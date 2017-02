Ultima ora

16:30Sci: Mondiali, svizzero Feuz oro discesa, Fill solo nono

(ANSA) - ST. MORITZ (SVIZZERA), 12 FEB - Altra delusione per l'Italia ai Mondiali di sci: in discesa libera solo un nono posto per Peter Fill (1'39''56), mentre l'altro azzurro Dominik Paris ha chiuso all'undicesimo posto (1'39''80). Oro per lo svizzero Beat Feuz in 1'38''91, davanti al canadese Erik Guay (1'39''03); bronzo per l'austriaco Max Franz (1'39''28) .

16:06Scontro velivoli in decollo: procura sequestra ultraleggeri

(ANSA) - SANSEPOLCRO (AREZZO), 12 FEB - Sono stati posti sotto sequestro i due ultraleggeri coinvolti nell'incidente accaduto ieri mattina presso l'aviosuperficie di Sansepolcro. Le indagini, portate avanti dal commissariato di Sansepolcro insieme a tecnici specialisti dei vigili del fuoco, dovranno stabilire con esattezza cosa sia avvenuto durante le manovre e se possano palesarsi eventuali responsabilità. Secondo la ricostruzione fatta ieri uno dei due aerei sarebbe sbalzato in avanti andando ad incastrarsi nel secondo velivolo pronto per una lezione di volo. Nell'urto è rimasto ferito in modo grave l'istruttore, un ex pilota Alitalia di 59 anni, operato ad una gamba nel pomeriggio di ieri all'ospedale fiorentino di Careggi: i sanitari hanno dovuto amputare l'arto. Questa mattina i vigili del fuoco di Arezzo e Sansepolcro sono tornati all'aviosuperficie per rimuovere i due velivoli rimasti incastrati dopo lo scontro, bonificare l'intera area ed effettuare gli accertamenti del caso.

15:51Germania: Steinmeier eletto presidente Repubblica

(ANSA) - BERLINO, 12 FEB - L'assemblea federale tedesca ha eletto Frank-Walter Steinmeier presidente della Repubblica con 931 voti. Succedendo a Joachim Gauck, l'ex ministro degli Esteri sarà il 12/mo presidente della Repubblica federale.

15:39Pd:Cuperlo,se congresso-gazebo perderemo ogni fiducia

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Domani forse convocheremo un congresso del Pd. Se quel congresso si dovesse risolvere in una domenica dove si montano i gazebo e finisce lì, molti di noi perderebbero la fede residua che rimane. Mi auguro che non sia così". Lo dice Gianni Cuperlo, deputato che guida l'area di minoranza Pd Sinistra Dem, intervenendo alla kermesse della sinistra in corso a Roma.

15:36Prodi,stimo Pisapia,c.sinistra riprenda vigore passato

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Ho una stima personale per Pisapia, la proposta vedremo come si articolerà. Ho passato tutta la mia vita politica per mettere assieme i riformismi, cattolico, socialista, liberale, in modo da creare un paese nuovo...". Lo dice Romano Prodi a Di Martedì, sottolineando: "Non faccio più politica". Un augurio per il centrosinistra? "Prosperità - sorride l'ex premier - No, l'augurio per il centrosinistra che riprenda il vigore e la speranza che aveva 15 anni fa".

15:21Salvini, leadership? Scelgono italiani, Cav accetti

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Non sapevo di sapere così tante cose inconsapevolmente. Chiamerò Berlusconi ogni mattina. Chi sfida Renzi lo scelgono gli italiani. Non è tempo delle dinastie. Sono pronto a girare tutta l'Italia per prendere il consenso e con buona pace di Berlusconi se italiani sceglieranno Salvini se ne faranno una ragione". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini ai microfoni di Sky tg 24 intervistato da Maria Latella.

15:21‘Ndrangheta: sequestrata impresa edile, vale 1,5 mln euro

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 12 FEB - I carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito il sequestro preventivo dell'impresa edile di Antonio Calabrese, di 58 anni, e del relativo patrimonio aziendale. Il provvedimento scaturisce da ulteriori indagini seguite alle operazioni "Sansone" eseguite dal Ros e dal Nucleo investigativo di Reggio nei confronti 28 persone ritenute contigue alle cosche Condello, Buda-Imerti, Zito-Bertuca e Garofalo operanti a Reggio, Villa San Giovanni, Campo Calabro, Fiumara di Muro e tutto il territorio nazionale ed estero. In quel contesto era stata sequestrata l'impresa edile di Pasquale Calabrese (64), fratello di Antonio, perché ritenuta "impresa mafiosa" strumentalizzata per l'infiltrazione della cosca Bertuca nel settore delle attività economiche del comprensorio di Villa San Giovanni. Dalle ulteriori indagini sarebbe emerso la commistione tra le ditte, quindi con una riconducibilità delle imprese in un unico centro direzionale. Il valore della società è di 1,5 milioni di euro.