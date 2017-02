Ultima ora

10:25Perù: tribunale ordina arresto ex presidente Toledo

(ANSA) - LIMA, 10 FEB - Un tribunale del Perù ha ordinato l'arresto dell'ex presidente Alejandro Toledo nell'ambito delle indagini relative al colosso brasiliano delle costruzioni Odebrecht. Toledo e' sospettato di avere ricevuto tangenti per 20 milioni di dollari. Toledo, che si trova attualmente a Parigi, ha negato le accuse.

10:16Indonesia: Bali, 12 morti per smottamenti causati da piogge

(ANSA) - BANGKOK, 10 FEB - Una serie di smottamenti causati dalle intense piogge stagionali ha causato 12 morti in tre villaggi sull'isola di Bali ieri sera. Lo ha riferito oggi l'agenzia indonesiana per la gestione dei disastri. Secondo il portavoce dell'agenzia, Sutopo Purwo Nugroho, l'area colpita è quella montagnosa nel distretto di Bangli. In particolare, nel villaggio di Songan sono state coinvolte due famiglie, di cui una ha perso un bambino di un anno e la sorellina di sette, oltre alla madre. Nel vicino villaggio di Awan, altre quattro persone hanno perso la vita. L'agenzia con sede a Jakarta ha messo in guardia la popolazione dato che ulteriori piogge sono previste nell'area nei prossimi giorni. Nella sola giornata di ieri, sull'isola sono caduti 145 millimetri di pioggia.

10:14Clochard aggredito, Polizia arresta responsabile

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato l'aggressore di un clochard colpito ieri alla schiena nei pressi di un'edicola all'angolo tra via Vitruvio e la Stazione Centrale, a Milano. La vittima dell'aggressione è in gravi condizioni. I poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato Garibaldi Venezia hanno fermato per tentato omicidio un uomo senza fissa dimora, di origine slava, di 31 anni.

10:06Trump: Senato diviso conferma Price alla Sanità

(ANSA) - WASHINGTON, 10 FEB - Il Senato americano ha confermato il contestato Tom Price alla carica di ministro della Sanità con 52 voti a favore e 47 contrari. Il Senato si è diviso sulla nomina di Price e la conferma è arrivata solo dopo un dibattito-maratona che si è concluso alle due del mattino (le 8.00 in Italia). I democratici considerano Price un ideologo pronto a togliere l'assistenza medica a milioni di americani.

08:50Trump: su bando decisione politica, vinceremo noi

(ANSA) - WASHINGTON, 10 FEB - "Una decisione politica": così Donald Trump dopo la decisione della Corte d'appello di San Francisco di mantenere la sospensione del suo bando contro l'ingresso dei cittadini proveniente da sette Paesi islamici. "Vinceremo il caso, penso molto facilmente", ha aggiunto il presidente Usa.

08:45Oltre 400 balene spiaggiate in Nuova Zelanda, 250-300 morte

(ANSA) - WELLINGTON (NUOVA ZELANDA), 10 FEB - Oltre 400 balene si sono spiaggiate in Nuova Zelanda e circa tre quarti di loro sono morte in uno dei peggiori incidenti di questo tipo nella storia del paese. Gli esemplari di Globicephala melas sono stati trovati oggi sulla spiaggia di Farewell Spit nell'isola meridionale. E' una regione che sembra confondere i cetacei e già in passato si sono verificati episodi analoghi. Militanti ambientalisti sperano di riuscire con l'alta marea a far riprendere il mare almeno ad alcune delle 416 balene pilota che si sono arenate. Di queste tra le 250 e le 300 sono già morte. Gli animali ancora sulla spiaggia sono stati coperti e vengono tenuti bagnati con secchiate di acqua Il Peggior incidente di questo tipo avvenne nel 1918 quando furono circa 1000 balene pilota ad arenarsi alla Chatham Islands.

08:42Trump a Xi Jinping, onorerò politica di una sola Cina

(ANSA) - WASHINGTON, 10 FEB - Donald Trump fa retromarcia con Pechino e accetta di onorare la tradizionale linea politica americana che da decenni riconosce "una sola Cina", su richiesta del presidente Xi Jinping, con cui ha avuto il primo colloquio telefonico dall'insediamento. E' stata una telefonata "lunga ed estremamente cordiale", ha reso noto la Casa Bianca. In passato il presidente Usa aveva 'flirtato' con la ribelle Taiwan sostenendo di non prendere ordini da Pechino e di non sentirsi vincolato alla politica di una sola Cina fin quando Pechino non farà concessioni commerciali.