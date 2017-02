Ultima ora

01:05Stadio Roma: Di Battista “Se M5S dice che si fa, si fa”

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - "Quando il Movimento dice che una cosa si fa, si fa. Ma non posso tollerare che il progetto stadio sia una minima parte di un progetto di un enorme quartiere. Sono sicuro che si metteranno d'accordo e troveranno una soluzione". Alessandro Di Battista, componente di spicco del direttorio pentastellato, è esplicito: lo stadio della Roma, a Tor di Valle, si farà, e la via sembra essere quella del compromesso con i proponenti.

00:52Calcio: Usa, Klinsmann jr convocato nella Nazionale Under 20

(ANSA-AP) - CHICAGO, 9 FEB - Il portiere Jonathan Klinsmann, figlio dell'ex ct della Nazionale statunitense ed ex attaccante dell'Inter, Juergen, figura fra i 20 giocatori convocati per le partite di qualificazione ai Mondiali Under 20 di calcio, la cui fase finale verrà ospitata in primavera dalla Corea del Sud (20 maggio-11 giugno). Undici giocatori chiamati a far parte della rappresentativa a stelle strisce militano in squadre della Major league soccer, altri in Inghilterra, Spagna e Messico. Il torneo di qualificazione, che verrà ospitato dal Costarica, vede gli Usa allenati da Tab Ramos sfidare i pari età di Panama e Haiti. Nel frattempo, però, partirà uno stage. (ANSA).

00:17Trump, riesplode polemica sui marchi di Ivanka

(ANSA) - WASHINGTON, 9 FEB - Negli Usa si riaccende la polemica legata al ritiro deciso da alcuni grandi magazzini del marchio prodotto da Ivanka Trump. Oggi la questione etica si pone per un'uscita di Kellyanne Conway - tra i più stretti collaboratori di Donald Trump - che, nel difendere il presidente intervenuto sulla vicenda con un tweet a sostegno della figlia ha di fatto lanciato un appello invitando a comprare la merce firmata Ivanka Trump. La Casa Bianca interpellata si è limitata ad affermare che Conwey si è "consultata" (come a dire, abbiamo le spalle coperte). Ma non è però sufficiente per il presidente della commissione di controllo della Camera, il repubblicano Jason Chaffetz: "Sbagliato, sbagliato, sbagliato, chiaramente oltre il limite, inaccettabile", ha commentato, sostenendo che la Casa Bianca deve riferire la questione all'ufficio dell'etica di governo per un esame.

00:03Migranti, accordo Berlino-Laender

(ANSA) - BERLINO, 09 FEB - Le misure per accelerare le espulsioni dei migranti cui è stato negato l'asilo non segnano la fine della cultura di accoglienza tedesca, "ma sono il presupposto necessario perché la Germania possa essere un Paese che accoglie chi ha bisogno di tutela". Lo ha detto Angela Merkel annunciando l'accordo governo-Laender sulle accelerazioni delle espulsioni. Si tratta del piano di 16 punti già anticipato ieri. Tra le misure più importanti, la creazione di un centro per i rimpatri, affidato al ministero degli Interni, che coordinerà le espulsioni collettive e di centri federali di espulsioni, sui quali tuttavia è necessario un approfondimento di discussione, ha detto Merkel. Saranno inoltre intensificati gli incentivi per i rimpatri volontari che, ha concluso Merkel, funzionano di più se vi è la certezza che "chi non può rimanere deve lasciare il Paese".

00:00Calcio: Spagna, per la porta del Real spunta nome di De Gea

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Una delle priorità del Real Madrid è la sostituzione del partente Keylor Navas fra i pali. Gli osservatori del club blanco stravedono per il belga Thibaut Courtois del Chelsea, malgrado la resistenza di Antonio Conte, che ha chiesto in cambio Alvaro Morata, alla società spagnola. Secondo Marca, però, c'è un nome nuovo nella lista dei candidati per difendere la porta del Real: è quello di David De Gea, portiere del Manchester United e della Nazionale spagnola. Secondo l'edizione online del giornale, la trattativa sarebbe addirittura in una fase avanzata e l'arrivo in estate del portiere al Santiago Bernabeu viene considerato assai probabile. L'allenatore Zidane ha suggerito di aspettare, perché vuole analizzare nel lungo termine il rendimento del costaricano Navas, che resta uno dei migliori portieri del mondo. 'Zizou' ha detto di essere favorevole a un avvicendamento fra i pali, ma vuole essere sicuro di non sbagliare, in un ruolo di fondamentale importanza come quello del portiere. (ANSA).

23:46Stadio Roma: tavolo tecnico al lavoro

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Si è tenuta oggi la riunione tecnica tra Campidoglio e proponenti il nuovo stadio della Roma. A quanto si apprende, si è lavorato a una proposta condivisa da portare al tavolo politico della prossima settimana. Si starebbe ragionando, secondo quanto filtra, all'ipotesi del taglio di poco più del 20% delle cubature.

23:38Totoscommesse: Snai, Napoli strafavorito sul Genoa

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Il Napoli domani sera nel San Paolo affronta il Genoa e cercherà di mantenere vive le ambizioni in campionato. Pronostico schiacciatissimo sul segno '1', offerto dai quotisti Snai a un modesto 1,30. La vittoria del Genoa, che ha raccolto solo due punti nelle ultime otto partite di campionato, è pagata a 9,50; un pareggio, come quello strappato dal Palermo al San Paolo due settimane fa, vale 5,50. I quotisti prevedono un'altra partita con molte reti e piazzano l'Over a 1,42. Ormai ha preso il passo dei grandi bomber ed è a un solo centro dalla vetta della classifica cannonieri: ora Dries Mertens ha una nuova occasione per incrementare il bottino. La quota per un suo gol è bassina: 1,75. Se dovesse essere proprio lui a fare l'1-0, come già accaduto cinque volte in questo campionato, la rete pagherebbe quattro volte la scommessa. Il Genoa punta su Simeone: delle 10 reti segnate dal 'Cholito', ben 7 hanno aperto le marcature: un altro exploit si gioca a 12.