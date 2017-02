Ultima ora

18:55Rugby: 6 Nazioni, ‘umiliazione’, e Gb processa azzurri

(ANSA) - LONDRA, 12 FEB - A rischio non c'è la permanenza dell'Italia nel Sei Nazioni ma la sconfitta contro l'Irlanda è stata una vera "umiliazione sportiva" per l'Italrugby. La bocciatura senza appello arriva dalla stampa anglosassone che evidenzia la disparità tra le due nazionali. "Viene da chiedersi per quale ragione i tifosi continuino a seguire l'Italia", scrive il Times di Londra. I demeriti italiani si specchiano con i meriti della nazionale irlandese, "travolgente", secondo il giudizio dell'Irish Times. "Semplicemente troppo forte", il giudizio del Times, che enfatizza la prestazione dell'Irlanda, superiore in ogni fase di gioco. Alla vigilia del torneo continentale il direttore del Sei Nazioni aveva rassicurato la nazionale italiana, escludendo una sua estromissione in caso di nuove figuracce. Dopo la debacle di Roma, in caso di nuove disfatte, ci ha pensato la stampa anglosassone a processare l'Italia del rugby.

18:43Svizzera: bocciata riforma fisco, perde appeal per aziende

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - La Svizzera avrebbe bocciato i piani di riforma del fisco con una decisione che potrebbe ridurre il suo appeal presso i colossi internazionali. Secondo le proiezioni dell'emittente Srf, il 60% degli svizzeri ha rigettato la modifica della tassazione per le imprese, che avrebbe portato a esenzioni fiscali per lo sviluppo di brevetti e per le attività di ricerca, oltre ad un taglio dei tassi che i cantoni applicano alle società attive nel Paese. I sostenitori del 'No' parlavano di una "serie di complicati trucchi fiscali', mentre quelli del 'Sì' riprendevano gli avvertimenti della comunità internazionale sulla possibilità che la decisione di non cambiare pratiche fiscali giudicate dannose dai propri partner commerciali potrebbe portare ad un pericoloso contraccolpo per il Paese. Il voto, scrive il Financial Times, rappresenta una sconfitta per le lobby svizzere, secondo le quali, con la Svizzera costretta a cancellare le speciali esenzioni per le multinazionali, si creerà ora un periodo di incertezza sulla tassazione a cui saranno sottoposte.

18:41Legale Kercher, confermata incertezza assoluzioni

(ANSA) - PERUGIA, 12 FEB - "La Corte d'appello di Firenze conferma l'incertezza legata all'assoluzione di Raffaele Sollecito e di Amanda Knox che rimarrà nella storia della giustizia italiana per tutti i dubbi irrisolti che lascia": l'avvocato Francesco Maresca, che rappresenta la famiglia di Meredith Kercher, ha commentato così la decisione dei giudici del capoluogo toscano di respingere la richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione da parte del giovane pugliese. Secondo il legale "indicare le dichiarazioni e il comportamento dei due giovani come giustificazione della custodia cautelare e ricordare il fatto che la Cassazione li ha posti comunque nella casa del delitto fa veramente pensare che questa assoluzione doveva essere dichiarata a tutti i costi". Sollecito e la Knox sono stati definitivamente assolti dalla Cassazione per il delitto della studentessa inglese al quale si sono sempre proclamati estranei.

18:25Calcio: a Firenze un viale intitolato a Ferruccio Valcareggi

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - Cerimonia oggi a Firenze per l'intitolazione di una porzione di viale a Ferruccio Valcareggi, ex giocatore della Fiorentina ma soprattutto il commissario tecnico azzurro con cui la Nazionale vinse l'Europeo nel 1968 e arrivò seconda ai Mondiali del 1970. La strada si trova nei pressi dello stadio Franchi. In tanti, gente comune ma non solo, hanno voluto partecipare alla cerimonia insieme ai figli dell'ex ct, ''un grande personaggio del calcio italiano'' lo ha definito l'assessore comunale allo sport e alla toponomastica Andrea Vannucci. Tra i presenti il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani, Giancarlo Antognoni, Cesare Prandelli, l'ex olimpionico di pallanuoto Gianni De Magistris. ''Ho un gran bel ricordo di Ferruccio, una persona straordinaria, un uomo per bene che mi ha aiutato a crescere'' - ha dichiarato Prandelli.

18:24Pd: Guerini, basta logoramento, superato livello di guardia

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Finiamola con polemiche inutili che non fanno bene al Pd, si è superato il livello di guardia. Ogni giorno un se o un ma" e "una condizione. Domani si terrà una direzione in cui il segretario dirà in modo chiaro la prospettiva che intende proporre al partito e al Paese. Da lì, dalla proposta che verrà avanzata ognuno, mi auguro, assumerà responsabilmente una posizione chiara. Credo sia venuto il momento di smetterla con la tattica dell'aspirazione al logoramento". Lo afferma il vicesegretario Pd Lorenzo Guerini. "A dicembre ci è stato chiesto di non fare subito il congresso, poi no elezioni senza congresso, poi no alle primarie, poi sì al congresso ma non "troppo anticipato". Ora spunta la segreteria di garanzia. A tutti vorrei rispondere così: se si anticipa il congresso lo si anticipa davvero, senza formule fantasiose, ma con le procedure e la strada indicata dallo statuto e cioè convenzioni nei circoli e poi elezione del segretario con primarie aperte. Punto", conclude.

18:15Nella basilica di Terni la Festa della promessa

(ANSA) - TERNI, 12 FEB - Si è rinnovata anche quest'anno, nella basilica di San Valentino, a Terni, la tradizione della Festa della promessa: circa 120 coppie di fidanzati provenienti da tutta Italia, alcune anche con i propri figli nei passeggini, hanno suggellato il loro amore in vista del matrimonio che, per tutte, si terrà entro l'anno. Oltre ai molti ternani, alla celebrazione hanno partecipato innamorati provenienti da Roma e provincia, Viterbo, Perugia, Ancona, Milano, Teramo, ma anche da Puglia, Campania e Toscana. "L'amore - ha detto loro il vescovo Giuseppe Piemontese, che ha presieduto la cerimonia - va custodito, protetto e arricchito giorno dopo giorno imparando a conoscervi, ad accogliere le vostre diversità di carattere e di gusti, a trasformare le incomprensioni e i dispiaceri in opportunità di crescita e di amore. Occorre essere artigiani del proprio amore altrimenti diventa evanescente, e questo siete chiamati a farlo da cristiani".

17:58Israele: riaperta Chiesa moltiplicazione pani e pesci

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 FEB - Con una cerimonia interconfessionale seguita da una Messa è stata riaperta quest'oggi a Tabgha sul Mar di Galilea la Chiesa della moltiplicazione dei pani e dei pesci che circa due anni fa fu incendiata in un attentato attribuito ad estremisti ebrei e che suscitò sdegno nella leadership israeliana. La Chiesa - che appartiene ai benedettini tedeschi - subito dopo l'attentato fu visitata, in segno di solidarietà, dal presidente dello stato ebraico Reuven Rivlin che oggi è intervenuto alla cerimonia di riapertura. "Noi siamo per la libertà religiosa perchè come popolo - ha detto il presidente - conosciamo molto bene cosa significa soffrire di una persecuzione religiosa. E siamo per la libertà religiosa in quanto siamo uno stato democratico. Siamo eguali davanti a Dio e alla legge". L'Arcivescovo di Colonia cardinale Rainer Woelki ha sottolineato: "oggi è un giorno di grande gioia e amicizia. Molto hanno contribuito in diversi modi al restauro di questo luogo".