Ultima ora

20:39Calcio: Gagliardini, con Empoli la vittoria è d’obbligo

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - "Veniamo da una grande prestazione a Torino, dove purtroppo però non siamo riusciti a raccogliere punti. Con l'Empoli avremo bisogno assolutamente di una vittoria per riprendere il nostro cammino": lo dice il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini, al canale tematico del club, in occasione di un incontro con i tifosi nerazzurri. "Mi hanno chiesto di fare gol. Ormai c'e' la mania del fantacalcio...", racconta con un sorriso Gagliardini. Domenica contro l'Empoli non ci saranno Perisic e Icardi, squalificati, e Brozovic infortunato. "Mancheranno giocatori importanti - dice il centrocampista - ma la nostra forza è il gruppo quindi chi scenderà in campo farà sicuramente bene. Stiamo preparando la partita nei dettagli e domenica ci faremo trovare pronti".

20:38Calcio: Bologna, Saputo sul sito, “deluso e molto arrabiato”

(ANSA) - BOLOGNA, 9 FEB - "Sono deluso e molto arrabbiato come ogni tifoso del Bologna. Mi occupo di calcio da quasi 30 anni e so che la sconfitta fa parte del gioco. Però c'è modo e modo: prendere sette gol dal Napoli al Dall'Ara e tre giorni dopo perdere contro un Milan ridotto in nove non è accettabile. Dispiace ancora di più pensando alla passione e all'attaccamento ai colori che i nostri tifosi hanno sempre dimostrato". Lo scrive, sul sito della società, il presidente del Bologna, Joey Saputo. "Oggi ho parlato a lungo con i miei uomini a Bologna - prosegue - abbiamo analizzato la situazione e ho riscontrato la volontà da parte della squadra di reagire con orgoglio. Domenica ci aspetta la Sampdoria, poi l'Inter: non saranno partite facili e bisognerà ritrovare i valori che i ragazzi, fino a una settimana fa, hanno dimostrato di avere. E' da questa consapevolezza che bisogna ripartire, sapendo bene che dai momenti difficili si esce solo con il lavoro e con la coesione di tutti. Ora più che mai, forza Bologna!".

20:37Tennis: Atp Sofia, Seppi fuori al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Andreas Seppi è stato eliminato al secondo turno del torneo Atp di Sofia (montepremi di 482.060 euro, veloce indoor). Il 32enne altoatesino ha ceduto per 6/3 7/5 - in un'ora e 27' - al belga Steve Darcis, protagonista del successo in Davis contro la Germania. Andreas aveva vinto entrambi i precedenti, l'ultimo dei quali disputato al terzo turno degli Australian Open il mese scorso a Melbourne. Il match rappresentava un vero anticipo di Coppa Davis visto che ad aprile l'Italia andrà a far visita al Belgio. Subito fuori la prima testa di serie, l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking mondiale, battuto al secondo turno (per lui l'esordio) con un doppio 6-4 dal georgiano Nikoloz Basilashvili.

20:34Caso Kroll: assolto Marco Tronchetti Provera

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - La seconda Corte d'Appello di Milano ha assolto "perché il fatto non costituisce reato" Marco Tronchetti Provera, imputato per ricettazione nell'ambito del cosiddetto caso Kroll. Il processo è stato celebrato dopo che la Cassazione aveva annullato una precedente sentenza di assoluzione. L'attuale presidente di Pirelli aveva rinunciato alla prescrizione. "Io ho sempre avuto fiducia nella giustizia - ha commentato Tronchetti Provera - e ho rinunciato alla prescrizione nella convinzione che questo è un Paese democratico in cui bisogna rispettare lo Stato e la giustizia, il pilastro su cui si fonda una società democratica". E sull'ipotesi che la Procura generale, che aveva chiesto la sua condanna, possa ricorrere ancora in Cassazione, Tronchetti Provera ha detto: "Noi andremo sempre e comunque fino in fondo, i fatti sono cocciuti e io sono cocciuto quanto i fatti". E ha voluto ringraziare i suoi legali, gli avvocati Marco Deluca e Giuseppe Lombardi, che "hanno lavorato con passione".

20:33Commerciante aggredito e costretto ad ingerire acido

(ANSA) - SPADOLA (VIBO VALENTIA), 9 FEB - Un commerciante, Giuseppe Zangari, di 40 anni, é stato ricoverato con prognosi riservata nel Reparto antiveleni dell'ospedale di Locri dopo che una persona che i carabinieri stanno cercando d'identificare lo ha costretto, per motivi in corso d'accertamento e sotto la minaccia di una pistola, ad ingerire dell'acido. L'episodio é accaduto a Spadola, un centro del Vibonese, nei pressi del negozio di prodotti per l'agricoltura di proprietà di Zangari. L'aggressore si é poi allontanato a piedi e viene adesso ricercato dai carabinieri. Sul posto é intervenuto il personale del 118, avvertito da alcune persone che avevano assistito all'aggressione. É stato il dirigente della Sala operativa del 118, Antonio Talesa, a chiedere l'intervento dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto é accaduto ed identificare il responsabile. Sul movente dell'aggressione, al momento, non si esclude alcuna ipotesi. (ANSA).

20:30Giochi: salta accordo Governo-Autonomie per riforma settore

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Doveva essere oggi la giornata conclusiva del lungo lavoro che ha portato Governo, Regioni e Comuni a studiare una normativa di riordino del settore dei giochi ma così non è stato. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha rimesso le carte in gioco: "si riapre la discussione. Quella di oggi - ha detto dopo la Conferenza delle Regioni - è stata una vittoria per la Regione Puglia che aveva chiesto più tempo per esaminare il provvedimento, nel timore che tutta quella fretta di trovare l'intesa nascondesse un fuoco di cenere. Non possiamo tornare indietro sulla norma sulle distanze: la Puglia non lo farà, intendiamo tutelare i luoghi sensibili come scuole e parrocchie". A stretto giro gli ha risposto il sottosegretario Pierpaolo Baretta. "Non è con polemiche o protagonismi che arriveremo a capo di questa delicata situazione. Vogliamo contrastare dove le slot sono troppe, senza controlli. La strada migliore è uscire dal generico. Si facciano proposte, di merito, di integrazione o modifica".

20:19Vela: due classiche offshore per Soldini e Maserati

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Dopo un 2016 positivo, con la vittoria in tempo reale e la conquista del record nella Rolex Middle sea race, e un secondo posto nella Rorc Transatlantic race, il trimarano Maserati Multi 70, capitanato da Giovanni Soldini, sarà sulla linea di partenza di due classiche regate offshore: la Rorc Caribbean 600, dal 20 febbraio, e la Transpacific yacht race. Prove impegnative che rappresentano per Soldini e per i sette componenti il team l'occasione di perfezionare la ricerca nel foiling della vela d'altura oceanica. Per la Rorc Caribbean 600, Soldini sarà affiancato da Guido Broggi (boat captain), François Robert (drizze, manovre e responsabile raccolta dati di Maserati Multi 70), Oliver Herrera (prodiere), Carlos Hernandez (prodiere), John Elkann (tailer e timoniere) e Francesco Malingri (media man). Il trimarano sarà portato a Los Angeles attraverso il Canale di Panama, in tempo per partecipare alla Transpacific Yacht race, meglio conosciuta come Transpac, che partirà a luglio da Los Angeles per le Hawaii.