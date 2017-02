Ultima ora

12:28Giustizia:nasce Osservatorio,dà vita a banca dati Avvocatura

(ANSA) - CAGLIARI, 11 FEB - Per difendere bene un imputato e tutelare i diritti della persona offesa gli avvocati devono conoscere al meglio le decisioni della giustizia quotidiana. La giurisprudenza di merito, insomma. Da qui l'esigenza di costruire la prima banca dati dell'Avvocatura italiana: è l'obiettivo messo nero su bianco nel Manifesto dell'Osservatorio per la Giustizia presentato a Cagliari in occasione della conferenza-dibattito "Giustizia: entriamo nel merito". "Raccogliere e pubblicare i più significativi precedenti giurisprudenziali, i più importanti casi di giustizia-ingiustizia, servirà anche a garantire un diffuso e competente controllo democratico sugli orientamenti interpretativi di tutte le magistrature", ha spiegato il promotore del Manifesto, l'avvocato del foro di Cagliari Patrizio Rovelli. "Quest'iniziativa incide sulla responsabilizzazione dell'avvocato ed è fondamentale per ribadire la sua essenziale funzione sociale", ha osservato l'avvocato di Salerno, Michele Capano. "Si sente il bisogno di una grande istituzione che supplisca alle deficienze costituzionali del nostro paese, soprattutto in una fase in cui le Procure e magistrati tendono a sostituirsi ai poteri dello Stato: ecco - ha argomentato in un intervento molto duro l'avvocato e già membro del Csm, Mauro Mellini - l'Osservatorio potrebbe davvero costituire un rimedio a questo degrado". Secondo Franco Luigi Satta, avvocato ed ex magistrato sassarese, "il ruolo dell'Osservatorio è fondamentale per ridare centralità alla giustizia di merito, bisogna ripristinare il filtro evitando le migliaia di ricorsi alla Corte di Cassazione: ci sono processi che devono essere definiti nella fase dell'udienza preliminare". Del resto, ha ricordato il magistrato di Cagliari, Fiorella Pilato, "non esiste al mondo una Corte Suprema inondata di ricorsi come la nostra Cassazione". (ANSA).

12:06Frode alla Ue, 5 denunce in operazione ‘agrumi d’oro’

(ANSA) - CAPO D'ORLANDO (MESSINA), 11 FEB - La Guardia di Finanza nell'ambito di un'operazione denominata "Agrumi d'oro" ha scoperto a Capo d'Orlando (Messina) una frode di diversi milioni di euro ai danni dell'Unione Europea messa in atto tramite il consorzio 'Agridea', che opera nel settore della lavorazione della frutta. I militari hanno denunciato cinque persone in concorso per truffa ai danni dello Stato ed eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente dei beni mobili e immobili del consorzio Agridea e del suo rappresentante legale fino al controvalore dei contributi illegalmente percepiti, pari a circa un milione e novecentomila euro. Ricostruito anche un giro di fatture ritenute false per 67 milioni di euro per il periodo che va dal 2011 al 2015, fondato sulla compravendita di limoni che in realtà non sarebbero mai stati né prodotti né acquistati. I titolari dell'Agridea avrebbero inoltre ottenuto indebitamente contributi pubblici per 2,5 milioni certificando spese fittizie con assegni ritenuti falsi.

11:55Polonia: premier Szydlo ferita in incidente auto,non è grave

(ANSA) - VARSAVIA, 11 FEB - La premier polacca Beata Szydlo è rimasta ferita in maniera non grave in un incidente automobilistico nei pressi di Oswiecim, nel sud del Paese, sua città natale. Dopo essere stata portata nel locale ospedale Szydlo, 53 anni, è stata portata in elicottero a Varsavia per essere sottoposta a ulteriori esami: i medici hanno detto che "non ha subito nulla di serio". Il convoglio della premier si stava muovendo ieri sera lungo la principale strada cittadina, quando un'auto è finita contro l'Audi su cui viaggiava Szydlo, scaraventandola contro un albero. Il conducente della vettura che ha causato l'incidente è risultato essere un 21enne risultato negativo ai test sull'alcol.

