Ultima ora

20:56Trump ad Abe, difesa Usa-Giappone sarà impenetrabile

(ANSA) - WASHINGTON, 10 FEB - La difesa reciproca tra Usa e Giappone diventerà sempre più forte e diverrà impenetrabile. Lo ha detto Donald Trump nella conferenza stampa congiunta con il premier giapponese Shinzo Abe alla Casa Bianca, ringraziando Tokyo per ospitare le truppe americane. Gli Usa sono impegnati a rafforzare i legami con il Giappone, la cui alleanza e' cruciale, fondamento della pace e della stabilita' in Asia, ha aggiunto Trump.

20:41La poltrona prende fuoco, pensionato muore intossicato

(ANSA) - TRIESTE, 10 FEB - Intossicato dal fumo della poltrona andata a fuoco a causa di un mozzicone di sigaretta: è morto così, a Budoia (Pordenone), nella sua abitazione, Renato Angelin, pensionato di 74 anni, originario di Venezia. Il decesso è stato scoperto oggi ma - secondo la ricostruzione dei Carabinieri, del personale del 118 e del medico di base, intervenuti sul posto - risale a ieri sera. L'uomo è stato trovato esanime a terra, in cucina, dalla nipote. Secondo i Carabinieri, l'anziano, che aveva problemi di deambulazione, non sarebbe riuscito a trovare scampo dal fumo acre e denso sprigionatosi dalla combustione di una poltrona trovata completamente bruciata dalle fiamme causate con ogni probabilità da un mozzicone di sigaretta gettato all'interno di una borsa di nailon abitualmente utilizzata dall'uomo come posacenere. (ANSA).

20:18Donna carbonizzata: ipotesi incidente, marito indagato

(ANSA) - BARI, 10 FEB - Potrebbe esserci un'imprudenza all' origine dell'incendio scoppiato ieri in un'auto nelle campagne di Sammichele di Bari che ha causato la morte della 82enne Angela Mallardi. Il pm che coordina le indagini, Luciana Silvestris, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo iscrivendo nel registro degli indagati il marito della donna. Un atto dovuto per accertare le cause del rogo. Nei prossimi giorni sarà compiuta l'autopsia sulla donna, morta carbonizzata. Secondo la dinamica ipotizzata dagli inquirenti, la coppia si stava recando in campagna, quando l'auto a bordo della quale viaggiavano, una Fiat Punto, ha preso fuoco. L'uomo è rimasto ferito mentre per la donna non c'è stato nulla da fare. A causare l'incendio potrebbero essere stati involucri contenenti cenere e carbone, prodotte dalla combustione di un camino, lasciati insieme ad alcuni cartoni sul sedile posteriore del mezzo con i finestrini chiusi. È ipotizzabile, ritengono gli investigatori, che i carboni fossero sopiti, ma non spenti.

20:16Calcio:B.Peres”che rabbia la Juve ma Roma in grado batterla”

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Non la odia come Nainggolan, ma più semplicemente lo fa "arrabbiare". Bruno Peres si iscrive al partito di chi dalle parti di Trigoria non vede di buon occhio la Juventus. La costanza di risultati dei bianconeri è causa dell'irritazione del terzino della Roma che non può fare a meno di ammettere che "la Juve non è forte come negli ultimi anni, ma continua a vincere, e questo è un problema". "E' una squadra che fa arrabbiare, come il Corinthians in Brasile. Tutti vogliono battere il Corinthians e provano rabbia nei suoi confronti" spiega il giocatore al sito Goal.com, prima di lanciare la sfida alla capolista: "La Roma di oggi è una squadra con una grande mentalità vincente. La differenza di punti con la Juventus è ridotta e li possiamo raggiungere". "Certo, è molto difficile, ma siamo in seconda posizione e in piena lotta per il titolo. Anche quando gioca male, la Juventus riesce a fare risultato. È incredibile" aggiunge quindi Bruno Peres

20:10Bimbo sbranato da cani: patteggiamento condiviso Pm-difesa

(ANSA) - CATANIA, 10 FEB - Una richiesta di accesso al rito alternativo del patteggiamento, condiviso dalla Procura, sarà presentato il prossimo 16 febbraio al Gup di Catania, Francesca Cercone, per l'inchiesta sulla morte del bimbo di 18 mesi sbranato il 16 agosto 2016 nella villa dei genitori a Mascalucia da uno dei due doghi argentini di famiglia. Imputata è la madre, 34 anni, che aveva il figlio in braccio quando è avvenuta la tragedia, indagata per omicidio colposo. Il procuratore Carmelo Zuccaro e il sostituto Fabrizio Aliotta hanno fatto cadere il reato più grave di abbandono di minore che le era stato contestato in un primo momento. Nella stessa udienza di giovedì prossimo il Gup dovrà decidere anche sulla sorte dei due cani. Secondo quanto si è appreso da fonti impegnate nell'inchiesta, la perizia disposta dalla magistratura avrebbe accertato che sono recuperabili e quindi è probabile che i due doghi argentini siano affidati a un'associazione animalista che dovrà occuparsi della loro rieducazione. (ANSA).

20:08Calcio: Juve, il ritorno di Pjaca “finalmente sono felice”

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - "Sono tornato e sono felice: questa è la cosa importante": parole di Marko Pjaca, attaccante croato della Juventus, reduce da un lungo infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi circa tre mesi: "É sempre difficile affrontare un infortunio - ha spiegato il bianconero, partito titolare per la prima volta mercoledì a Crotone - ancora di più quando, come me, sei arrivato da poco in una realtà importante come la Juve". "Ogni calciatore vuole giocare, ma so che non sarebbe stato facile, arrivando da un periodo di inattività - ha aggiunto - mi ha aiutato tanto Mandzukic, siamo amici, abbiamo un grande rapporto fin dalla Nazionale. Allegri dice che avrò un gran futuro? Devo dimostrare, lavorando duro, che posso giocare nel modo in cui lui vuole che io giochi".

19:53Foibe: danneggiata lapide commemorativa a Barletta

(ANSA) - BARLETTA, 10 FEB - La lapide commemorativa delle vittime delle foibe, apposta sulla parete dell'ex caserma 'Stennio' di Barletta, è stata spaccata sulla base e un pezzo è stato portato via. Sul posto hanno compiuto accertamenti agenti della polizia municipale di Barletta dopo alcune segnalazioni. La lastra fu apposta per volontà dell'amministrazione comunale di Barletta il 10 febbraio 2010 in un luogo simbolico visto che, nell'ex caserma di via Manfredi, a poche centinaia di metri da Palazzo di città, nel secondo dopoguerra si rifugiarono numerosi esuli istriani, dalmati e fiumani. Il sindaco di Barletta, Pasquale Cascella, ha annunciato che la lapide sarà ripristinata. "La memoria non si cancella", ha detto.