Ultima ora

17:07G7: Gentiloni, ‘nessun invito a Putin per vertice Taormina’

(ANSA) - LONDRA, 9 FEB - Da parte della presidenza italiana del G7 "non c'è alcun invito al presidente Putin a partecipare al vertice di Taormina", "prospettiva che al momento mi pare irrealistica". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni rispondendo a una domanda alla conferenza stampa a Londra con Theresa May, sottolineando tuttavia la necessità di "fare ogni sforzo possibile sul terreno del dialogo" con Mosca, anche attraverso la presidenza italiana del G7.

17:00Recuperato cadavere nelle chiuse del fiume Adda

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - Il cadavere di un uomo è stato recuperato nel fiume Adda, a Milano. Non sono stati trovati i documenti, apparentemente la vittima avrebbe sui 50 anni. Attorno alle 11 un passante ha chiamato i vigili del fuoco per segnalare che sul ponte che collega Trezzo a Capriate aveva sentito un tonfo e subito dopo aveva visto galleggiare qualcosa di simile un corpo. Il testimone ha precisato di non essere sicuro che si trattasse di un cadavere ma attorno alle 12.30 è arrivata la conferma dai vigili del fuoco impegnati nelle ricerche. Il corpo, infatti, è stato recuperato nelle chiuse a circa 800 metri a valle. (ANSA).

17:00Calcio: Mondiale 2026, l’Uefa chiede sedici posti

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - L'Europa chiede 16 posti per il Mondiale del 2026 che - come recentemente deciso dalla Fifa - si svolgerà con una nuova formula a 48 squadre. Lo ha detto il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin al termine dei lavori del Comitato esecutivo dell'organizzazione, oggi a Nyon. L'Uefa chiederà inoltre che ognuna delle 16 squadre europee venga inserita in un girone diverso (vi saranno 16 gruppi da tre squadre) e che il numero di 16 sia un minimo, ossia che nel caso in cui sia un Paese europeo ad organizzare il Mondiale, la quota di posti salga a 17.

16:59Cane trova un dito umano e lo porta alla padrona

(ANSA) - BOLOGNA, 9 FEB - Due falangi di un dito umano lungo un marciapiede di Imola (Bologna). Le ha trovate un cane durante una passeggiata con la sua padrona in via D'Azeglio: la donna, arrivata a casa, l'ha buttato nell'immondizia, credendo fosse un pezzo di legno. Poi però ha ripensato alla consistenza, è andata a controllare e, accorgendosi che si trattava di una parte di un dito, ha chiamato i Carabinieri. I militari lo hanno recuperato e sono in corso le analisi con la collaborazione dell'Ausl. Dalle prime verifiche sembra provenire da un uomo di carnagione chiara e risalire ad alcuni giorni fa, da due a venti. (ANSA).

16:54Brexit: Gentiloni, ‘non vogliamo negoziato distruttivo’

(ANSA) - LONDRA, 9 FEB - "Rispettiamo" la decisione degli elettori britannici sulla Brexit e "sappiamo che non sarà un negoziato semplice e che dobbiamo affrontarlo e, questo sarà l'atteggiamento italiano, in modo amichevole e costruttivo. Non abbiamo alcun interesse ad un negoziato distruttivo tra l'Ue e il Regno Unito". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni a Londra dopo l'incontro con la primo ministro, Theresa May. "Italia e Regno Unito hanno un interesse reciproco nel rassicurare i nostri concittadini italiani che vivono nel Regno Unito e britannici che vivono in Italia sul fatto che i loro diritti acquisiti saranno rispettati e trattati in condizioni di reciprocità, quindi trattati bene". Ha detto ancora Gentiloni.

16:53Rugby: Sei Nazioni, Italia O’Shea ne cambia 4

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Sono quattro i cambi annunciati dal ct dell'Italrugby, Conor O'Shea, nella formazione che sabato all'Olimpico affronterà l'Irlanda nella seconda giornata del Sei Nazioni. L'unica novità nei trequarti vede il ritorno in campo dal primo minuto di Angelo Esposito all'ala. In terza linea Simone Favaro, tenuto a riposo precauzionale contro il Galles, torna titolare della maglia n.7, con Maxime Mbandà confermato dal primo minuto insieme a capitan Sergio Parisse. Due cambi, infine, tra i primi cinque uomini con l'inserimento del recuperato Dries Van Schalkwyk in seconda linea in coppia con Marco Fuser e di Leonardo Ghiraldini che rientra dal primo minuto tra i due piloni Cittadini e Lovotti, entrambi confermati. Questa la formazione: Padovani, Esposito, Benvenuti, McLean, Venditti, Canna, Gori, Parisse, Favaro, Mbandà, Van Schalkwyk, Fuser, Cittadini, Ghiraldini, Lovotti. A disposizione: Gega, Panico, Chistolini, Biagi, Steyn, Bronzini, Allan, Campagnaro.

16:47Calcio: serie A, una giornata a Kucka e Paletta

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Una giornata di squalifica è stata inflitta dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ai giocatori del Milan Juraj Kucka e Gabriel Paletta, espulsi ieri durante il recupero della 18/a giornata Bologna-Milan. Entrambi i calciatori rossoneri sono stati espulsi per doppia ammonizione "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario".