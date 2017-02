Ultima ora

13:12Francia:esplosione in centrale nucleare Flamanville

(ANSA) - PARIGI, 9 FEB - Esplosione questa mattina intorno alle 10.00 nella centrale nucleare di Flamanville, in Francia. Secondo Ouest-France potrebbero esserci dei feriti. Secondo la prefettura, non c'è alcun rischio legato al nucleare.L'esplosione si è verificata nella sala macchine della centrale nucleare di Flamanville, dove non ci sono elementi radioattivi. Secondo le autorità non c'è dunque alcun rischio atomico o di contaminazione. I soccorsi sono giunti nella zona e un'operazione dei vigili del fuoco è attualmente in corso nella zona. Un'esplosione e un incendio sono stati segnalati dai pompieri all'interno della centrale, ma fuori dalla zona nucleare.

13:11Bullismo: sputi ed escrementi nel cibo, quattro denunce

(ANSA) - TORINO, 8 FEB - Cinghiate, sputi, escrementi nel cibo: queste le vessazioni che un giovane di 14 anni sarebbe stato costretto a subire, a Ciriè, nel Torinese, da alcuni coetanei. Quattro minorenni, tre quattordicenni e un quindicenne, ora devono rispondere di ingiuria, minaccia, lesioni personali, atti persecutori e tentata rapina in concorso. Il calvario, a quanto racconta la vittima, è iniziato alla fine dello scorso anno scolastico, quando, in classe, due compagni hanno incominciato ad accusarlo di puzzare, di non lavarsi, arrivando persino a sputargli addosso. Un escalation di violenza: lo scorso agosto, in una birreria di Ciriè, il "branco" lo prende in giro. "Abbiamo raccolto degli escrementi per strada e li abbiamo messi nel panino che hai appena mangiato", gli dicono. Il 14enne si ribella: "Non voglio più uscire con voi". E i quattro prima lo minacciano e poi lo picchiano con una cintura. A quel punto l'adolescente racconta tutto ai genitori e scatta la denuncia ai carabinieri.(ANSA).

13:05Pd: Morani, andiamo a congresso e vediamo gente con chi sta

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - "ehi @matteorenzi ma perché non facciamo davvero il congresso? E vediamo con chi sta la nostra gente #congressosubito". Così su Twitter la vice capogruppo Pd Alessia Morani.

13:03Lei lo picchia col bastone, lui si getta dalla terrazza

(ANSA) - MODENA, 9 FEB - Si è lanciato dal balcone di casa sua, al secondo piano, atterrando su quello del vicino, al primo, riportando fratture e traumi con una prognosi di oltre trenta giorni, per sfuggire alle bastonate della convivente. È accaduto in via Alassio, zona periferica di Modena, alle prime luci dell'alba di ieri. La donna, una etiope di 48 anni, è stata arrestata dai carabinieri di Modena per maltrattamenti in famiglia e lesioni. A quanto pare il tutto è scaturito da una lite per futili motivi all'interno dell'abitazione, nel corso della quale la 48enne ha poi impugnato un bastone colpendo ripetutamente l'uomo, 69 anni, che per sfuggire si è lanciato. La donna si trova ora nel carcere di Sant'Anna, il ferito, invece, è ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Oltre a diverse fratture ha anche un trauma cranico e uno toracico. (ANSA).

12:58M5s: Di Maio, basta gossip al soldo editori impuri

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - "Spiace veramente che si continui a parlare di liste di proscrizione. Mi è stato chiesto dal presidente dell'Ordine dei giornalisti di segnalare i passaggi a mio avviso falsi e diffamatori. Non ho scritto una lettera segreta, ma aperta. Questa ora diventa una lista di proscrizione, senza che nessuno entri nel merito delle mie segnalazioni. Il mio desiderio è di un giornalismo che sia animato da volontà sincera d'inchiesta e non da gossip al soldo di editori impuri". Lo afferma Luigi Di Maio, vice presidente della Camera ed esponente del M5s.

12:57Cyberbullismo: Boldrini, basta attese,ci sia presto la legge

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - "Il cyberbullismo uccide e penso che la politica debba sapere rispondere. Il legislatore non può aspettare ancora. Ora la legge è di nuovo alla Camera e mi auguro si riesca a chiudere la Legislatura approvandola. Lo dobbiamo ai ragazzi che si impegnano contro il cyberbullismo, a quelli che non mollano e a quelli che non ce l'hanno fatta". Lo dice la presidente della Camera Laura Boldrini aprendo i lavori del workshop "Sicuri sul web per una navigazione consapevole" che si svolge a Montecitorio in occasione del "Safer Internet day".

12:47Bancarotta fraudolenta, sequestro conti imprenditore

(ANSA) - LIVORNO, 9 FEB - Un imprenditore livornese di 70 anni, residente in provincia di Pisa, a seguito di un'ordinanza del gip eseguita dalla guardia di finanza di Livorno, è stato raggiunto da un provvedimento di divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale e a ricoprire incarichi direttivi in imprese perché accusato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con distrazione di 2,7 milioni. Le indagini, dirette dalla procura di Livorno sono scaturite dagli sviluppi di una verifica fiscale eseguita dai finanzieri nei confronti di una società di Livorno del settore del commercio di autovetture e sottoposta alla procedura di concordato preventivo, omologato dal tribunale nel gennaio 2015, di cui l'imprenditore è stato amministratore unico fino al 30 dicembre scorso. La complessiva distrazione di denaro per circa 2,7 milioni di euro appurata dalla Gdf sarebbe avvenuta a partire dal 2006 secondo tre linee di condotta illecita. La prima riguarda il mancato incasso di crediti per circa 2 milioni della società sottoposta a concordato nei confronti di tre imprese, anch'esse riconducibili al settantenne. La seconda contestazione dei finanzieri riguarda la distrazione di 324 mila euro prelevati in più tranches senza giustificazione contabile. All'anziano imprenditore infine è stata contestata la distrazione di 365 mila euro giustificati come compensi per l'amministratore, erogati però senza delibera assembleare e in violazione del tetto massimo di 40 mila euro prevista nel concordato. Per tutelare i creditori nell'ambito della procedura concordataria, il gip ha anche disposto nei confronti dell'uomo il sequestro preventivo del 50% della quota di un appartamento (dal valore complessivo di 252 mila euro) e del denaro sui conti correnti e i depositi titoli sia personali che delle tre società che hanno beneficiato dei prestiti.(ANSA).