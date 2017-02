Ultima ora

18:53Avrebbe sparato al cane del vicino, denunciato

(ANSA) - MODENA, 10 FEB - Un quarantenne residente a Lama Mocogno, Comune dell'Appennino modenese, è stato denunciato per maltrattamento di animali: è indagato dai carabinieri perché avrebbe sparato con una pistola ad aria compressa a un cane del vicino di casa. Tutto è cominciato nei giorni scorsi, quando il padrone del cane, un esemplare razza Corso, si è rivolto ai militari segnalando che l'animale era rientrato a casa con alcune ferite al labbro e all'addome. I carabinieri si sono subito attivati, andando ad interpellare in primis il vicino di casa del quarantenne. L'uomo ha confermato di aver utilizzato l'arma, perché voleva allontanare, a sua detta, alcuni cani randagi. Non si sarebbe però reso conto della presenza del cane del vicino, ha spiegato. Pochi giorni fa a Montese, sempre nell'Appennino modenese, un 38enne è stato denunciato per l'identico motivo, in quel caso, però, la vittima era un gatto, centrato da 'pallini' d'acciaio. In entrambi gli episodi a stabilire l'origine delle ferite è stato un veterinario. (ANSA).

18:47Candidati a loro insaputa: Guerini, Pd sarà inflessibile

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "In merito alle vicende su alcune candidature al Consiglio comunale di Napoli, che rimangono gravi, anche se non riguardano la nostra lista, il PD sarà inflessibile se emergeranno responsabilità che coinvolgano suoi esponenti. Nel frattempo, al netto delle indagini in corso e con la piena fiducia nell'operato delle autorità preposte, il consigliere comunale destinatario di un avviso di garanzia si è immediatamente auto sospeso. Detto questo Valeria Valente sta ricevendo attacchi politici eccessivi e pretestuosi. Valeria ha accettato di correre in una sfida che si preannunciava molto difficile per amore verso la città e per servizio al suo partito". Lo afferma in una nota il vicesegretario Pd, Lorenzo Guerini.

18:34Ultradestra a Genova: organizzatori confermano riunione

(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - La riunione dei movimenti nazionalisti europei domani a Genova è confermata, nonostante le polemiche dei giorni scorsi. Ad annunciarlo è la stessa Alliance for peace and freedom. L'iniziativa, denominata 'Per l'Europa, per le patri', si terrà nella sede genovese di Forza Nuova, in via Orlando, nel quartiere di Sturla. "Nelle settimane a seguire il nostro annuncio si sono susseguite polemiche ed attacchi più o meno diretti volti ad impedire la possibilità per il partito di tenere a Genova il Congresso. APF ha deciso con fermezza di non dare adito a discussioni e fino ad oggi ha preferito il silenzio, ritenendo inutile ogni parola di fronte ad un'opposizione fondata solo su preconcetti e pregiudizi. Oggi però usciamo da questo silenzio annunciando che la Conferenza è confermata per il giorno 11 febbraio alle 15.30". E' annunciata la presenza dell'europarlamentare Udo Voigt del nazionalismo tedesco, il francese Yvan Benedetti, Roberto Fiore e Sarmiza Andronic, rappresentate del Partidul Romania Unita.

18:33Studenti Erasmus rubavano bici e le rivendevano in internet

(ANSA) - VENEZIA, 10 FEB - I carabinieri di Mestre hanno denunciato per ricettazione e riciclaggio due giovani studenti poco più che ventenni, di origini ucraine ma in Italia con il progetto di studio Erasmus, che tiravano le fila del meccanismo per la ricettazione di biciclette oggetto di furto in città da rivendere in internet. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di individuare i possibili autori. Acquisite tutte le informazioni e assicurata la necessaria cornice di sicurezza, è scattata la "trappola" per i due giovani ai quali è stato dato un appuntamento fingendosi interessati all'acquisto. Dopo aver preso contatto e aver verificato che si trattasse effettivamente di una attività di ricettazione, i militari si sono qualificati e, di fronte alle prime ammissioni, hanno eseguito una perquisizione presso il domicilio dei due. Nel garage dell'abitazione sono state trovate diverse bici di provenienza sicuramente illecita, delle quali i militari sono ora alla ricerca dei rispettivi proprietari.

18:30Università: tornelli Bologna, nuova manifestazione e corteo

(ANSA) - BOLOGNA, 10 FEB - Dopo gli scontri di ieri in zona universitaria a Bologna, una nuova manifestazione è stata organizzata in Piazza Verdi, cuore dell'ateneo. Alcune centinaia di manifestanti, esponenti del Collettivo universitario autonomo (Cua) e di altre sigle antagoniste hanno fatto partire un corteo, guidato da uno striscione con scritto '36 libero. Ubertini e Coccia fuori da Bologna'. Il riferimento è al 36 di via Zamboni, sede della biblioteca di Lettere, dove ieri ci sono stati degli scontri per liberarla, al Rettore e al Questore di Bologna. (ANSA).

18:28Migranti: decreto per nuovo modello accoglienza

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Un "nuovo modello d'accoglienza" viene definito da un decreto approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Il testo, ha spiegato il premier Paolo Gentiloni, rende "più rapidi i processi di concessione del diritto d'asilo ai rifugiati, più trasparenti i meccanismi di accoglienza facilitando i rimpatri". Tra i punti previsti, ha spiegato il ministro dell'Interno, Marco Minniti, la soppressione di un grado di giudizio per i ricorsi contro il diniego della domanda d'asilo, l'assunzione di 250 specialisti per rafforzare le Commissioni d'asilo, l'utilizzazione volontaria gratuita per lavori socialmente utili dei richiedenti e la creazione di Centri permanenti per il rimpatrio in ogni regione per complessivi 1.600 posti.

18:27Calcio: Griezmann verso United, ma solo se farà la Champions

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Da tempo si rincorrono le voci sul possibile trasferimento di Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid al Manchester United. Tutto fa pensare che l'operazione possa andare in porto l'estate prossima, visto che le trattative sarebbero a buon punto. Sarebbe anche stato raggiunto l'accordo sul salario che l'attaccante percepirebbe a Old trafford: 13 milioni a stagione. L'unico dubbio è legato alla partecipazione dei Red devils alla prossima Champions. Come scrive il 'Sun', la mancata qualificazione della squadra di Mourinho al torneo continentale più prestigioso potrebbe rappresentare un freno alla trattativa per l'attaccante transalpino. Attualmente il Manchester United occupa il sesto posto nella Premier, un punto dietro il Liverpool e a due dall'Arsenal, mentre Manchester City, Tottenham e Chelsea sono ancora più lontani. Il quarto posto potrebbe voler dire preliminare ed è la garanzia chiesta da Griezmann, prima di dire si a Mourinho.(ANSA).