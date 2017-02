Ultima ora

16:23Gdf scopre ‘oleodotto fantasma’ interrato nel Piacentino

(ANSA) - PIACENZA, 10 FEB - Una operazione della Guardia di Finanza di Piacenza, con il coordinamento del pm Ornella Chicca, ha permesso di scoprire un vero e proprio oleodotto fantasma, interrato nelle campagne piacentine, tramite il quale un' organizzazione, non ancora identificata, rubava carburante direttamente lungo la tratta che unisce il deposito di proprietà dell'Eni, nel comune piacentino, con la raffineria pavese di Sannazaro de' Burgondi. Il carburante arrivava direttamente in un capannone industriale di Fiorenzuola d'Arda che era stato adibito a raffineria clandestina e stoccaggio, con l'impiego di sofisticati macchinari a valvole di fabbricazione russa. Scoperte dalla Finanza di Piacenza, in collaborazione con le fiamme gialle di Teramo, 18 tonnellate tra gasolio e benzina, pari a circa 23mila litri, sottratti dall'oleodotto. Le indagini - per ora - hanno consentito di risalire ad un autotrasportatore, originario di Teramo, denunciato a piede libero per furto e sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa. (ANSA).

16:21Università: collettivi, ‘biblioteca distrutta da polizia’

(ANSA) - BOLOGNA, 10 FEB - 'La biblioteca è stata distrutta dall'intervento della polizia, nei filmati si vedono agenti che si fanno spazio tirando sediate addosso agli studenti'. Risponde così all'Ateneo il Cua (Collettivo universitario autonomo), dopo lo sgombero di ieri pomeriggio della biblioteca di Lettere in via Zamboni 36, che era stata occupata nell'ambito della protesta contro i tornelli. Per il collettivo, le responsabilità di quello che è successo sono del Questore Ignazio Coccia e del Rettore Francesco Ubertini: 'Sono due settimane che facciamo assemblee e chiediamo incontri, la risposta è stata mandare la polizia a manganellare gli studenti', hanno detto gli attivisti in una conferenza stampa in tarda mattinata in Piazza Verdi. 'Finiamola con la storia del Rettore mite e aperto al dialogo, dialogo è aprire un tavolo di contrattazione, se ai tavoli ci dicono o è così o ve ne andate non è dialogo".(ANSA).

16:11Furbetti cartellino: timbrava e andava a mungere sue mucche

(ANSA) - MONZA, 10 FEB - Andava quotidianamente a controllare le sue mucche da latte, nel suo allevamento a tre chilometri dal Municipio, durante l'orario di lavoro. E' di questo che è accusato un 55enne dipendente degli uffici del Comune di Paderno Dugnano (Milano), ai domiciliari da stamani a seguito di un'indagine della Polizia Locale che ha portato all'esecuzione di tre ordinanze di custodia emesse dal Gip del Tribunale di Monza per truffa ai danni di ente locale, falso in attestazione sulla presenza in servizio e peculato. Insieme al 55enne sono stati indagati, e a seguito dell'ordinanza sottoposti a obbligo di firma, altri due dipendenti comunali, precisamente operai addetti a un magazzino del Municipio.

16:10Sicurezza: parte a Ferrara ‘controllo di vicinato’

(ANSA) - FERRARA, 10 FEB - "A nessuno viene chiesto di fare eroismi, ronde o chissà cosa di speciale. A tutti invece è richiesto di prestare maggiore attenzione a chi passa per le strade nonché alle situazioni anomale che possono saltare all'occhio o generare apprensione ed allarme". Parole per descrivere il 'controllo di vicinato', in un vademecum allegato al protocollo d'intesa firmato a Ferrara da Comune e Prefettura. Il sindaco Tiziano Tagliani e il prefetto Michele Tortora hanno illustrato il progetto che promuove la sicurezza urbana attraverso strumenti di prevenzione, basati sulla solidarietà tra i cittadini. Un ruolo cruciale lo avranno i coordinatori dei gruppi, nel rapporto con le forze di polizia, "che hanno il compito esclusivo di svolgere l'attività di repressione e di ricerca degli autori dei reati". Nessun intervento diretto del cittadino, dunque, perché la finalità è "esclusivamente quella di aumentare la soglia di attenzione rispetto ad eventi 'anomali' nelle aree coinvolte dall'iniziativa".(ANSA).

16:08Doping: Malagò, rispetto scelta Mornati

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Visto che ha chiuso la carriera da sportivo, sta lavorando in una multinazionale ed è un ragazzo con qualità importanti, Niccolò Mornati ha ritenuto di fare questa denuncia e come tutti quanti nella vita se ne assume la responsabilità. Ora stiamo a vedere gli sviluppi". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la denuncia per presunto sabotaggio presentata dall'ex canottiere Niccolò Mornati, a seguito della sua squalifica per doping che lo ha estromesso dalle Olimpiadi di Rio 2016. "La gente deve sapere che nella prima sentenza sportiva c'era un elemento di colpevolezza diretta di Mornati - sottolinea il n.1 dello sport italiano a margine di un evento alla caserma dei carabinieri 'Salvo D'Acquisto' a Roma. Nella seconda sentenza la colpevolezza è rimasta ma senza alcun tipo di dolo". Lui non voleva prendere quella sostanza, non sapeva di prenderla, però la positività è acclarata. Devo rispettare il desiderio di ogni singola persona, se la volontà di Niccolò è stata questa...".

16:01Calcio: Lazio-Roma, dopo 4 anni torna la notturna

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Il derby di Roma si torna a giocare in notturna. La Lega di Serie A ha infatti ufficializzato gli orari delle semifinali di andata di Coppa Italia e Lazio-Roma di mercoledì primo marzo si giocherà alle 20.45 (diretta tv su Rai Uno), come previsto dal contratto televisivo. Nelle precedenti sfide cittadine romane, erano prevalsi motivi di ordine pubblico facendo anticipare la partita in orari di luce solare. L'ultimo derby notturno fra le due squadre romane risale all'8 aprile 2013, quella sera avvennero incidenti che provocarono le decisioni di non far disputare più queste partite in orario serale. Fissato a martedì 28 febbraio alle 20.45 anche l'altro incontro di andata, Juventus-Napoli.

15:52Calcio: Fiorentina, Kalinic torna a disposizione

(ANSA) - FIRENZE, 10 FEB - "Kalinic e Saponara si sono allenati in gruppo ed è possibile la loro convocazione". E' la notizia data direttamente dall'allenatore della Fiorentina Paulo Sousa alla vigilia della gara interna con l'Udinese. Una gara delicatissima e importante per i viola reduci dal 4-0 subito martedì all'Olimpico con la Roma. "Come si riparte dopo una sconfitta così? Ho un gruppo straordinario che vuole fare bene - ha dichiarato il tecnico viola - nessuno di noi è rimasto contento di quel risultato, quindi ci siamo detti prima di tutto che anche nei momenti difficili dobbiamo essere ambiziosi per provare a vincere, con i nostri principi di gioco. L'Udinese è una squadra tosta, ma dovremo gestire da subito bene il match".