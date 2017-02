Ultima ora

08:53Iran: media Usa, Teheran ha lanciato un altro missile

(ANSA) - NEW YORK, 9 FEB - L'Iran ha lanciato un altro missile dalla piattaforma da dove lo scorso mese ha condotto un test balistico: lo riporta la Fox, citando alcune fonti.

08:50Trump:Senato conferma Jeff Sessions ministro Giustizia

(ANSA) - NEW YORK, 9 FEB - Il Senato americano approva Jeff Sessions a ministro della Giustizia. La nomina di Sessions arriva dopo forti tensioni in Senato, con i democratici che lo hanno aspramente criticato per non essere adatto all'incarico, accusandolo anche di razzismo.

08:44Gaza: media, 2 palestinesi uccisi e 5 feriti in raid Israele

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Due palestinesi sono rimasti uccisi e altri cinque feriti in raid condotti nella notte sul sud della Striscia di Gaza, al confine con l'Egitto. Lo riportano i media israeliani citando fonti ospedaliere. Secondo Hamas, i bombardamenti sono stati condotti da Israele in risposta al lancio di razzi ieri dalla vicina penisola del Sinai. Le forze armate israeliane hanno tuttavia negato di aver condotto la scorsa notte alcun raid su Gaza. Lo riferisce la radio militare. Intanto la normalita' e' tornata ad Eilat (Mar Rosso) dopo che ieri quattro razzi sono stati sparati dal Sinai egiziano nella sua direzione e sono stati intercettati dal sistema Iron-Dome.

03:59Roma, Romeo: penso di aver chiarito tutto

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - "E' andata bene, penso di aver chiarito tutto. L'interrogatorio si è svolto in un clima sereno e collaborativo, anche se ho avuto giornate migliori". Lo ha detto Salvatore Romeo, ex capo della segreteria politica della sindaca di Roma Virginia Raggi. "I magistrati - ha spiegato lasciando la Procura dopo l'interrogatorio durato oltre cinque ore - hanno voluto analizzare ogni aspetto e ogni sfaccettatura della vicenda e non mi sembra che mi abbiano fatto nuove contestazioni. Sul mio conto hanno fatto indagini patrimoniali molto complesse. Nei prossimi giorni i miei avvocati presenteranno una memoria".

01:22Trump: Gorsuch, suoi attacchi alla giustizia ‘demoralizzano’

(ANSA) - NEW YORK, 8 FEB - Gli attacchi di Donald Trump al sistema giudiziario sono 'demoralizzanti'. Lo afferma Neil Gorsuch, nominato dal presidente alla Corte Suprema, commentando le parole usate da Donald Trump per condannare i giudici e il sistema americano sul bando ai musulmani. Lo riporta la Cnn. Gorsuch prende così le distanze da Trump, aprendo una spaccatura all'interno del fronte trumpista. "Mi ha detto che i commenti del presidente sul sistema giudiziario sono demoralizzanti e avvilenti", afferma il senatore democratico Richard Blumenthal, al termine di un incontro privato con Gorsuch. Trump ha criticato ripetutamente i giudici e il sistema giudiziario per il bando ai musulmani, sul quale l'amministrazione attende il pronunciamento della Corte d'Appello.

00:20Calcio: serie A, Bologna-Milan 0-1

(ANSA) - BOLOGNA, 8 FEB - Il Milan torna al successo dopo 3 sconfitte consecutive e batte il Bologna 1-0 nel secondo recupero della 18/a giornata di serie A. Occasionissima per gli ospiti dopo 5 minuti: un errore di Krafth innesca Deulofeu che calcia addosso al portiere Da Costa, sulla respinta Pasalic spedisce alto da ottima posizione. Al 31' esce nel Milan Romagnoli per problemi muscolari, al suo posto Zapata. I rossoneri restano in 9 per le espulsioni di Paletta (36') e Kucka (60'), entrambe per doppia ammonizione. Grandissima parata di Donnarumma al 65' su tiro a botta sicura di Krejci. Al 68' un tiro di Pasalic servito da Deulofeu viene respinto da Da Costa, sul corner successivo lo stesso spagnolo prende la traversa. Il gol che decide la partita arriva a due minuti dalla fine: giocata straordinaria di Deulofeu sulla destra, palla al centro per Pasalic che insacca senza problemi. Milan a 40 punti, Bologna fermo a 27.

23:42Nuovo atto accusa contro Birmania, ‘mille Rohingya uccisi’

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - Nuovo atto d'accusa alla Birmania 'democratica': oltre 1.000 persone dell'etnia musulmana dei Rohingya sono stati uccisi da quando, nell'autunno scorso, è iniziata l'offensiva dei militari contro di loro, che la comunità internazionale addita come 'pulizia etnica' sulla base di denunce di Ong e dell'Onu. E proprio di due funzionari dell' Onu di alto livello - fonti che hanno chiesto l'anonimato - viene l'accusa odierna, riportata dal sito dell'agenzia Reuters. Secondo le fonti, dall'inizio delle operazioni militari contro i Rohingya, oltre 70.000 persone sono state costrette a fuggire dai loro villaggi, nel nord dello stato occidentale di Rakhine. Le due fonti diverse dicono anche che le cifre ufficiali fatte dal governo sono nettamente 'sottostimate'. Il portavoce presidenziale birmano Zaw Htay, interpellato dalla Reuters, ha dichiarato che sulla base dei rapporti dei comandanti militari che opera nella zona, le vittime sarebbero non più di 100, uccise in un'operazione di contrasto alla guerriglia.