01:20Calcio: Sarri “a Madrid con pizzico timore e sfrontatezza”

(ANSA) - NAPOLI, 10 FEB - "Stiamo bene, ora dobbiamo vedere se siamo pronti ad affrontare una squadra del livello del Real Madrid". Il dopo partita con il Genoa è già vigilia della sfida del Bernabeu per Maurizio Sarri: "Il Real è una squadra di grandissimi campioni. Noi dobbiamo sperare di stare benissimo e di avere la convinzione di poterci giocare contro. Lì dovremo giocare con un pizzico di timore per avere la giusta attenzione e un pizzico di sfrontatezza". Sarri considera intanto la vittoria di stasera "un passo in avanti, anche dal punto di vista della mentalità della squadra. Il Genoa è partito fortissimo, era prevedibile che poi la pressione sarebbe scesa e così è stato, mentre noi abbiamo fatto un secondo tempo da squadra matura, giocando buon calcio, creando e non concedendo niente".

00:57Calcio: Ligue, il Psg vince a Bordeaux e affianca il Monaco

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Una doppietta di Cavani e una rete di Di Maria firmano il 3-0 con cui il Paris Saint Germain si impone a Bordeaux nell'anticipo della 25/a giornata di Ligue 1. La vittoria permette alla squadra della capitale di affiancare il Monaco al primo posto in classifica, a quota 55 punti. La partita è stata presto sbloccata dall'attaccante uruguayano, che al 6' ha siglato la sua 24/a rete stagionale con un colpo al volo da fuori area. Merito di Verratti, al rientro da un infortunio, la rete del 2-0 al 40': l'azzurro ha confezionato un preciso assist per Di Maria, abile a non mancare l'appuntamento con il gol. Il bis dell'ex Napoli, poco dopo il rientro in campo, ha chiuso la sfida.

00:33Calcio: Napoli, Giaccherini “andiamo a Madrid a giocarcela”

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "A Madrid sarà una partita bellissima da giocare. Da domani prepareremo il match con grande entusiasmo e con grande voglia. Penso che il Real sia la squadra più forte al mondo, lo dicono i numeri, hanno vinto 11 Champions ma andremo là a giocarcela. Speriamo di poter regalare tante gioie ai nostri tifosi". Lo ha detto il centrocampista del Napoli Emanuele Giaccherini dopo la vittoria, con gol, sul Genoa "una squadra difficile da affrontare perché gioca a tutto campo, uno contro uno. Sapevamo che sarebbe stata dura".

00:23Calcio: serie B, Vicenza-Salernitana 0-1

(ANSA) - VICENZA, 10 FEB - Nell'anticipo della 25/ma giornata di serie B, pesante vittoria in trasferta in chiave salvezza della Salernitana, che espugna lo stadio Menti e inguaia il Vicenza. A decidere la sfida un gol, ad inizio gara, di Busellato che al 10', ben servito da Minala s'inserisce in area e scarica di potenza alle spalle di Vigorito. La squadra di casa non ha saputo reagire e gli ospiti, sempre in grado di controllare il match, hanno sfiorato in più occasioni il raddoppio.

00:12Calcio: serie A, Napoli-Genoa 2-0 nell’anticipo

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Il Napoli batte il Genoa 2-0 (0-0) nell'anticipo della 24/a giornata di serie A e sale per ora al secondo posto, a +1 sulla Roma e -6 dalla Juve, che giocano domenica rispettivamente a Crotone e a Cagliari. I rossoblù, ordinati e reattivi, hanno imbrigliato nel primo tempo il gioco della squadra di Sarri, che ha avuto un'unica vera occasione su tiro di Insigne alzato sopra la traversa da Lamanna. Nella ripresa, gli azzurri hanno trovato subito il gol con Zielinski, pronto al 5' a colpire da fuori area su respinta della difesa genoana dove Mertens aveva creato scompiglio. Sempre il belga, al 23', ha confezionato l'assist per la prima rete stagionale di Giaccherini.

22:16Raggi, Libero ha offeso uomini e donne, ora risarcimento

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "C'è un retro-pensiero che offende non solo me ma tante donne e tanti uomini. Voglio svelare un segreto a questi fini intellettuali: un sindaco può essere anche donna!". Così su Fb la sindaca Virginia Raggi sulla prima pagina di Libero. "Ringrazio tutti coloro, donne e uomini, che oggi mi hanno manifestato la loro solidarietà. Ah, dimenticavo. Quando chiederò il risarcimento per diffamazione - ovviamente, lo farò - aggiungerò anche 1,50 euro che ho speso per comprare per la prima e ultima volta questo giornale".

22:07Regioni: Governo impugna legge Veneto ‘minoranza nazionale’

(ANSA) - VENEZIA, 10 FEB - Stop del Governo alla legge della Regione Veneto che definiva il popolo veneto una "minoranza nazionale", prevedendo che ad esso spettassero i diritti per le 'minoranze' stabiliti dalla convenzione quadro del Consiglio d'Europa. Il Consiglio dei ministri, su proposta del responsabile degli affari regionali, Raffaele Costa, ha impugnato il provvedimento - n.28 del 13/12/2016 - perché la legge "eccede dalle competenze regionali e viola vari principi costituzionali".