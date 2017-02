Ultima ora

16:37Ue: Alfano, falso che sia a una sola velocità

(ANSA) - MADRID, 11 FEB - Il ministro degli Esteri Angelino Alfano ha rilevato oggi in un intervento al Congresso del Partido Popular a Madrid che "è falso" considerare che l'Ue oggi "abbia una sola velocità". Partecipando a un dibattito sul futuro dell'Ue, Alfano ha auspicato che dal vertice di Roma per i 60 anni del trattato che ha dato il via alla costruzione europea venga un nuovo slancio per l'Unione. Il ministro degli Esteri ha parlato di un futuro sistema comune di difesa europeo, affermando che vi aderirà "chi ha l'ambizione di partecipare". Alfano ha rilevato che nell'Ue "abbiamo già diversi livelli di integrazione: 56 paesi aderiscono all'Osce e 28 all'Ue, "ma non 28 all'Eurozona, e non 28 a Schengen". "Già ora, ha sottolineato, ci sono livelli diversi di ambizione e di partecipazione".

16:35Libia: Onu, scelta Fayyad basata solo su sue qualita’

(ANSA) - NEW YORK, 11 FEB - La proposta di Salam Fayyad come nuovo rappresentante speciale Onu in Libia "è basata esclusivamente sulle sue qualità personali e sulla sua competenza per quella posizione": lo ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro, Stephane Dujarric, dopo che gli Usa hanno bocciato la nomina definendosi "delusi" dalla scelta. I funzionari delle Nazioni Unite, ha aggiunto Dujarric, "operano rigorosamente a titolo personale e non rappresentano alcun governo o paese".

16:34No a risarcimento Sollecito per carcere

(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - Rigettata dalla Corte d'Appello di Firenze la richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione avanzata da Raffaele Sollecito, definitivamente assolto dall'accusa di aver partecipato all'omicidio di Meredith Kercher. Aveva chiesto oltre 500 mila euro per i quasi quattro anni passati in cella prima di essere scarcerato. Secondo quanto appreso dall'ANSA i giudici toscani hanno ritenuto contraddittorie le sue dichiarazioni nella fase iniziale dell'indagine. "Credevo di avere vissuto le pagine più nere della giustizia italiana ma devo rilevare che oggi ne è stata scritta un'altra che mi lascia sbigottito" la prima reazione di Sollecito. Parole riferite all'ANSA da uno dei suoi difensori, l'avvocato Giulia Bongiorno. Per Sollecito - ha aggiunto - il risarcimento chiesto era "sacrosanto". L'avvocato Bongiorno ha annunciato ricorso in Cassazione, parlando di una "moltitudine" di errori già rilevati nel provvedimento.

16:30Siria: Mosca, lealisti conquistano roccaforte Isis

(ANSA) - MOSCA, 11 FEB - Le truppe del governo di Damasco, con il sostegno dei jet russi, hanno conquistato la città di Tadif, una roccaforte dell'Isis vicino ad al-Bab, nella provincia siriana di Aleppo, uccidendo "oltre 650 terroristi": lo sostiene il ministero della Difesa russo.

16:30Libia: Mosca, false le notizie su fornitura armi

(ANSA) - MOSCA, 11 FEB - La Russia "ha sempre rispettato rigorosamente le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu" e quindi "le speculazioni su possibili forniture di armi russe verso la Libia sono infondate": lo ha dichiarato il rappresentante permanente della Russia presso l'Unione europea, Vladimir Cizhov. Il diplomatico ha inoltre affermato che non ci sono "notevoli differenze sulla Libia" tra le posizioni di Russia e Ue.

16:30Calcio: Spalletti, a Crotone anche la Juve ha sofferto

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "La partita contro il Crotone sarà difficile, con loro non ha avuto vita dura solo la Juventus. Se noi perdessimo o non vincessimo, vorrebbe dire che avranno fatto risultato Juventus e Napoli. I nostri avversari hanno tutti gli stessi colori, hanno tutti le maglie azzurre e bianconere. Qualsiasi punto perdiamo per strada, li perdiamo contro questi due avversari, non con altri". Così Luciano Spalletti alla vigilia della trasferta a Crotone. Il tecnico della Roma, peraltro, non potrà contare su capitan Totti, out oggi prima della rifinitura. "Ha un'influenza intestinale e quindi non parte. È venuto stamattina, si è fatto visitare ed è tornato a casa".

16:26Isis: due arresti in Turchia, ‘volevano colpire Europa’

(ANSA) - ISTANBUL, 11 FEB - Due militanti Isis che pianificavano attentati in Europa sono stati arrestati dalle forze di sicurezza turche. I due, Mahamad Laban, 45 anni, danese di origini libanesi, e Mohammed Tefik Saleh, 38 anni svedese di origini irachene "hanno ricevuto addestramento all'uso di armi ed esplosivi in Siria", scrive l'agenzia Anadolu. I due erano stati fermati 10 giorni fa nella provincia di Adana.