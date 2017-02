Ultima ora

15:11Golf: Chimenti, è un inaccettabile attacco frontale

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - "Non posso accettare questo attacco frontale, ingiusto e inammissibile. Il progetto della Ryder Cup va avanti e garantisco che non ci saranno sperperi. Io sono incapace di rubare. Sento parlare di avvisi di garanzia: mai ricevuto uno ed è molto difficile che accada. La Federazione è testimone della mia puntualità". Così il presidente della Federgolf Franco Chimenti, che ha precisato: "Il presidente del Senato Grasso non ha bocciato l'emendamento (con cui il governo avrebbe dovuto garantire una fideiussione di 97 milioni per l'organizzazione dell'evento assegnato all'Italia, ndr), ma ha ritenuto inammissibile che fosse nel decreto "salva-banche" e avrà avuto le sue ragioni; questo non significa che il provvedimento non possa prendere una strada diversa e ottenere il consenso. Anzi, è meglio che ieri non sia passato, perché avrebbe generato una confusione incredibile. Noi, invece, vogliamo andare avanti in modo sereno e senza problemi. Cercheremo di soddisfare gli inglesi e vedrete che alla fine ci riusciremo".

15:01Flamanville: prefetto, intossicati stanno bene

(ANSA) - PARIGI, 9 FEB - Le cinque persone leggermente dopo l'incidente alla centrale nucleare di Flamanville, nel nord della Francia, sono "indenni": è quanto ha riferito il prefetto di zona, Jacques Witkowski. Il responsabile ha quindi precisato che è stata aperta un'"indagine tecnica" per determinare le cause dell'incidente, verificatosi su "un banale impianto elettrico" nella zona del reattore numero uno. Per il momento, il prefetto evoca un "surriscaldamento sulle guaine dei macchinari" che ha poi causato una "forte detonazione" seguita da una fuoriuscita di fumo in un comparto "che non ha nulla a che vedere con l'area nucleare". "L'incidente è completamente rientrato", ha assicurato Witkowski.

14:58Calcio: ranking Fifa, l’Italia guadagna una posizione

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - L'Italia sale un gradino ed è ora 15/a nella classifica mondiale della Fifa aggiornata e pubblicata oggi. Invariate, invece, le prime cinque posizioni con l'Argentina sempre al comando davanti a Brasile, Germania, Cile e Belgio. Mentre nuova sesta classificata è la Francia, ai danni della Colombia. Completano la top 10, senza altre novità, Portogallo, Uruguay e Spagna. Scorrendo il resto del ranking, sugli scudi appaiono alcune nazionali africane in virtù della Coppa continentale appena conclusa: il Camerun vincitore ha compiuto un balzo di 29 gradini, il più ampio di questa tornata, salendo al 33/o posto; così come l'Egitto finalista è passato al 23/o, guadagnandone 12; le stesse vantate dal Congo, ora 37/o subito davanti al Burkina Faso, che di posizioni ne ha scalate 15; bene anche la Nigeria, 41/a, il Ghana, 45/o, e il Marocco, 48/o, ottenuti tutti grazie ad un +9. Per contro, spiccano il -13 della Costa d'Avorio, scivolata al 47/o posto (peggior performance del ranking), e il -11 dell'Algeria, ora 50/a.

14:47Golf: Chimenti, non rinuncio alla Ryder Cup

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - "Io non rinuncio a questo progetto perché me lo sono conquistato: è un progetto onesto e sano e non ci saranno sperperi". Il presidente della Federgolf Franco Chimenti annuncia la volontà di andare avanti sulla Ryder Cup, dopo che ieri il presidente del Senato Pietro Grasso ha dichiarato inammissibile l'emendamento al decreto "salva-banche", sulla fideiussione dello Stato di 97 milioni necessaria per organizzare a Roma il torneo del 2022. "La Ryder Cup - ha aggiunto Chimenti - è un evento irrinunciabile per il futuro non solo del golf, ma di tutto lo sport italiano, perché è legata ad un turismo ricco e importantissimo per il Paese". Il termine per presentare la fideiussione scade il 26 febbraio. "Chiederemo una proroga che non può non esserci concessa - ha precisato Chimenti - ma certo non a lungo termine. Intanto, questi 97 milioni già diventano 57 perché abbiamo quasi chiuso un accordo (da 40 milioni con l'advisor Infront, ndr) e altri ne faremo. A noi serve la garanzia, poi andiamo avanti da soli".

14:44Auto in fiamme, donna morta carbonizzata, marito dà allarme

(ANSA) - SAMMICHELE DI BARI (BARI), 9 FEB - Una donna di 82 anni, Angela Mallardi, di Sammichele di Bari, è morta carbonizzata, in circostanze da chiarire, nell'incendio dell'auto, una Fiat Punto, a bordo della quale si trovava insieme al marito, di 83 anni, proprietario della vettura, che era alla guida e che ha dato l'allarme. Non si conoscono le cause che hanno provocato le fiamme. Il fatto è accaduto in contrada Colombo, agro di Sammichele di Bari, in una zona isolata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle (Bari) e della stazione carabinieri di Sammichele di Bari, oltre a personale del 118 e ai vigili del fuoco.

14:43Delrio, Pd polveriera? Ma chi è che sta mettendo le polveri?

(ANSA) - ANCONA, 9 FEB - Massimo D'Alema dice che il Pd è seduto su una polveriera? "Il Partito Democratico sta su una polveriera se c'è gente che mette fuochi sotto la sedia del Pd". Così il ministro Graziano Delrio rispondendo ad una domanda dei giornalisti, a margine di un'iniziativa ad Ancona. "Per stare tranquilli - ha aggiunto - bisogna che tutti abbiano la coscienza di lavorare alla costruzione dell'unità, non alla divisione. Quindi la domanda da farsi è chi è che sta mettendo le polveri".

14:39Sci: mondiali, Stuhec la piu veloce in 2/a prova discesa

(ANSA) - St. Moritz (Svizzera), 9 feb - In 1.33.37 la slovena Ilka Stuhec, leader della classifica di disciplina, è stata la più veloce anche nella seconda prova cronometrata in vista della discesa iridata i domenica. La slovena ha dimostrato di trovarsi più di tutte a suo agio sui difficili grandi dossi della pista elvetica. Secondo tempo per la svizzera Fabienne Suter in 1.33.90 e terzo per la austriaca Christine Scheyer in 1.34.17. Miglior azzurra è stata Sofia Goggia, settima in 1.34.52 e subito davanti alla svizzera Lara Gut mentre la statunitense Lindsey Vonn ha chiuso con il 4/o tempo. Decisamente più indietro sono finite Elena Fanchini, Elena Curtoni, Federica Brignone e le altre azzurre. La prova è partita in ritardo per un banco di nebbia a metà tracciato, le condizioni di visibiltà poi sono progressivamente migliorate.