa alla Birmania 'democratica': oltre 1.000 persone dell'etnia musulmana dei Rohingya sono stati uccisi da quando, nell'autunno scorso, è iniziata l'offensiva dei militari contro di loro, che la comunità internazionale addita come 'pulizia etnica' sulla base di denunce di Ong e dell'Onu. E proprio di due funzionari dell' Onu di alto livello - fonti che hanno chiesto l'anonimato - viene l'accusa odierna, riportata dal sito dell'agenzia Reuters. Secondo le fonti, dall'inizio delle operazioni militari contro i Rohingya, oltre 70.000 persone sono state costrette a fuggire dai loro villaggi, nel nord dello stato occidentale di Rakhine. Le due fonti diverse dicono anche che le cifre ufficiali fatte dal governo sono nettamente 'sottostimate'. Il portavoce presidenziale birmano Zaw Htay, interpellato dalla Reuters, ha dichiarato che sulla base dei rapporti dei comandanti militari che opera nella zona, le vittime sarebbero non più di 100, uccise in un'operazione di contrasto alla guerriglia.

23:28ANSA/ Appello a Italia: ‘Si scusi per Guerra di Spagna’

(di Francesco Cerri) (ANSA) - MADRID, 8 FEB - "L'Italia chieda scusa!". A 80 anni dalla dramma della Guerra Civile spagnola e dell'assalto alla democrazia del generale Francisco Franco appoggiato da Mussolini e Hitler, l'appello arriva nell'anniversario della strage della 'Desbanda' costata la vita a centinaia di civili nel febbraio del 1937. A lanciarlo in una lettera all'ambasciatore a Madrid Stefano Sannino è l'Associazione spagnola della Memoria Storica (Armh), l'Ong che da anni lotta per aprire gli armadi nei quali la stessa appena quarantenne democrazia spagnola rinchiude ancora tanti scheletri della Guerra Civile e del franchismo. Ottanta anni fa le forze fasciste italiane, ufficiosamente alleate di Franco, contribuirono al massacro dei civili in fuga da Malaga verso Alicante: fu la 'desbanda', ricorda l'Amrh, che ora chiede all'Italia un gesto: "Assuma pubblicamente la responsabilità di un'aggressione così grave contro il popolo spagnolo", offra "scuse pubbliche", una "condanna dell'appoggio ai franchisti" e "riconosca le sofferenze delle vittime". Tra poco ricorre un altro anniversario, quello dei bombardamenti a tappeto contro Barcellona ordinati da Benito Mussolini nel marzo 1938: in tre giorni i bombardieri fascisti Savoia Marchetti sganciarono 44 tonnellate di bombe sulla città. Una strage di civili ricordata nel recente documentario "Una ferita aperta" dalla giornalista Monica Uriel: 900 morti, 1.500 feriti. Vicino alla cattedrale di Barcellona, che migliaia di turisti italiani visitano ogni anno, ci sono ancora nel marmo i segni delle schegge delle loro bombe. Quello di Barcellona fu il primo attacco a tappeto della storia contro la popolazione civile di una grande città europea e una delle pagine più buie della Guerra di Spagna. La Armh ora chiede all'Italia "un gesto fermo di condanna", "scuse pubbliche alle vittime delle bombe italiane e a tutta la società spagnola" anche per avere contribuito all'instaurazione di 40 anni di dittatura. Sannino risponderà a breve. Una prima risposta però la darà nei fatti il 14 febbraio: parteciperà a Valencia alle commemorazioni per l'80mo anniversario del bombardamento navale italiano sulla città, dove si era rifugiato in fuga da Madrid il governo legale. Sannino, rileva l'ambasciata, intanto ha già ricordato che "la Repubblica italiana è nata sul ripudio della guerra: i bombardamenti sulla popolazione civile sono stati una barbarie, in cui l'Italia di oggi non si riconosce". (ANSA).

23:12Tennis: Atp Sofia, Seppi al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - Esordio positivo per Andreas Seppi al torneo Atp di Sofia (montepremi di 482.060 euro, veloce indoor) in Bulgaria. Il 32enne altoatesino, reduce dal weekend di Davis contro l'Argentina, ha sconfitto al primo turno per 7/6(7-3) 3/6 6/3 il bosniaco Damir Dzumhur. Domani Andreas si giocherà un posto nei quarti con il belga Steve Darcis, protagonista del successo in Davis contro la Germania. L'altoatesino ha vinto entrambi i precedenti, l'ultimo dei quali si è disputato al terzo turno degli Australian Open il mese scorso a Melbourne. La prima testa di serie è l'austriaco Dominic Thiem, numero otto del ranking mondiale: la seconda il belga David Goffin, numero 11 Atp.

23:07Brexit: via libera finale Comuni ad avvio divorzio

(ANSA) - LONDRA, 8 FEB - La Camera dei Comuni ha approvato stasera in terza e ultima lettura la legge - denominata European Union (Notification Of Withdrawal) Bill- che autorizza il governo di Theresa May ad avviare i negoziati per il divorzio dall'Ue: 494 i favorevoli, 122 i contrari. Nel pomeriggio erano stati bocciati gli ultimi emendamenti proposti dall'opposizione per cercare d'imporre qualche paletto negoziale. Ora il dossier Brexit passa alla Camera dei Lord, dal 20 febbraio, ma in caso di modifiche l'ultima parola resterà ai Comuni.

23:04Prostituzione: vescovi veneti a fiaccolata contro ‘tratta’

(ANSA) - VERONA, 8 FEB - Il patriarca di Venezia e i vescovi di Verona, Vicenza e Rovigo hanno preso parte stasera a Verona ad una fiaccolata organizzata dalla Comunità Papa Giovanni XXIII per sensibilizzare i cittadini sul grave problema dello sfruttamento della prostituzione, che registra un aumento delle minorenni costrette a vendere il loro corpo. "Per noi - ha detto il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia - è una fede che genera una cultura, che genera anche una proposta sociale: l'attenzione alla persona che altrimenti rischia di essere resa un oggetto di guadagno, di lucro da parte di qualcuno". "E' importante - ha aggiunto - che ci sia un risveglio culturale. Nello stesso tempo bisogna pensare a dare leggi eque nei confronti di queste donne che spesso sono minorenni, per cui non esiste l'equazione: 'noi siamo liberi di andare con le prostitute, loro sono libere di prostituirsi'. Questa è un'ipocrisia".