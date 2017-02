Ultima ora

11:07Usa: schiaffo Trump a Sioux, ok a oleodotto Dakota

(ANSA) - NEW YORK, 9 FEB - Via libera dell'amministrazione Trump al completamento dell'oleodotto Dakota. Le autorita' rilasciano il permesso finale necessario per completare l'opera contestata dai nativi Sioux. Lo riporta la stampa americana. Non e' escluso che gli oppositori al progetto presentino un appello. Un via libera atteso fra le proteste: migliaia di persone in tutti gli Stati Uniti sono scese in piazza per dire no all'iniziativa e in difesa dei Sioux.

10:45Lavoro:Bagnasco a giovani,non lasciate morire speranza

(ANSA) - NAPOLI, 9 FEB - "Non lasciate che qualcuno uccida la speranza dei vostri cuori". Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale italiana, Angelo Bagnasco, nel corso dell'omelia pronunciata nella messa celebrata ad apertura della seconda giornata del convegno "Chiesa e lavoro" che vede riuniti a Napoli i vescovi di Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ai giovani presenti Bagnasco ha detto: "Non sarete soli. Con voi ci saranno i pastori della Chiesa".

10:04Fisco:arrestati 3 imprenditori e un commercialista a Brescia

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - È in corso un'operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Brescia, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, che ha portato all'arresto di 4 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale mediante l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si tratta di 3 imprenditori ed un commercialista finiti agli arresti domiciliari, mentre sono 40 gli indagati e sono stati sequestrati oltre 13 milioni. (ANSA).

09:05Russia: Putin, brillante futuro ‘semplicemente inevitabile’

(ANSA) - MOSCA, 9 FEB - La Russia va "inevitabilmente" verso un brillante futuro: parola di Vladimir Putin. "Ho sentito i nostri laureati - ha detto ieri il leader del Cremlino rivolgendosi agli studenti durante un evento per celebrare il 'Giorno della Scienza russa' - ma non ho semplicemente sentito cosa hanno detto, mi sono innamorato delle loro parole. Un pensiero semplice ma assolutamente meraviglioso mi è venuto in mente: le basi della nostra nazione poggiano su radici così profonde che il futuro grande e meraviglioso del nostro paese è semplicemente inevitabile". Putin, riporta il Moscow Times, ha voluto sottolineare il ruolo dello sviluppo scientifico e tecnologico nel futuro della Russia: "Il mondo intero - ha detto - affronta grandi sfide che possono essere vinte solo con l'aiuto della scienza e della tecnologia".

08:59Messico: figli El Chapo feriti in agguato

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 9 FEB - I figli di Joaquin 'El Chapo' Guzman sarebbero stati feriti in un agguato compiuto da un esponente di una gang narcos rivale, una volta 'luogotenente' del padre. Lo riporta un noto giornalista messicano. Il reporter Ciro Gomez Leyva ha ricevuto una lettera dagli stessi figli del boss del cartello Sinaloa, i quali accusano dell'attacco Damaso Lopez, che starebbe cercando di prendere il posto del signore della droga estradato negli Stati Uniti. Al momento dell'agguato, i figli del 'Chapo' erano in compagnia con un altro capo del cartello del padre, Ismael 'El Mayo' Zambada.

08:53Iran: media Usa, Teheran ha lanciato un altro missile

(ANSA) - NEW YORK, 9 FEB - L'Iran ha lanciato un altro missile dalla piattaforma da dove lo scorso mese ha condotto un test balistico: lo riporta la Fox, citando alcune fonti.

08:50Trump:Senato conferma Jeff Sessions ministro Giustizia

(ANSA) - NEW YORK, 9 FEB - Il Senato americano approva Jeff Sessions a ministro della Giustizia. La nomina di Sessions arriva dopo forti tensioni in Senato, con i democratici che lo hanno aspramente criticato per non essere adatto all'incarico, accusandolo anche di razzismo.