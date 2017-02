Ultima ora

21:56Golf: Ryder Cup, lo spot di Del Piero

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - "Ciò che mi piace e mi coinvolge davvero, nel golf, è il senso del gioco, l'unicità di questa disciplina e anche le sensazioni che ti fa provare, così differenti rispetto a quelle che ho vissuto per tanto tempo su un altro prato: quello dei campi da calcio". Alessandro Del Piero, grande appassionato di golf, interviene a sostegno del progetto 'Ryder Cup 2022'. "Mi piace la concentrazione che ci vuole, la forza mentale, la capacità di mettere tutte le tue risorse per eseguire quel colpo - sottolinea l'ex capitano della Juve -: la disciplina, l'allenamento, la ripetitività del gesto. Ma c'è una cosa davvero unica nel golf, impagabile. Dove si gioca. in generale il concetto di golf è indissolubilmente legato all'aria aperta, In fondo adoro farlo da quando sono nato: che sia un prato di campagna, un campo da calcio o un green da golf. Quello che ospiterà la Ryder Cup sarà fantastico, anzi sarà il più bello, perché è a Roma, in Italia. Finalmente!".

21:38Tennis: Atp Quito, Lorenzi ai quarti

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Paolo Lorenzi ha esordito in maniera convincente nell'Ecuador Open, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 482.060 dollari in corso sui campi in terra rossa di Quito. Il 35enne senese, accreditato della terza testa di serie ("bye" all'esordio), ha guadagnato l'accesso ai quarti di finale superando l'australiano Matthew Ebden, numero 564 Atp e in gara con il ranking protetto: 6-4 6-4 il punteggio, in un'ora e 6 minuti di gioco. Reduce dalla vittoriosa sfida di Coppa Davis con l'Argentina a Buenos Aires, Lorenzi ha mostrato di non risentire delle diverse condizioni (si gioca in altura nella capitale dell'Ecuador, ad oltre duemila metri): nei quarti affronterà domani il vincente del match tra lo statunitense Rajeev Ram e l'argentino Nicolas Kicker.

21:29Terrorismo: Venezia, squadre addestrate Polizia-Cc nei musei

(ANSA) - VENEZIA, 9 FEB - Unità anti-terrorismo di Polizia e Carabinieri appositamente addestrate saranno dispiegate dai prossimi giorni nei musei e nei luoghi di interesse artistico di Venezia, per aumentare le misure di vigilanza e sicurezza. Lo annuncia la Prefettura di Venezia, spiegando che questi gruppi operativi (le Uopi della Questura, le Sos dei Carabinieri), agiranno nel centro storico lagunare nelle attività di prevenzione, con controlli mirati e pattugliamenti, soprattutto in vista del gran numero di visitatori che il Carnevale richiamerà nel centro storico lagunare. L'impiego di queste squadre speciali, con equipaggiamento più specifico rispetto alle normali pattugli delle forze dell'ordine, dovrebbe rappresentare un "moltiplicatore di forze" - spiega la Prefettura - a supporto del dispositivo di sicurezza e anti-terrorismo già in essere a Venezia.

21:29Coni: consegnato Collare d’Oro a judoka Basile

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, insieme al segretario generale, Roberto Fabbricini, e al vicesegretario generale e responsabile della preparazione olimpica, Carlo Mornati, ha consegnato oggi - unitamente al Presidente della FIJLKAM, Domenico Falcone - il Collare d'oro al merito sportivo all'olimpionico del judo Fabio Basile (Cat. 66 kg.) e la Palma d'oro al merito tecnico all'allenatore Kiyoshi Murakami. Il campione azzurro aveva dovuto rinunciare - per motivi di salute - alla cerimonia ufficiale che si è tenuta lo scorso 19 dicembre nel Salone d'Onore, alla presenza del Ministro dello Sport, Luca Lotti. All'incontro odierno erano presenti anche i rappresentanti dell'Esercito, gruppo militare per cui è tesserato il judoka. Basile, grazie al trionfo ottenuto il 7 agosto a Rio contro il coreano An, è entrato nella storia olimpica dell'Italia, diventando la 200/a medaglia d'oro tricolore nelle edizioni estive, oltre alla prima della gestione Malagò.

21:24Calcio: Hernanes addio alla Juve, in Cina per 8 milioni

(ANSA) - TORINO, 9 FEB - Si separano le strade della Juventus e di Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, meglio conosciuto come Hernanes. Il centrocampista brasiliano, arrivato in bianconero alla fine del mercato estivo del 2015, proseguirà la sua carriera in Cina, nell'Hebei Fortune. E' stato ceduto a titolo definitivo per 8 milioni di euro che saranno interamente pagati entro 15 giorni dal rilascio del transfer internazionale" ed è previsto anche un "bonus" di 2 milioni. L'operazione - spiega la Juventus - genera un effetto economico positivo di circa 2,2 milioni di euro. Con la Juventus Hernanes ha collezionato 35 presenze, 24 in campionato, 4 in Coppa Italia e 7 in Champions League, vincendo uno scudetto e una Coppa Italia.

21:14Calcio: Inter a Juve, orgogliosi nostra storia

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - "Ognuno ha la propria storia, noi abbiamo la nostra e ne siamo orgogliosi": e la risposta dell'Inter alle dichiarazioni di Beppe Marotta e John Elkann. Il club, in una nota, sostiene di aver voluto cercare un confronto su decisioni arbitrali ritenute "discutibili". Questa la nota integrale: "In risposta alle recenti dichiarazioni apparse sui media, il Club non comprende il motivo per cui Juventus FC continui a riferirsi all'Inter, mentre la nostra attenzione non è mai stata su di loro. Il fatto che ci sia sempre così grande attenzione attorno all'Inter è evidentemente la conferma dell'importanza del Club" Abbiamo nei toni corretti e nelle sedi appropriate, cercato un confronto su quelle che riteniamo decisioni arbitrali discutibili in una partita importante per noi e per la Serie A. Il nostro pensiero oggi va però solo al futuro, consapevoli di aver fatto una buona gara a Torino nonostante la sconfitta. Ognuno ha la propria storia, noi abbiamo la nostra e ne siamo orgogliosi".

21:10Università: protesta tornelli Bologna, nuovi scontri

(ANSA) - BOLOGNA, 9 FEB - Dopo alcuni minuti di caos e scontri in piazza Verdi, cuore della zona universitaria di Bologna, e nelle vie limitrofe, è partito in corteo il gruppo dei collettivi che protesta contro i tornelli installati per controllare gli accessi in Ateneo. La piazza, presidiata dalla Polizia con alcuni blindati e dai Carabinieri, é stata ridotta a un tappeto di vetri rotti e sedie rovesciate. Un paio di manifestanti sarebbero stati fermati o comunque trattenuti dalle forze dell'ordine. (ANSA).