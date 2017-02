Ultima ora

13:36Germania: giudice proibisce versi su Erdogan, diffamatoria

(ANSA) - BERLINO, 10 FEB - Il tribunale di Amburgo ha proibito la recitazione pubblica e la pubblicazione scritta di alcuni passaggi dei versi del moderatore della ZDF, Jan Boehmermann, dedicati al presidente turco Erdogan, definendoli "critica diffamante". La poesia letta in tv l'anno scorso, il 31 marzo 2016, ha provocato un problema diplomatico con Ankara. Erdogan ha querelato il dipendente della tv pubblica tedesca e sulla questione è intervenuta anche Angela Merkel, prendendo le distanze dai versi ritenuti "offensivi". Nel poemetto, declamato con l'intento esplicito di esplorare i limiti della satira, si associava Erdogan a temi come pedofilia e sesso con gli animali.

13:36Roma: Boldrini, solidarietà a Raggi, giornalismo spazzatura

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Piena solidarietà alla sindaca @virginiaraggi per volgarità sessista del quotidiano #Libero. Questo è giornalismo spazzatura". Lo scrive su twitter la Presidente della Camera, Laura Boldrini.

13:27Stato-mafia: Mancino in aula, autodifesa a tutto campo

(ANSA) - PALERMO, 10 FEB - E' una difesa a tutto campo, che parte dalla ricostruzione di un suo ruolo istituzionale nella lotta alla mafia, l'intervento dell'ex ministro Dc Nicola Mancino al processo sulla trattativa Stato-mafia. Mancino è imputato di falsa testimonianza. L'ex ministro ha letto un intervento di 22 pagine, rifiutando il consenso a farsi interrogare dai pm e optando per le dichiarazioni spontanee. La sua autodifesa non si limita al tentativo di smontare il capo di imputazione, ma rilancia riaffermando quanto fatto durante una vita in politica contro il crimine organizzato. Nel suo discorso non mancano "frecciate" all'ex ministro socialista Claudio Martelli (è proprio dal contrasto con quanto dichiarato dall'ex guardasigilli che iniziano i suoi guai giudiziari nell'inchiesta sulla trattativa) a al supertestimone Massimo Ciancimino, anche lui imputato e attualmente detenuto, definito inattendibile da Mancino che ha citato a questo proposito il giudizio di numerose Procure.

13:24Cadavere su spiaggia Livornese, forse di scomparsa nel Lazio

(ANSA) - SAN VINCENZO (LIVORNO), 10 FEB - Potrebbero essere le impronte digitali, o il suo Dna, a rivelare l'identità del cadavere di donna ritrovato nei giorni scorsi sulla spiaggia della Torraccia, a San Vincenzo, sulla costa livornese. I carabinieri hanno intanto rilevato le impronte nella speranza di risalire all'identità: al momento una delle ipotesi in campo è quella di una donna romena di 45 anni la cui scomparsa è stata denunciata dal fratello circa un mese fa. La straniera sarebbe svanita nel nulla da una località del litorale laziale e gli inquirenti non escludono che possa essersi allontanata volontariamente per togliersi la vita. (ANSA).

13:20Iran: milioni persone a celebrazioni 38/o Rivoluzione

(ANSA) - TEHERAN, 10 FEB - Milioni di persone hanno invaso questa mattina le strade e le piazze di Teheran dove si stanno svolgendo le manifestazioni per celebrare il 38/o anniversario della Rivoluzione islamica che nel 1979 segnò la cacciata dello Scià, Mohammad Reza Pahlavi. Le manifestazioni che, oltre a Teheran, stanno interessando altre cinquemila città iraniane, si stanno svolgendo quest'anno all'insegna di slogan contro gli Stati Uniti a causa delle politiche del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, culminate la scorsa settimana con l'imposizione di nuove sanzioni all'Iran dopo un test missilistico effettuato due settimane fa da Teheran. Particolarmente attesa la manifestazione nella grande piazza Azadi, dove il presidente dell'Iran, Hassan Rohani, terrà un discorso. Altro momento importante della giornata sarà la preghiera del venerdì che si terrà all'Università di Teheran.

13:19Foibe: Grasso, pagine tristi, no strumentalizzazioni

(ANSA) - ROMA, 10 Feb - "La tragedia delle foibe, il dramma degli esuli: pagine tristissime del nostro passato che sono ancora dolorose, ferite che non possono rimarginarsi completamente. Bisogna approfondire per comprendere le dimensioni dell'orrore che toccò i nostri connazionali; bisogna soprattutto ricordare per dare dignità a chi fu vittima di quelle violenze". Lo afferma il presidente del Senato Pietro Grasso su fb in occasione del giorno del ricordo in cui si commemorano i drammi degli esuli istriani e delle foibe. "E' un percorso lungo, che, nel tempo, ha dovuto fare i conti con reticenze ideologiche, rimozioni interessate e molte strumentalizzazioni. Per riconciliarci con le popolazioni di Slovenia e Croazia - aggiunge- è fondamentale continuare a impegnarsi affinché emerga la verità".

13:16Nasconde feto nell’armadio, indagini Cc nel Salento

(ANSA) - LECCE, 10 FEB - Una ragazza di 17 anni, di Campi Salentina, ha partorito un feto, di circa 35-36 settimane, e lo ha nascosto in un armadio. Ieri pomeriggio la giovane, insieme con la sorella e il cognato, si è presentata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Copertino per una emorragia in corso. Sottoposta a visita ginecologica i medici hanno ipotizzato che il malore fosse la conseguenza di un trauma da parto.Da qui il ricovero e la segnalazione ai CC che hanno fatto un controllo nella casa dove la giovane risiede, l'abitazione della sorella, a cui la 17enne è affidata dal tribunale, scoprendo,occultato in un armadio dell'appartamento,a Squinzano, il feto,avvolto in un cellophan. La vicenda è maturata in un contesto di degrado socio-familiare. Oggi i Cc hanno acquisito dal nosocomio la cartella clinica.Il 3 febbraio la 17enne si era presentata in un altro nosocomio con sintomi emorragici e alla ragazza era stata diagnosticata una emorragia da ciclo mestruale: anche su questa circostanza sono in corso indagini dei CC.