22:16Raggi, Libero ha offeso uomini e donne, ora risarcimento

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "C'è un retro-pensiero che offende non solo me ma tante donne e tanti uomini. Voglio svelare un segreto a questi fini intellettuali: un sindaco può essere anche donna!". Così su Fb la sindaca Virginia Raggi sulla prima pagina di Libero. "Ringrazio tutti coloro, donne e uomini, che oggi mi hanno manifestato la loro solidarietà. Ah, dimenticavo. Quando chiederò il risarcimento per diffamazione - ovviamente, lo farò - aggiungerò anche 1,50 euro che ho speso per comprare per la prima e ultima volta questo giornale".

22:07Regioni: Governo impugna legge Veneto ‘minoranza nazionale’

(ANSA) - VENEZIA, 10 FEB - Stop del Governo alla legge della Regione Veneto che definiva il popolo veneto una "minoranza nazionale", prevedendo che ad esso spettassero i diritti per le 'minoranze' stabiliti dalla convenzione quadro del Consiglio d'Europa. Il Consiglio dei ministri, su proposta del responsabile degli affari regionali, Raffaele Costa, ha impugnato il provvedimento - n.28 del 13/12/2016 - perché la legge "eccede dalle competenze regionali e viola vari principi costituzionali".

22:06Gioielliere ucciso: sindaci Nuorese, “non abbandonateci”

(ANSA) - NUORO, 10 FEB - Tutta la comunità di Sorgono (Nuoro) si è stretta intorno alla famiglia di Giuseppe Manca, il gioielliere di 63 anni ucciso in casa nei giorni scorsi dopo una rapina, nella fiaccolata promossa dall'amministrazione comunale e dalla parrocchia. Un lungo serpentone, a cui hanno partecipato i sindaci dei paesi del Mandrolisai in fascia tricolore, partito da piazza Bellu, si è snodato lungo corso IV novembre, fino ad arrivare all'abitazione dove il gioielliere è stato trovato cadavere dopo essere stato legato e imbavagliato, martedì mattina. "Condanniamo fermamente il gesto - ha detto il parroco Don Matteo Ortu - ma voglio invitare la comunità a non cercare giustizia con sentimento di vendetta". Un corteo per reagire per dire no alla violenza. "Non accetteremo mai nessuna forma di violenza a qualsiasi titolo", ha affermato il sindaco Giovanni Arru, affiancato dai primi cittadini che si sono succeduti negli ultimi 25 anni. "La nostra comunità si è sempre contraddistinta per generosità, tolleranza e inclusione - ha aggiunto - qualità necessarie per essere definiti paese civile. Vogliamo poter contare sulle istituzioni regionali e dello Stato, siamo un territorio spopolato, ci tagliano i servizi. Il nostro territorio deve poter contare sui servizi e sulla sicurezza come tutti i territori più popolati". Un aspetto che ha sottolineato anche il sindaco di Meana Sardo e presidente dell'Unione Comuni Barbagia Mandrolisai, Angelo Nocco: "Quello che è successo a Sorgono tocca tutte le nostre comunità - ha detto -. E' stata uccisa brutalmente una persona perbene che non meritava quella fine. I nostri paesi sono in ansia. Tutti si chiedono quali saranno le conseguenze di questo fatto. Chiediamo allo Stato e alla Regione di non abbandonarci ancora. Bisogna investire in sicurezza, con ronde, impianti di videosorveglianza o altro, perché la gente ha paura". (ANSA).

21:57Kenya: governo, siccità è calamità nazionale, serve aiuto

(ANSA) - NAIROBI, 10 FEB - La siccità in Kenya che sta colpendo gran parte del Paese è diventata oramai una calamità nazionale. A lanciare l'allarme è stato il governo di Nairobi mentre il presidente Uhuru Kenyatta ha messo in guardia i commercianti e i distributori di viveri a non approfittare della situazione per arricchirsi a danno dei poveri. Il leader kenyano ha poi lanciato un appello alla comunità internazionale a fornire aiuti. Secondo la Bbc online Kenyatta ha anche annunciato lo stanziamento di 105 milioni di dollari per affrontare l'emergenza che ha colpito 23 delle 47 contee del Paese. Ma l'emergenza riguarda anche altri Paesi dell'area. Secondo la Croce Rossa internazionale sono infatti 11 milioni le persone che in Kenya, Somalia ed Etiopia hanno bisogno immediato di aiuti a causa della siccità.

21:54Tangenti Petruzzelli:legali trattano per entità risarcimenti

(ANSA) - BARI, 10 FEB - I legali della Fondazione Petruzzelli e gli avvocati delle ditte coinvolte nel procedimento penale sugli episodi di corruzione che hanno interessato l'ente lirico sono al lavoro per quantificare il danno arrecato alla Fondazione e alla collettività e l'entità di un eventuale risarcimento. Lo rende noto la Fondazione, aggiungendo che "le prime transazioni concluse saranno oggetto di discussione del prossimo consiglio di indirizzo utile". "Il risarcimento che otterremo dalle aziende - spiega in una nota il presidente della Fondazione e sindaco di Bari, Antonio Decaro - è solo il primo passo per risarcire la città di Bari di quanto le è stato tolto in questi anni. Crediamo che la Fondazione Petruzzelli debba fare tutto quanto è nelle sue capacità per recuperare economicamente e simbolicamente il valore del danno che ha subito. Lo dobbiamo alla straordinaria storia di questo teatro e soprattutto ai baresi che lo amano e lo vivono". Nel novembre 2016 la Procura ha chiuso le indagini: otto gli indagati.

21:33Università: corteo concluso, tre attivisti in Questura

(ANSA) - BOLOGNA, 10 FEB - Si è concluso in piazza Verdi, senza ulteriori momenti di tensione, il corteo di protesta per le vie universitarie di Bologna. Il gruppo dei collettivi, dopo aver attraversato le strade del centro storico e aver bloccato anche il traffico sui viali di circonvallazione è tornato quindi da dove era partito. I manifestanti, nel dare appuntamento a domani per un nuovo corteo, hanno chiesto la liberazione di tre giovani, due ragazze e un ragazzo trattenuti durante il tafferuglio e portati in Questura: ancora non c'è l'ufficialità sul provvedimento che verrà preso nei loro confronti, anche se secondo i collettivi sarebbero in stato di arresto. Quando il corteo è arrivato nei pressi della biblioteca, alcuni giovani si sono seduti davanti al cordone degli agenti con i caschi e gli scudi e alcuni di loro hanno cantato e suonato con una chitarra. Il collettivo Cua, che ha guidato le proteste contro i tornelli negli ultimi giorni, è sembrato quasi spiazzato da questa azione di una parte della manifestazione.

21:25Servizio civile, Cdm approva la riforma

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - L'Italia rilancia il servizio civile che diventa "universale", cioè aperto a tutti i giovani che desiderano fare questa esperienza, e che potranno andare anche all'estero. Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del premier Paolo Gentiloni, in via definitiva il decreto di riforma, il primo della delega sul terzo settore (legge 106/2016). Queste alcune le novità: riduzione a 25 ore a settimana del servizio, programmazione triennale, apertura agli stranieri regolarmente soggiornanti, istituzione della consulta nazionale. L'obiettivo del Governo è di "rafforzare il servizio civile quale strumento di difesa non armata della Patria" e l'educazione alla pace tra i popoli. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, afferma: "Abbiamo mantenuto un impegno con i giovani. È un passo avanti importante". "La riforma del Terzo settore comincia proprio dal servizio civile universale", sottolinea il sottosegretario Luigi Bobba. Positivi i commenti delle associazioni del settore.