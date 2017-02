Ultima ora

18:51Calcio: Coppa Re, niente finale al Bernabeu

(ANSA) - MADRID, 9 FEB - Anche quest'anno la finale della Coppa del Re di Spagna con ogni probabilità non sarà giocata al Bernabeu. Il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha infatti sostenuto che 'saranno in corso lavori". Negli anni scorsi, in situazioni analoghe con il Barcellona in finale il club merengue si è opposto allo svolgimento della finale nel suo stadio. Quest'anno la gara è in programma il 27 maggio e il Barcellona affronterà la sorpresa Alaves, che ieri ha eliminato il semifinale il Celta Vigo. Fra gli stadi che potrebbero ospitare la finale la stampa spagnola cita quello dell'Atletico Madrid, il Vicente Calderon, e il Mestalla, impianto che ospita il Valencia.

18:40Francia: per la polizia non c’è stato stupro di Théo

(ANSA) - PARIGI, 9 FEB - "Niente stupro". Un primo rapporto dell'Igpn - l'Ispettorato della polizia francese - ritiene che la brutalizzazione di Theo, il ragazzo picchiato e, secondo l'accusa, sodomizzato con un manganello da quattro agenti nella banlieue di Parigi non era di carattere intenzionale. In particolare, l'ispettorato ritiene che le violenze perpetrate sul 22enne siano "gravissime" ma "accidentali". Una versione che rischia di infiammare ulteriormente la tensione nelle banlieue. Quattro agenti sono indagati per la vicenda, di cui uno per stupro e tre per violenze di gruppo.

18:36Sfregiata con acido: video Gessica su Fb, grazie a tutti

(ANSA) - RIMINI, 9 FEB - "Ho già subito due interventi alla pelle e la prossima settimana ne subirò uno all'occhio, ma cerco di essere positiva. Tutti voi mi state dando una carica incredibile e per questo non vi ringrazierò mai abbastanza. Grazie di cuore a tutti". Sono le parole di Gessica Notaro, la 28enne riminese sfregiata un mese fa con l'acido dal suo ex compagno Edson Tavares, rinchiuso nel carcere di Forlì. La giovane, ex miss Romagna, ha postato un video sulla sua pagina Facebook, dove il volto, ancora fasciato, non viene ripreso. Si trova ancora ricoverata nel reparto Grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata sottoposta a due interventi per la ricostruzione dei tessuti del viso. Desta ancora preoccupazione l'occhio sinistro e i medici stanno facendo il possibile affinché possa recuperare la vista. Gessica sta affrontando la situazione con grande coraggio e dice: "La strada è ancora lunga ma teniamo duro". (ANSA).

18:31Siria: raid uccide 3 soldati turchi. Mosca, ‘nostro sbaglio’

(ANSA) - ANKARA, 9 FEB - Almeno 3 soldati turchi sono rimasti uccisi e altri 11 feriti "accidentalmente" in un raid aereo russo nel nord della Siria, in provincia di Aleppo, dove i militari di Ankara sono impegnati da fine agosto nell'operazione Scudo dell'Eufrate. Lo fanno sapere le forze armate turche, precisando che i soldati si trovavano all'interno di un edificio colpito dai bombardamenti dell'aviazione di Mosca. Secondo il comunicato dell'esercito, il presidente russo Vladimir Putin ha già espresso dispiacere e condoglianze al suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan nel corso di una telefonata pomeridiana. Secondo il ministero della Difesa russo, la disgrazia è avvenuta mentre "i bombardieri russi stavano svolgendo una missione di combattimento per distruggere le posizioni dei miliziani dell'Isis nella zona della città di al Bab".

18:27Calcio: domenica Malagò consegna Collare d’Oro a Gigi Riva

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Domenica allo stadio Sant'Elia si festeggia la leggenda rossoblù di tutti i tempi. Gigi Riva verrà premiato con il "Collare d'Oro al merito sportivo", la massima onorificenza dello sport italiano, conferita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Un riconoscimento alla carriera di un atleta "più unico che raro", come affermato dal Presidente Coni Giovanni Malagò. Un campione fuori e dentro il campo che con le sue gesta è riuscito davvero a entrare nel cuore di tutti. La cerimonia di consegna si svolgerà nel pregara di Cagliari-Juventus. Riva, accompagnato dai suoi ex compagni di squadra, gli eroi dello scudetto 1969-'70, farà il suo ingresso sul terreno di gioco accolto da uno stadio vestito a festa, gremito in ogni ordine di posto. Sarà quindi il presidente Malagò, accompagnato dal segretario generale Roberto Fabbricini, a consegnargli il prestigioso riconoscimento attribuitogli dalla Giunta Nazionale del Coni. Con lui il presidente rossoblù Tommaso Giulini e i capitani delle due squadre.

18:18L.elettorale: Toninelli, crono-programma e in Aula il 27/2

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - "All'ufficio di presidenza della Commissione che si terrà la prossima settimana, chiederemo che sulla legge elettorale venga stabilito un crono-programma, che consenta di rispettare l'impegno di portare il provvedimento in Aula il 27 febbraio. L'idea di ricominciare con il teatro delle audizioni infinite non la accettiamo affatto". Lo ha detto Danilo Toninelli, capogruppo di M5s in Commissione affari costituzionali della Camera, parlando con un cronista al termine della seduta della Commissione, in cui è stata incardinata la legge elettorale.

18:16Calcio: serie B, Avellino-Verona a Serra

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Questi gli arbitri che dirigeranno le partite valide per la 25/a giornata di Serie B in programma sabato 11 febbraio alle ore 15. Ascoli-Trapani: Martinelli; Avellino-Verona: Serra; Benevento-Latina: Pezzuto; Brescia-Pisa: Illuzzi; Cesena-Bari: Minelli; Entella-Spal (h.18): Saia; Frosinone-Carpi: Nasca; Novara-Cittadella: Aureliano; Pro Vercelli-Spezia: Chiffi; Ternana-Perugia (domenica 12 ore 17.30): Pinzani; Vicenza-Salernitana (venerdì 10 ore 20.30): Rapuano.