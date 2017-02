Ultima ora

20:04Francia:scontri al termine manifestazione per Théo

(ANSA) - BOBIGNY (PARIGI), 11 FEB - Scontri tra polizia e manifestanti al termine della manifestazione per Theo a Bobigny, nella banlieue nord di Parigi. La tensione è salita intorno alle 18:00, con cariche della polizia e fumogeni. Poco prima, un gruppo di ragazzi aveva cercato di forzare la passerella che porta al palazzo di giustizia, bloccati da un muro di agenti in assetto antisommossa. Incendiata una camionetta della radio RTL. Scontri e fumo anche nei pressi della vicina stazione del metro.

19:57Calcio: Rizzoli, non c’è assolutamente sudditanza verso Juve

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - "Non c'e' assolutamente sudditanza nei confronti della Juventus": lo dice l'arbitro Nicola Rizzoli, in un'intervista alle Iene che andra' in onda domani in prima serata. "Mi sembra di averlo dimostrato. Si è parlato a inizio campionato - spiega Rizzoli - di un errore contro la Juventus che avrei fatto io nella partita con il Milan, quindi… In Italia tutti siamo allenatori, tutti siamo calciatori, tutti siamo arbitri. Il problema è che quando uno prende una decisione, in Italia la decisione è criticabile".

19:55Liga: Messi-Neymar-Suarez, Barca ne fa 6 all’Alaves

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Il Barcellona torna schiacciassi e nell'anticipo della 22ma giornata di Liga, nonchè anticipo di quella che sarà la finale di Coppa del Re a maggio, travolge con un pesantissimo 6-0 allo Estadio Mendizorrotza l'Alaves, superando momentaneamente in classifica (48 punti contro 46) la capolista Real attesa in serata dall'Osasuna e che deve ancora recuperare due partite di campionato. A segno il trio delle meraviglie, con Suarez che ha firmato una doppietta (37' pt e 22' st), Neymar (40' pt) e Messi (14' st) a cui si sono aggiunte l'autogol di Alexis (18' st) e la rete di Rakitic (20' st).

19:50Elicottero sorpreso da nebbia, spettacolare atterraggio VVf

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - Ci vorrà del tempo per recuperare l'elicottero dei vigili del fuoco protagonista di uno spettacolare atterraggio nei giorni scorsi - ma reso noto soltanto oggi - in provincia di Torino. L'AB 412 dell'equipaggio Saf dei vigili del fuoco stava effettuando un volo di addestramento nei cieli di Cafasse, nelle Valli di Lanzo, quando il pilota è stato sorpreso da una fitta nebbia che lo ha costretto ad atterrare su una pista tagliafuoco, una stradina che passa attraverso i boschi. Alcuni pompieri si sono calati dal velivolo in hovering, ovvero in volo a circa 25 metri dal suolo, per tagliare gli alberi e liberare la zona di atterraggio. Nessuno dei 5 membri dell'equipaggio è rimasto ferito. L'elicottero è fermo a Cafasse in attesa di essere recuperato. I vigili del fuoco presidieranno la zona sino a quando il tempo non consentirà di smontare le pale e di predisporre l'occorrente per il recupero, che avverrà attraverso un altro elicottero. Troppo rischioso cercare di rimetterlo in volo autonomamente.

19:45Università: terzo di giorno di manifestazioni a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - Nuovo giorno di mobilitazione in zona universitaria a Bologna. Alcune centinaia di manifestanti del Collettivo universitario autonomo e di altre realtà antagoniste sono tornate a darsi appuntamento in Piazza Verdi, centro della zona universitaria di Bologna. Il corteo è quindi partito, dietro un furgoncino con casse e lo striscione "Contro la Bologna della repressione e dell'austerità" verso via Indipendenza. Prima della partenza alcuni rappresentanti del Cua, parlando con i giornalisti, hanno lanciato un appello a iniziative di solidarietà in tutti gli atenei italiani per giovedì e hanno ricordato il comunicato della Flc Cgil che definiva grave la scelta di far intervenire la polizia giovedì scorso all'interno dell'ateneo. Circa la posizione della procura - che ha chiesto e ottenuto i domiciliari per due dei fermati durante la manifestazione di ieri e che sta valutando l'ipotesi di reati associativi - questa viene definita come un'assoluta provocazione.(ANSA).

19:36Parroco ferito in modo grave nell’Alessandrino, un arresto

(ANSA) - ALESSANDRIA, 11 FEB - Un parroco è stato aggredito con il manico di un' accetta a Rivalta Bormida. E' stato trasferito in ospedale ad Acqui Terme: ha ferite al volto e alla testa, segni di uno strangolamento e un fortissimo trauma cranico. I carabinieri hanno arrestato un uomo per tentato omicidio. Il movente non è stato ancora accertato. L'arrestato è Massimo Giuliano, 34 anni, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione dei vicini, che avevano sentito delle urla. Giuliano era in giardino e, alla richiesta di chiarimenti, ha risposto che il parroco lo aveva incaricato di occuparsi delle piante. Nella canonica, però, i militari hanno trovato don Roberto Feletto in una pozza di sangue: prima di svenire ha fatto il nome dell'aggressore e ha indicato l'arma usata. Sono stati gli specialisti del Nucleo radiomobile di Acqui Terme a recuperare il manico dell'accetta e a rilevare le tracce ematiche, operazione che permetterà ricostruire con precisione l'accaduto.(ANSA).

19:24Juncker annuncia, non mi ricandiderò a guida Commissione Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 11 FEB - Il presidente della Commissione europea, il lussemburghese Jean-Claude Juncker, ha annunciato che non intende ricandidarsi, nel 2019, per un secondo mandato alla guida dell'esecutivo comunitario. Lo ha reso noto lo stesso Juncker nel corso di un'intervista a una radio tedesca. Juncker ha ricordato la "bella campagna elettorale" condotta nel 2014, quando per la prima volta i principali partiti europei indicarono i loro candidati per la più importante carica della Commissione in occasione delle elezioni dell'Europarlamento. "Ma non ce ne sarà un'altra", ha poi aggiunto. Nel 2014 il principale 'competitor' di Juncker, appartenente alla famiglia dei popolari (Ppe), fu il socialista Martin Schulz, diventato poi presidente del Parlamento Ue, carica ricoperta fino alla fine dello scorso anno, quando decise di lasciare la vita politica europea per presentarsi come antagonista di Angela Merkel alle prossime elezioni tedesche.