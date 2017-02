Ultima ora

18:30Israele: la piece antimilitarista sui tunnel di Hamas

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 FEB - Uno dei luoghi più tetri e minacciosi - un tunnel scavato da Hamas sotto a Gaza per fini militari - fa da scenario ad una esilarante commedia antimilitarista che da questa settimana a Tel Aviv riempie il teatro Gesher mentre i botteghini riferiscono di un 'tutto esaurito'. La trama di 'Nel Tunnel' - che si ispira al celebre film 'No Man's land' del regista bosniaco Danis Tanovic - prende le mosse dall'incontro inaspettato sotto terra di due soldati israeliani con un miliziano di Hamas. Sopra di loro la guerra infuria. Un bombardamento israeliano ha fatto crollare l'accesso al tunnel da Gaza. Intanto anche la sua uscita verso Israele risulta ostruita. Ora i tre dovranno vedersela assieme su come uscire vivi dalla brutta esperienza. "Ma non cercavi il martirio? - chiedono stupiti gli israeliani -. "Sì, ma non c'è premura", risponde il giovane di Hamas. La piece e' scritta da Roi Chen con la regia di Irad Rubinstein.

18:09Valanga travolge escursionisti, un morto nel Cuneese

(ANSA) - CUNEO, 11 FEB - Un escursionista è morto sotto una valanga che si è staccata a Demonte, in provincia di Cuneo, travolgendo il gruppo di cui faceva parte. Illesi i suoi compagni, che hanno dato l'allarme cercando di estrarlo dalla neve. L'incidente in località Fontanile, sopra Bergemoletto. A causa delle nevicate degli ultimi giorni, nella zona il rischio valanghe è passato da "marcato" a "forte". Sul posto stanno operando con il soccorso alpino l'elicottero del 118 e la guardia di finanza. I tentativi degli escursionisti usciti illesi dalla valanga di soccorrere il compagno si sono rivelati inutili. La zona in cui si trovava il gruppo ed è avvenuta la tragedia è considerata per sciatori esperti. (ANSA).

18:02Cretu visita Cascia, molto devota a Santa Rita

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 11 FEB - "Sono molto devota a Santa Rita, è la terza volta che vengo in visita a Cascia": a dirlo la commissaria europea per la politica regionale, Corina Creţu, che dopo aver reso omaggio a quello che resta della basilica di San Benedetto di Norcia, è giunta nell'altro centro umbro colpito dal sisma. È stata accolta dal sindaco Gino Emili e dal rettore del santuario di Santa Rita, Padre Bernardino, al quale la commissaria ha mostrato un piccolo libro con la storia della Santa. Per Cretu, a Cascia c'è stato anche il pranzo a base di prodotti tipici locali: antipasto aperitivo con salumi della Valnerina, stringozzi con ricotta e pancetta croccante, maialino arrosto e dolci di carnevale. Poi la preghiera davanti all'urna con le spoglie della santa.

18:00Pedofilia: adescava minorenni online, denunciato 40enne

(ANSA) - IMOLA (BOLOGNA), 11 FEB - La Polizia Postale ha identificato e denunciato un uomo autore di messaggi osceni, che tentava di adescare giovani in età minore online. Le indagini sono partite da Imola dove una minorenne, aiutata dalle amiche e sostenuta dai genitori, si era rivolta alla Polizia Municipale per denunciare una persona che l'aveva contattata inviando proposte oscene a sfondo sessuale e foto pornografiche. La verifica sulla provenienza della chat, dopo il coinvolgimento della Procura di Bologna, ha consentito di individuarne l'autore, un quarantenne siciliano, cui è stato sequestrato un hard disk pieno di materiale pornografico minuziosamente catalogato. L'uomo è stato denunciato per adescamento di minori.(ANSA).

18:00Calcio: Messi rinnova…..con l’Adidas

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - In attesa del rinnovo che tutti i tifosi catalani aspettano, quello con il Barcellona, Leo Messi ha intanto posto la firma su un altro contratto che conta, quello con l'Adidas. Ad annunciare il prolungamento della sponsorizzazione col colosso tedesco è lo stesso fuoriclasse argentino su Fb ("Felice di poter continuare a lavorare con l'Adidas ancora per molti anni"), anche se non vengono forniti altri particolari. Si tratta del primo rinnovo importante del 2017 per Messi che ora attende la firma sul rinnovo col club blaugrana, con il quale il 5 volte Pallone d'Oro è legato fino al giugno 2018. Le trattative sono ripartite a inizio anno anche se non sono ancora entrate nel vivo (per l'ultimo contratto ci fu bisogno di quasi un anno di incontri). Il padre-agente del giocatore, Jorge Messi, è già a Barcellona in attesa di un incontro con il presidente Josep Maria Bartomeu per cercare di definire l'intesa.

17:56Legali Sollecito ricorreranno in Cassazione

(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - Ha già annunciato ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d'appello di Firenze di rigettare l'istanza di Raffaele Sollecito per essere risarcito per ingiusta detenzione l'avvocato Giulia Bongiorno che difende il giovane insieme a Luca Maori. Il legale sta ancora esaminando le 12 pagine del provvedimento. "Abbiamo già rilevato - ha detto l'avvocato Bongiorno all'ANSA - una moltitudine di errori nella ricostruzione dei fatti oltreché a livello documentale. Faremo ricorso in Cassazione". Di "storia infinita e assurda" ha parlato l'avvocato Maori. "Una vicenda nella quale - ha aggiunto - l'unico dichiarato colpevole, Rudy Guede, tra poco uscirà dal carcere dopo avere scontato una condanna ridottissima", sedici anni dopo essere stato processato con il rito abbreviato.

17:54Turchia: confermata data del 16 aprile per il referendum

(ANSA) - ANKARA, 11 FEB - La commissione elettorale turca ha confermato il 16 aprile come data del referendum sul presidenzialismo, dopo che ieri il presidente Recep Tayyip Erdogan ha firmato la riforma costituzionale approvata dal parlamento. La riforma, fortemente voluta proprio da Erdogan, garantisce al capo dello Stato il potere di nominare ministri e alti funzionari, sciogliere il parlamento, dichiarare lo stato d'emergenza, emanare decreti e nominare la metà dei giudici dell'alta corte. Per i critici si tratta di una concentrazione di poteri mai vista prima, nelle mani tra l'altro di una figura già accusata di autoritarismo. Per il governo, invece, una presidenza forte renderà il Paese più in grado di combattere il terrorismo. L'opposizione inoltre denuncia di non avere le possibilità di esprimere il proprio no alla riforma, perché la maggior parte dei media sono stati silenziati.