Ultima ora

10:09Isis: fonti sicurezza confermano, Baghdadi in Siria

(ANSA) - TEHERAN, 12 FEB - Il capo dell'Isis, Abu Bakr al Baghdadi, non è più in Iraq ed è fuggito in Siria, tagliando i suoi contatti con i "comandanti inesperti" che sono ancora a Mosul. La conferma della fuga in Siria di al Baghdadi è arrivata dal generale dei servizi di sicurezza iracheni Abdolkarim Khalaf, riportato dall'agenzia iraniana Fars. Secondo quanto riferito, al Baghdadi sarebbe fuggito "con alcuni alti comandanti dell'Isis" dalla parte occidentale di Mosul verso i confini siriani.

09:06Trump: transgender, stop a difesa linea Obama

(ANSA) - NEW YORK, 12 FEB - L'amministrazione Trump ha deciso di non difendere più davanti alla giustizia la posizione presa dall'amministrazione Obama sugli studenti transgender. Quelle linee guida secondo cui ognuno può usare bagni o spogliatoi non secondo il sesso di nascita ma secondo la propria identità di genere. L'attuazione di tali linee guida è stata bloccata ad agosto da una corte distrettuale del Texas in seguito a una causa intentata da una decina di stati Usa.

08:52Corea Nord: Trump, Usa a fianco Giappone al 100%

(ANSA) - NEW YORK, 12 FEB - "Voglio che tutti capiscano e sappiano che gli Stati Uniti sono al 100% al fianco del Giappone, un grande alleato". Questo il primo commento di Donald Trump sul nuovo test missilistico effettuato dalla Corea del Nord.

08:49Corea Nord: Abe, provocazione intollerabile

(ANSA) - NEW YORK, 12 GEN - "Assolutamente intollerabile": così il premier giapponese Shinzo Abe, in una video-dichiarazione congiunta col presidente americano Donald Trump, ha definito il nuovo test missilistico da parte della Corea del Nord.

04:43Corea Nord lancia missile, caduto in mar Giappone

(ANSA) - NEW YORK, 12 GEN - La Corea del Nord ha portato a termine un nuovo test missilistico, lanciando un razzo che ha viaggiato per circa 500 chilometri prima di cadere nel mar del Giappone. Lo riporta la Cnn citando fonti del ministero della difesa della Corea del Sud. E' il primo test missilistico di Pyongyang da quando Donald Trump è alla Casa Bianca. La notizia è giunta mentre il presidente Usa era a cena col premier nipponico Shinzo Abe in Florida. "Siamo al corrente delle notizie su un nuovo test missilistico - il commento del Dipartimento di Stato Usa -. Una preoccupazione non solo per gli Usa ma per tutti gli alleati asiatici dell'America". Intanto i militari sudcoreani sono al lavoro per capire il tipo di missile lanciato. Al momento, riferisce l'agenzia Yonhap, è esclusa l'ipotesi di missile intercontinentale a favore di un vettore Musudan a medio raggio modificato o di un più rodato e affidabile Rodong a corto raggio.

01:22Calcio: Delneri, obiettivo Udinese resta la salvezza

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "E' difficile commentare questo 3-0: la Fiorentina ha meritato di vincere, ma noi ci abbiamo messo del nostro perché abbiamo un po' abbandonato la voglia di fare bene". Gigi Delneri non cerca alibi dopo il ko dell'Udinese con i viola. "Problemi in trasferta? Non credo, piuttosto sbagliamo tanti gol - dice il tecnico dei friulani -: finalizziamo poco e spesso facciamo scelte sbagliate sotto porta, nonostante le situazioni si siano create. Forse se fossimo riusciti a portare il risultato in parità a fine primo tempo il match avrebbe potuto finire in un altro modo. Invece il gol preso nel finale ci ha un po' stordito. Ma queste partite ci faranno crescere, ci diranno l'esatta dimensione di quello che siamo e ci faranno capire dove dovremo migliorare". "Quest'anno non è l'Europa il nostro obiettivo. Il tempo e le scelte future diranno se potremo avere ambizioni diverse - conclude Delneri -. Quest'anno dobbiamo solo pensare a salvarci e a preparare il futuro".

01:15Calcio: Sousa esalta Fiorentina, gruppo straordinario

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Sono soddisfatto, questo è un gruppo straordinario che ha sempre il giusto atteggiamento. Il mio futuro? Dipende dal presente". Paulo Sousa si gode il successo per 3-0 sull'Udinese. Elogi alla squadra che "onora sempre la maglia, anche se a volte ci sono partite, come a Roma, in cui si molla qualcosa a livello mentale. Ma sono partite che nell'arco di una stagione capitano. Stiamo lavorando sulla continuità di rendimento". Elogi anche ai singoli, primo fra tutti Kalinic. "Difficile trovare, in questo mondo, un giocatore con la sua qualità, specialmente umana: siamo molto contenti che sia rimasto e ce lo godiamo al massimo". La Fiorentina intanto presenterà il progetto del nuovo stadio il prossimo 10 marzo: lo ha annunciato il presidente esecutivo del club viola Mario Cognigni al termine della partita.