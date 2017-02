Ultima ora

14:23Cretu assaggia prosciutto e salumi Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 11 FEB - Prosciutto e salame rigorosamente di Norcia per Corina Creţu, commissaria per le politiche regionali della Commissione europea in visita alla città di San Benedetto. Durante il suo percorso nel centro storico, in corso Sertorio, si è infatti fermata davanti a una delle norcinerie riaperte dopo il sisma e le sono stati offerti dei salumi tipici. La commissaria ha mostrato di gradire molto i sapori della Valnerina. Creţu si è anche fermata, al termine della visita, a prendere un caffè nel bar vicino a piazza San Benedetto. Il sindaco Nicola Alemanno e la presidente della Regione, Catiuscia Marini si sono soffermati molto sull'importanza della riapertura di alcune attività all'interno delle mura della città, spiegando alla commissaria tempi e modi che hanno reso possibile il ritorno alla vita di alcuni negozi.

14:19M5S: inchiesta firme a Bologna verso la conclusione

(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - E' in dirittura d'arrivo, anche se non ancora conclusa, l'inchiesta della Procura di Bologna sulla presunta raccolta irregolare delle firme da parte del Movimento 5 Stelle per le Regionali del 2014: per violazione della legge elettorale sono indagati in quattro, tra cui il vicepresidente del consiglio comunale Marco Piazza. Il fascicolo è del Pm Michela Guidi. "Stiamo chiudendo - ha detto il procuratore Giuseppe Amato - con la verifica di quelle indicazioni difensive che ci sono pervenute in sede di interrogatori e di memorie. Appena la collega avrà completato, prenderemo delle decisioni". E' escluso invece che si faccia una consulenza grafologica sull'autenticità delle sottoscrizioni: "Non è un tema alla nostra attenzione", ha detto il Procuratore.(ANSA).

14:16Ultradestra a Genova: in centinaia a presidio antifascista

(ANSA) - GENOVA, 11 FEB - Sono oltre 600 i manifestanti che si sono radunati in piazza Ragazzi del '99 per il presidio antifascista indetto dall'Anpi contro il convegno dei movimenti di ultradestra che si terrà alle 15.30 nella sede di Forza Nuova in via Orlando a Sturla, quartiere nel levante di Genova. Imponente il dispiegamento delle forze dell'ordine che stanno predisponendo grate di circa 3 metri che chiuderanno sui due lati via Caprera, dalla quale si accede alla strada dove si trova la sede di Forza Nuova. Fra poco il presidio dovrebbe trasformarsi in corteo per arrivare fino in piazza Sturla. Per il convegno organizzato dalla Alliance for peace and freedom è confermata la presenza di circa 130 militanti di ultradestra.

14:07Calcio: Allegri, l’Inter? Stop alle polemiche

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Dopo una settimana è giusto non parlare più delle polemiche. La Juventus ha vinto meritatamente contro una squadra che ha giocato bene come l'Inter; squadra che, fortunatamente per noi, è partita male, altrimenti lotterebbe per il campionato". Massimiliano Allegri stoppa le polemiche sui presunti errori arbitrali nell'1-0 contro i nerazzurri e non commenta le parole del presidente di Exor John Elkann, secondo il quale l'Inter non sa perdere anche se dovrebbe esserci abituata. "L'Inter - sottolinea il tecnico della Juventus - deve guardare al futuro in modo roseo, perché ha una squadra di qualità". Allegri, che domani a Cagliari taglierà il traguardo delle 100 partite in campionato sulla panchina della Juventus, blocca anche le indiscrezioni sul suo futuro. "Sono tutte illazioni - afferma - Alla Juve sto bene ed ho ancora un anno e mezzo di contratto. Comunque, ho sempre detto che se ci fosse qualcosa che non va, se dovessi decidere di andare via, la società sarebbe la prima a saperlo".

14:02Università: Procura Bologna chiederà misure cautelari

(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - La Procura di Bologna chiede al Gip l'emissione di provvedimenti cautelari nei confronti di alcuni esponenti dei collettivi, protagonisti anche delle ultime proteste contro i tornelli nella biblioteca di Discipline umanistiche, sfociate ieri e giovedì in tafferugli di piazza. Lo ha confermato il procuratore Giuseppe Amato: "Abbiamo valorizzato alcuni episodi contigui, unificando i fascicoli, da ottobre in avanti". In pratica oggetto d'indagine e della richiesta al Gip, appena firmata, sono quindi anche le manifestazioni del collettivo Cua contro il cosiddetto 'Caro Mensa', in cui sono coinvolti i medesimi attivisti. L'unificazione dei fascicoli dovrebbe servire anche per avere una sorta di 'corsia preferenziale' nella trattazione del tribunale, in termini di tempistica. "Senza voler mostrare inutilmente i muscoli - ha detto Amato - crediamo che una risposta debba essere data e i comportamenti violenti vadano contrastati". (ANSA).

13:55Scontro ultraleggeri in decollo, feriti nell’Aretino

(ANSA) - AREZZO, 11 FEB - Due velivoli ultraleggeri si sono scontrati in fase di decollo. Nell'incidente, che si è verificato in una aviosuperficie a Sansepolcro (Arezzo), due persone sarebbero rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. Lo scontro tra i due velivoli sarebbe avvenuto a terra, sulla pista in erba dell'aviosuperficie Palazzolo, attrezzata anche con un hangar ed una piccola torre di controllo.

13:46Libia: Usa bloccano nomina Fayyad a inviato speciale

(ANSA) - NEW YORK, 11 FEB - Gli Stati Uniti hanno bloccato la nomina dell'ex premier palestinese Salam Fayyad a capo della missione Onu in Libia, Unsmil, affermando che per Washington lo stop è una decisione a sostegno di Israele. L'ambasciatore Usa all'Onu, Nikki Haley, ha detto che l'amministrazione Trump è "delusa" dalla decisione del segretario generale Antonio Guterres di indicare Fayyad come suo inviato speciale in Libia. "Per troppo tempo l'Onu è stato parziale in favore dei palestinesi" e gli Usa non approvano il "segnale" che si manderebbe con la nomina di Fayyad. Le dichiarazioni di Haley arrivano alla vigilia del previsto incontro tra il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il presidente Donald Trump, il prossimo 15 febbraio alla Casa Bianca. "Questo è l'inizio di una nuova era all'Onu dove gli Usa sostengono fermamente Israele contro ogni tentativo di danneggiare lo Stato ebraico", ha detto l'ambasciatore israeliano all'Onu, Danny Danon, commentando la decisione Usa su Fayyad.