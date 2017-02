Ultima ora

23:46Stadio Roma: tavolo tecnico al lavoro

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Si è tenuta oggi la riunione tecnica tra Campidoglio e proponenti il nuovo stadio della Roma. A quanto si apprende, si è lavorato a una proposta condivisa da portare al tavolo politico della prossima settimana. Si starebbe ragionando, secondo quanto filtra, all'ipotesi del taglio di poco più del 20% delle cubature.

23:38Totoscommesse: Snai, Napoli strafavorito sul Genoa

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Il Napoli domani sera nel San Paolo affronta il Genoa e cercherà di mantenere vive le ambizioni in campionato. Pronostico schiacciatissimo sul segno '1', offerto dai quotisti Snai a un modesto 1,30. La vittoria del Genoa, che ha raccolto solo due punti nelle ultime otto partite di campionato, è pagata a 9,50; un pareggio, come quello strappato dal Palermo al San Paolo due settimane fa, vale 5,50. I quotisti prevedono un'altra partita con molte reti e piazzano l'Over a 1,42. Ormai ha preso il passo dei grandi bomber ed è a un solo centro dalla vetta della classifica cannonieri: ora Dries Mertens ha una nuova occasione per incrementare il bottino. La quota per un suo gol è bassina: 1,75. Se dovesse essere proprio lui a fare l'1-0, come già accaduto cinque volte in questo campionato, la rete pagherebbe quattro volte la scommessa. Il Genoa punta su Simeone: delle 10 reti segnate dal 'Cholito', ben 7 hanno aperto le marcature: un altro exploit si gioca a 12.

23:20Radio1: Giammanco – Biancofiore vincono Sanremo da Pecora

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Con il Festival sulla riviera nel pieno, anche deputati, senatori ed ex ministri si sono messi a cantare. Stasera infatti è andato in scena a Via Asiago la seconda edizione di Un Sanremo da Pecora, 2/o Festival dei politici cantanti cantanti, presentato dai conduttori di Un giorno da Pecora, Giorgio Lauro e Geppi Cucciari . A vincere, dopo uno scontro (che andrà in onda venerdì 10 febbraio alle 13.30 su Rai Radio1) all'ultima nota (incerta), sono state le deputate di forza Italia Gabriella Giammanco e Micaela Biancofiore, in duetto su un un successo di Mori-Celentano, Non succederà più. ''Comunque ci piacciono gli uomini'' ha tenuto a precisare Micaela Biancofiore. Giudici pungenti e ironici: Massimo Giannini, il più severo che non ha fatto mancare stilettate sia sulle esibizioni (''Giammanco e Biancofiore, meglio come cantanti che come parlamentari'') che sulla situazione politica attuale, Mara Venier e Dario Argento, che ha anche assegnato il premio speciale intitolato al regista per il peggiore.

22:42Calcio: Nainggolan “odio Juve, vince con rigori e punizioni”

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - A Radja Nainggolan il bianconero proprio non va giù. In un video pubblicato sul sito del Corriere dello sport, il centrocampista della Roma - chiacchierando con dei tifosi - parla dei rivali della Juventus. "Ho rifiutato offerte importanti, sarei potuto anche andar via - dice il centrocampista, che non sa di essere ripreso -. Io sono contro la Juve da quando sono nato, anche a Cagliari: odio la Juve a prescindere". "Avrei dato tutto - precisa, in modo colorito, Nainggolan - per vincere contro di loro quando ero a Cagliari. Allo Stadium col Cagliari non ho mai perso contro di loro. Li odio, perché hanno sempre vinto una volta con un rigore, un'altra con una punizione. Sono venuto, qui, nella Roma, perché volevo vincere qualcosa contro la Juve. Se non vinciamo lo scudetto, vinciamo la Coppa Italia, ve lo dico io. Fidatevi. Contro la Lazio, in semifinale, le vinciamo tutte e due". Al tifosi che gli chiede di restare e di diventare come il 'Capitano', il belga risponde: "Non m'interessa di diventare come Totti".

22:41Italicum: Consulta, premio ballottaggio è lesivo

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - "Le modalità di attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio determinano una lesione" perché per come è congegnato l'Italicum "il premio attribuito al secondo turno resta un premio di maggioranza e non diventa un premio di governabilità". Per questo tale premio deve essere vincolato all'esigenza costituzionale "di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell'assemblea elettiva e l'eguaglianza del voto". Lo scrive la Corte Costituzionale nelle motivazioni sull'Italicum.

22:20Ucciso da bus: autista, non mi sono accorto di nulla

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Non mi sono accorto di nulla". E' quanto avrebbe detto il conducente dell'autobus rintracciato dalla polizia locale nell'ambito degli accertamenti sull'investimento di un anziano, morto oggi su via Nomentana, a Roma. Gli agenti hanno rintracciato il mezzo di linea in serata dopo aver effettuato controlli sui vari autobus transitati in quel tratto di strada nell'orario dell'incidente.

21:56Golf: Ryder Cup, lo spot di Del Piero

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - "Ciò che mi piace e mi coinvolge davvero, nel golf, è il senso del gioco, l'unicità di questa disciplina e anche le sensazioni che ti fa provare, così differenti rispetto a quelle che ho vissuto per tanto tempo su un altro prato: quello dei campi da calcio". Alessandro Del Piero, grande appassionato di golf, interviene a sostegno del progetto 'Ryder Cup 2022'. "Mi piace la concentrazione che ci vuole, la forza mentale, la capacità di mettere tutte le tue risorse per eseguire quel colpo - sottolinea l'ex capitano della Juve -: la disciplina, l'allenamento, la ripetitività del gesto. Ma c'è una cosa davvero unica nel golf, impagabile. Dove si gioca. in generale il concetto di golf è indissolubilmente legato all'aria aperta, In fondo adoro farlo da quando sono nato: che sia un prato di campagna, un campo da calcio o un green da golf. Quello che ospiterà la Ryder Cup sarà fantastico, anzi sarà il più bello, perché è a Roma, in Italia. Finalmente!".