Ultima ora

13:52Morì in Spagna cadendo da balcone: pm, sfuggiva a violenza

(ANSA) - AREZZO, 12 FEB - Avrebbero provocato la morte di Martina Rossi volata giù da un balcone dell'Hotel Sant'Ana di Palma di Maiorca il 3 agosto 2011, perchè la ventenne studentessa genovese fuggiva da un loro tentativo di violenza sessuale. Con queste accuse il procuratore della Repubblica di Arezzo Roberto Rossi ha chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Albertoni, studente universitario, e Luca Vanneschi, piccolo imprenditore, entrambi 28enni di Castiglion Fibocchi (Arezzo). Secondo la ricostruzione della procura aretina dopo la riapertura delle indagini, Martina Rossi, in vacanza con alcune amiche nell'isola delle Baleari, cercò di scavalcare la ringhiera della camera dei due ragazzi aretini per rifugiarsi nella camera adiacente ma perse la presa e precipitò. L'ipotesi concorda con quella del Pm genovese Biagio Mazzeo ma contrasta con i risultati dell'inchiesta condotta in Spagna che invece aveva archiviato il caso, nel 2011, come suicidio.

13:50Violenza sessuale: aggredita sotto casa a Bologna si salva

(ANSA) - BOLOGNA, 12 FEB - Rincasando in una via del centro di Bologna attorno al Mercato delle Erbe, una ragazza è stata aggredita da uno sconosciuto che, dopo averla bloccata e abbracciata, ha cercato di spogliarla e di aprirle i jeans. La giovane è stata aiutata da un passante che si è reso conto della situazione e ha chiamato il 113. L'aggressore, descritto dalla vittima e dal testimone come straniero (ma non è chiara l'area geografica presunta di origine) è riuscito a dileguarsi. La ragazza ha fatto denuncia contro ignoto per violenza sessuale. (ANSA).

13:40Sci: mondiali, oro discesa a slovena Stuhec, Goggia è 4/a

(ANSA) - St. Moritz (Svizzera), 12 feb - Medagliere ancora a zero per l'Italia ai Mondiali di sci di St Moritz. Nella discesa libera femminile l'azzurra Sofia Goggia sfiora il podio e si ferma al quarto posto. L'oro resta in Slovenia dopo il trionfo di Tina Maze due anni fa ai mondiali di Vail-Beaver Creek. Nella gara iridata di St Moritz infatti si è imposta in 1.32.85 la slovena Ilka Stuhec, 26 anni e dominatrice stagionale della disciplina con cinque vittorie in coppa arrivate proprio in questi ultimi mesi. Argento alla discesista austriaca Stephanie Venier in 1.33.25 e bronzo alla statunitense Lindsey Vonn in 1.33.30. Italia ancora a secco dunque, così come l'attesissima Sofia Goggia finita 4/a in 1.33.37 e dunque triste medaglia di legno. Per l'Italia - sui 2.633 metri della difficile pista Engadina con sole e condizioni meteo finalmente buone - ci sono poi decisamente più indietro Elena Fanchini in 1.34.39, Verena Stuffer in 1.34.81 e Johanna Schnarf in 1.35.05.

13:34Pd: Emiliano,si fa Congresso?Evidentemente Renzi spaventato

(ANSA) - BARI, 12 FEB - "Non lo voleva fare il Congresso, adesso lo fa. Evidentemente si deve essere spaventato della nostra raccolta di firme e dell'ipotetico referendum per chiedere il Congresso". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in un'intervista a RaiNews24. Rispondendo alla giornalista che gli faceva notare che domani a Roma, nel corso dell'assemblea del Partito democratico, il segretario potrebbe presentarsi dimissionario, Emiliano ha detto "ci dovrebbe essere un Congresso, quindi" e che "pare che Renzi ceda". Emiliano ha rilevato allora che, "ammesso che stanotte non succeda nulla, perché siamo abituati alle sorprese, probabilmente inizia il percorso congressuale: il che significa - ha sottolineato - che il segretario si dimette". "Le sue dimissioni - ha spiegato Emiliano - verranno motivate perché lui spiegherà perché si dimette prima del tempo". "Spiegherà che si apre un processo che è un po' complicato, devo dire, però è l'unico meccanismo democratico che esiste nei partiti italiani".

13:29Golf: Malesia, Manassero e Paratore 20mi, vince Zanotti

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Il paraguaiano Fabrizio Zanotti ha vinto con 269 colpi (70 69 67 63, -19) il Maybank Championship, torneo in collaborazione tra European Tour e Asian Tour disputato a Kuala Lumpur in Malesia. Risalita finale di Matteo Manassero e di Renato Paratore che hanno chiuso al 20mo posto con 280 (-8), a suggello di una bella prestazione. Posto di metà classifica per Nino Bertasio, 41° con 284 (-4), autore di una spettacolare "hole in one". Zanotti, 34enne di Asuncion, ha condotto 17 buche con sette birdie, poi ha avuto partita vinta con un eagle alla 18ª che gli ha regalato il secondo titolo in carriera e un premio di 461.689 ero su 2.810.000 euro in palio. (ANSA).

13:23Trump: gaffe giornale Rep.Dominicana,mette foto Alec Baldwin

(ANSA) - SANTO DOMINGO, 12 FEB - Gaffe di un giornale della Repubblica Dominicana: per illustrare un articolo su Donald Trump, invece di pubblicare una foto del presidente Usa, ne ha usata una di Alec Baldwin, nella sua ormai celebre imitazione del presidente nel programma Saturday Night Live. El Nacional si è scusato sul suo sito web per aver messo la foto dell'attore nel pezzo intitolato 'Trump dice che gli insediamenti di Israele non favoriscono la pace', accanto a quella del premier israeliano Benyamin Netanyahu: "Ci scusiamo con i lettori e con chiunque sia offeso dalla pubblicazione", si legge. Donald Trump ha più volte attaccato Saturday Night Live proprio per l'imitazione satirica di Baldwin.

13:15Calcio: Montella, con Lazio non decisiva per Europa

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 12 FEB - "Contro la Lazio domani è certamente una partita importante ma non decisiva. Mancano ancora 14 gare alla fine del campionato". Vincenzo Montella ammette che il posticipo con la Lazio è un crocevia importante in chiave Europa League ma allo stesso tempo scaccia le pressioni dello scontro diretto. Montella ricorda con piacere il derby vinto 4-1 quando vestiva la maglia della Roma ("Ma i tifosi della Lazio mi hanno sempre trattato con rispetto") e fa i complimenti ad Inzaghi: "È una bella sorpresa, ha dimostrato di saper gestire una grande come la Lazio, si sta mettendo in mostra in una grande piazza. Keita? Ha potenzialità importanti e per fortuna della Lazio gioca con loro".