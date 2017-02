Ultima ora

22:03Premier: Tottenham ko ad Anfield, Chelsea può volare

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Sconfitta letale ad Anfield per il Tottenham che deve probabilmente dire addio alle velleità di vincere la Premier. Battuta 2-0 dal Liverpool, la squadra di Pochettino, seconda in classifica a -9 dal Chelsea, rischia di vedere il distacco aumentare, visto che la capolista è attesa domani dal Burnley. Una sconfitta figlia di una partita mal giocata dagli Spurs e risolta da una doppietta in due minuti (16' e 18') di Manè, oggi davvero devastante.

21:48Siria: Unicef, questa settimana uccisi almeno 20 bambini

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Secondo le ultime notizie, in Siria questa settimana la violenza ha causato la morte di almeno 20 bambini e il ferimento di altri in diverse aree in tutto il paese devastato dalla guerra": è quanto denuncia il direttore regionale Unicef per Medio Oriente e Nord Africa, Geert Cappelaere. "A Idlib all'inizio della settimana - prosegue - la violenza ha casato la morte di 30 persone tra cui 16 bambini. Alcune delle vittime erano fuggite dai combattimenti di Aleppo. A Homs, nei quartieri di Al-Zahraa e Al-waer, gli attacchi hanno ucciso 4 bambini e ferito almeno 5. Inoltre, secondo i rapporti, ci sono stati altri attacchi a Ghouta est, Damasco rurale, con bambini tra i morti. "L'Unicef fa appello a tutte le parti coinvolte nel conflitto in Siria per proteggere la vita e la salute dei bambini e fornire un accesso senza ostacoli e immediato a chi ha bisogno di cure mediche e di assistenza umanitaria salvavita in tutta la Siria".

21:30Calcio:Rastelli, Juve stratosferica ma Cagliari vuol sognare

(ANSA) CAGLIARI, 11 FEB - Viaggio salvezza in linea con la tabella di marcia, ma il Cagliari vuole regalarsi qualcosa in più. Il sogno non è segreto: fermare la capolista Juventus. Lo scenario per la grande impresa c'è: lo stadio S.Elia pieno. Con un ospite eccezionale: Gigi Riva, che riceverà prima della partita il Collare d'oro dalle mani del presidente del Coni Giovanni Malagò. "La sua presenza - ha detto il tecnico Massimo Rastelli nella conferenza stampa della vigilia riferendosi a Rombo di Tuono - darà alla squadra una carica in più: averlo con noi è motivo di grande soddisfazione". Il mister non sembra impaurito: "Mi aspetto di fare risultato, sappiamo che abbiamo di fronte una squadra stratosferica e sempre affamata. Non vogliamo partire sconfitti: in casa riusciamo a farci rispettare". Come? "Con equilibrio - ha spiegato - e poi cercando di andare a fare male". La squadra è acciaccata, ma il Cagliari riuscirà a recuperare tutti, a parte gli squalificati Ceppitelli e Joao Pedro, tranne Farias. La sorpresa, con Borriello recuperato quasi in extremis e quindi non al massimo, potrebbe essere la "vecchia coppia" Ibarbo-Sau. "Condizione in crescita - ha precisato il tecnico riferendosi al colombiano - nell'ultima settimana si è allenato regolarmente. Gli manca un po' di minutaggio ma ha sicuramente caratteristiche che ci possono essere utili". Sau ci sarà di sicuro: "Un giocatore importante - ha ribadito il mister - per qualità, sacrificio, attaccamento alla maglia. Con la Juve in passato è andato vicino al gol: magari questa è la volta buona". Di fronte però c'è la Juve: "Ha giocatori universali - ha concluso - che si interscambiano. Ha velocità, potenza qualità tecniche. Variano il modo di attaccare, è una squadra che si appresta a vincere lo scudetto. Il pareggio per la Juventus è una sconfitta. Ma noi abbiamo una gara da giocare per fare punti e per avvicinarci al più presto alla salvezza". (ANSA).

21:28Università: corteo Bologna si è concluso senza incidenti

(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - Si è concluso senza incidenti il corteo organizzato a Bologna dal Collettivo universitario autonomo e altri gruppi antagonisti, in protesta contro lo sgombero dell'altro ieri della biblioteca di Discipline umanistiche di via Zamboni 36. La manifestazione si è snodata per un'ora e mezza lungo le vie del centro, provocando alcuni disagi agli automobilisti di passaggio, per poi concludersi pacificamente in Piazza Maggiore, sotto le finestre di Palazzo d'Accursio. I manifestanti hanno gridato a più riprese slogan in favore della liberazione di Sara e Orlando - i due ragazzi ai domiciliari dopo gli scontri di ieri, contro il rettore dell'Università Francesco Ubertini - il questore Ignazio Coccia e il sindaco Virginio Merola. (ANSA).

21:22Spagna: Congresso Pp, Rajoy candidato unico a presidente

(ANSA) - MADRID, 11 FEB - Il premier spagnolo Mariano Rajoy sarà rieletto presidente del Partido Popular dal 18mo Congresso della prima formazione politica del paese. Rajoy è l'unico candidato alla propria successione, ha indicato la presidente del Congresso Cristina Cifuentes questo pomeriggio. "Voglio essere il presidente del Pp", ha detto nel suo intervento Rajoy: "Voglio continuare al servizio della Spagna, il migliore paese del mondo". "Ho già dato molto, ma posso dare ancora molto di più: chiedo con umiltà il vostro aiuto - ha detto rivolto di delegati - per essere presidente del Partido Popular".

21:20Gb: trovata in spiaggia cocaina per 59 mln euro

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Trecentosessanta chili di cocaina, del valore stimato in 50 milioni di sterline - circa 59 milioni di euro al cambio attuale - sono stati trovati su due spiagge del Regno Unito, a Norfolk, sulla costa est del Paese: lo riporta il Mail online. La scoperta e' stata fatta da Valerie McGee, una signora 70enne che passeggiava il suo cane. Centinaia di pani di cocaina erano contenuti dentro una decina di borse colorate legate ad alcuni contenitori di plastica vuoti in modo che non affondassero. Le autorità hanno avviato un'inchiesta per individuare i trafficanti.

21:16Ue: Monti, rischiamo di perderla, iniziamo a pensarci

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - "L'Unione Europea rischiamo davvero di perderla e non credo sia catastrofismo impiegare la nostra immaginazione nella costruzione di scenari in cui l'Unione Europea sia stato un importante fenomeno transitorio": a lanciare l'allarme è stato l'ex premier Mario Monti che è intervenuto all'incontro milanese Forza Europa. "Si sta facendo molto per perderla con azione positiva di piccone e azione negativa di equivoco e ambiguità" ha aggiunto il senatore a vita che considera "un dovere conservare l'Unione Europea".