11:25Sospeso dalle funzioni dirigente Conservatoria di Lecce

(ANSA) - LECCE, 11 FEB - E' stato sospeso, per l'ipotesi di reato di induzione indebita, dall'esercizio della funzione pubblica il dirigente della Conservatoria dei Registri immobiliari di Lecce, Giovanni Scrimieri, di 62 anni. Gli agenti della Digos gli hanno notificato un provvedimento cautelare emesso dal gip del tribunale di Lecce Antonia Martalò su richiesta del sostituto procuratore Angela Rotondano. Le indagini sono scattate dopo un esposto pervenuto in Procura. Secondo l'accusa, il dirigente della Conservatoria avrebbe indotto i segretari generali di molti Comuni della provincia a richiedere consulenze ipotecarie alla società della compagna per la predisposizione di pratiche da presentare in Conservatoria, assicurando prezzi inferiori rispetto agli importi praticati da altre agenzie ed un iter di definizione privo di impedimenti di sorta. Di fatto la società veniva gestita da lui stesso. Durante perquisizioni a casa e in ufficio dell'indagato sono state trovate buste contenenti denaro per circa 19 mila euro.

11:24Aggredisce uomo e ha bottiglie acido in uno zaino, arrestata

(ANSA) - RAVENNA, 11 FEB - Passamontagna in testa, armata di chiave inglese, una bottiglia di benzina e due di acido muriatico in uno zaino, ha aggredito alle spalle il socio di lavoro dei figli per questioni legate a dissapori sulla gestione di un locale di Ravenna. Per questo la polizia ha arrestato un'impiegata ravennate 48enne incensurata. Dopo l'udienza di convalida - riporta il Resto del Carlino - il Gip ha derubricato il reato da tentato omicidio premeditato a lesioni pluriaggravate concedendo alla donna i domiciliari. Tutto e' accaduto verso le 5.45 di martedì a Porto Corsini, sul litorale, quando - ha riferito l'aggredito - la donna, accovacciata tra le auto in sosta, lo ha sorpreso alle spalle sotto casa a colpi di chiave inglese (prognosi 15 giorni). Lui ha reagito a pugni ferendola e bloccandola. Sul posto la Volante ha poi trovato anche un bastone e, a poca distanza, lo zaino con acido e benzina. La donna, arrestata dopo essere stata medicata all'ospedale (prognosi 20 giorni), addosso aveva fiammiferi e accendigas.(ANSA).

11:05Omicidio in Ogliastra, ucciso tabaccaio

(ANSA) - NUORO, 11 FEB - Omicidio ad Arzana, in Ogliastra, la vittima è Pietro Roberto Fragata di 46 anni, assassinato questa mattina a fucilate dentro la sua auto in via Marco Polo mentre stava andando ad aprire la sua tabaccheria. Il fatto è avvenuto alle 7:30. L'uomo, un pregiudicato, era uscito da poco dal carcere. (ANSA).

11:04Trump: Zarif elogia Papa Francesco, costruisce ponti di pace

(ANSA) - TEHERAN, 11 FEB - (ANSA) - L'esempio da seguire è quello di "Papa Francesco che, a fronte del caos globale creato dal presidente Usa Donald Trump, invita i popoli a costruire ponti e non muri". Ad affermarlo su Twitter è il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, elogiando il Papa e sostenendo che "il mondo ha bisogno di leader che spingono verso il dialogo e la pietà, non verso muri ed esclusioni". Zarif ha anche apprezzato le parole di Papa Francesco sui Rohingya musulmani di Myanmar: "ha fortemente criticato le atrocità commesse contro di loro" e ha "difeso il loro diritto a 'vivere la loro fede'".