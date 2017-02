Ultima ora

01:22Calcio: Delneri, obiettivo Udinese resta la salvezza

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "E' difficile commentare questo 3-0: la Fiorentina ha meritato di vincere, ma noi ci abbiamo messo del nostro perché abbiamo un po' abbandonato la voglia di fare bene". Gigi Delneri non cerca alibi dopo il ko dell'Udinese con i viola. "Problemi in trasferta? Non credo, piuttosto sbagliamo tanti gol - dice il tecnico dei friulani -: finalizziamo poco e spesso facciamo scelte sbagliate sotto porta, nonostante le situazioni si siano create. Forse se fossimo riusciti a portare il risultato in parità a fine primo tempo il match avrebbe potuto finire in un altro modo. Invece il gol preso nel finale ci ha un po' stordito. Ma queste partite ci faranno crescere, ci diranno l'esatta dimensione di quello che siamo e ci faranno capire dove dovremo migliorare". "Quest'anno non è l'Europa il nostro obiettivo. Il tempo e le scelte future diranno se potremo avere ambizioni diverse - conclude Delneri -. Quest'anno dobbiamo solo pensare a salvarci e a preparare il futuro".

01:15Calcio: Sousa esalta Fiorentina, gruppo straordinario

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Sono soddisfatto, questo è un gruppo straordinario che ha sempre il giusto atteggiamento. Il mio futuro? Dipende dal presente". Paulo Sousa si gode il successo per 3-0 sull'Udinese. Elogi alla squadra che "onora sempre la maglia, anche se a volte ci sono partite, come a Roma, in cui si molla qualcosa a livello mentale. Ma sono partite che nell'arco di una stagione capitano. Stiamo lavorando sulla continuità di rendimento". Elogi anche ai singoli, primo fra tutti Kalinic. "Difficile trovare, in questo mondo, un giocatore con la sua qualità, specialmente umana: siamo molto contenti che sia rimasto e ce lo godiamo al massimo". La Fiorentina intanto presenterà il progetto del nuovo stadio il prossimo 10 marzo: lo ha annunciato il presidente esecutivo del club viola Mario Cognigni al termine della partita.

01:01Calcio: 3-1 all’Osasuna, Real si riprende la vetta in Liga

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Il Real batte l'Osasuna in trasferta e si riprende la vetta della classifica. La squadra di Zidane, avversaria del Napoli in Champions mercoledì prossimo, si è imposta 3-1 nell'anticipo della 22/a giornata della Liga, scavalca con 49 punti il Barcellona che, nel pomeriggio aveva travolto 6-0 l'Alaves. Il Real passa in vantaggio al 24' con Crostiano Ronaldo (14/a rete in campionato), ma si fa raggiungere 9 minuti dopo dai padroni di casa ultimi in classifica, che trovano il pari con Sergio Leon. Nella ripresa però Isco e Vazquez chiudono il match.

00:20Calcio: 3-0 all’Udinese, la Fiorentina riparte

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - La Fiorentina riparte dopo il ko con la Roma. Nell'anticipo della 24/a giornata della serie A, i viola battono l'Udinese 3-0. La gara si sblocca nel finale del primo tempo con una doppia giocata-spettacolo che regala ai viola il vantaggio: al 41' Bernardeschi con un tiro potente dal limite prende la traversa, ma Borja Valero recupera la palla respinta sul montante e la gira in rete, ritrovando il gol dopo un anno. Al 17' della ripresa arriva il raddoppio con Babacar (al quinto gol stagionale) che con un destro spiazza Karnezis. Al 35' l'arbitro fischia il rigore per i viola per fallo di mano di Fofana: Bernardeschi dal dischetto non sbaglia e segna la sua decima rete stagionale. La Fiorentina sale a 40 punti e aggancia il Milan.

23:32“Usami come fonte anonima”, nuova bufera su Berdini

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Riesplode il caso Berdini, l'assessore all'urbanistica in bilico dopo la pubblicazione di alcune sue frasi duramente critiche nei confronti della sindaca Raggi emerse durante un colloquio con un giornalista della Stampa. A riaccendere i riflettori sulla sorte dell'assessore è la diffusione dell'audio di un altro passo del colloquio col cronista del quotidiano torinese. "Mo' fa' conto quello che penso io, che rimane veramente fra noi, poi lo utilizzi: un anonimo che ti ha detto... Cioè questi erano amanti", dice l'assessore nell'audio pubblicato oggi sul sito della Stampa, in cui Berdini allude ad una relazione tra la sindaca e l'ex capo della sua segreteria politica, Salvatore Romeo. Relazione smentita sia da Raggi che da Romeo. Berdini all'ANSA ha dato la sua versione dei fatti: "Non sapevo di essere registrato". E il giornalista in questione si sarebbe avvicinato alla fine del convegno insieme "ad alcuni miei amici M5s", qualificandosi solo durante un "secondo colloquio", avuto al termine di un convegno.

22:05Verona: Hellas condanna, gesto ‘vile e intimidatorio’

(ANSA) - VERONA, 11 FEB - L'Hellas Verona in una nota pubblicata sul proprio sito internet "condanna con forza il gesto vile e intimidatorio compiuto da ignoti che, durante il tragitto che separa l'albergo, dove alloggiava la squadra, dal 'Partenio' di Avellino, in seguito ad un vero è proprio agguato hanno accerchiato e danneggiato l'auto sulla quale viaggiavano il Presidente gialloblù, Maurizio Setti, il Direttore Operativo, Francesco Barresi, Luca Toni e un'altra persona diretti allo stadio per assistere ad Avellino-Hellas Verona". "Nonostante l'aggressione e i danni alla vettura - prosegue il club gialloblù -, solo grazie ai pronti riflessi del conducente sono conseguiti apparentemente limitati danni fisici per gli occupanti, che verranno comunque valutati nella loro entità solo nelle prossime ore. Episodio deplorevole per quella che dovrebbe essere una giornata di sport ma che invece ha rischiato di trasformarsi in un dramma". L'Hellas Verona annuncia che adirà alle vie legali.

22:03Premier: Tottenham ko ad Anfield, Chelsea può volare

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Sconfitta letale ad Anfield per il Tottenham che deve probabilmente dire addio alle velleità di vincere la Premier. Battuta 2-0 dal Liverpool, la squadra di Pochettino, seconda in classifica a -9 dal Chelsea, rischia di vedere il distacco aumentare, visto che la capolista è attesa domani dal Burnley. Una sconfitta figlia di una partita mal giocata dagli Spurs e risolta da una doppietta in due minuti (16' e 18') di Manè, oggi davvero devastante.