Ultima ora

20:56Amri: Berlino nega premio ad agenti, polemica

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Fa discutere la decisione della Germania di non dare un riconoscimento a Cristian Movio e Luca Scatà, i due poliziotti che il 23 dicembre bloccarono e uccisero in un conflitto a fuoco a Sesto San Giovanni Anis Amri, l'attentatore che quattro giorni prima a Berlino si era lanciato con un tir sulla folla uccidendo 12 persone e ferendone 55. Forza Italia e Lega attaccano e chiedono all'Italia un intervento; i sindacati di polizia prendono posizione. Il governo tedesco, infatti, ha prima considerato e poi accantonato l'idea di un riconoscimento. Causa del ripensamento, le foto che gli agenti avevano postato sui social considerate tendenti all'apologia del fascismo. "Se la Germania non voleva premiare i singoli, poteva dare un riconoscimento al corpo della polizia", fa notare il Siulp. E il Sap parla di "gesto inopportuno figlio della spocchia teutonica".

20:52Calcio: Premier, Chelsea frena e fa 1-1 con il Burnley

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Il Chelsea frena sul campo del Burnley, ma senza farsi troppo male. La squadra di Antonio Conte, pur essendo passata in vantaggio con Pedro dopo soli 7' di gioco, su assist di Moses, si fa raggiungere sull'1-1 - che poi sarà il risultato finale - dalla rete di Brady, al 24' del primo tempo. I punti di vantaggio sulle seconde restano comunque 10: i 'Blues', infatti, guidano la classifica della Premier con 60 lunghezze, Tottenham e Arsenal sono a 50, il Manchester City a 49, ma giocherà domani sera alle 21 sul campo del Bournemouth.

20:48Calcio: Maran contento, Inglese ha un potenziale incredibile

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 12 FEB - E' la seconda vittoria di fila in trasferta per il Chievo nel giorno di Inglese, autore di una tripletta. "Siamo contenti di quello che abbiamo fatto - dice Maran - mostrando una certa maturità. Sapevamo che il Sassuolo è squadra che concede molto poco in casa. Sono contento per Inglese. Ha mostrato lucidità dopo il rigore sbagliato. Lui ha un potenziale incredibile e ancora inespresso. Ha ancora ampi margini di miglioramento, ha tutto per essere una grande punta, deve solo migliorare ad attaccare la porta". Amareggiato Di Francesco: "Il fatto di aver giocato quasi tutta la partita con un uomo in meno ha condizionato la squadra. Letschert ha fatto un errore, ovvio, ma la squadra in vantaggio ci era andata e aveva concesso poco. Troppo ingenui anche su Inglese, che faceva gol in ogni tiro. Ottimo primo tempo, poi non abbiamo tenuto fino alla fine". E sugli obiettivi del Sassuolo dice: "E' un anno particolare. La motivazione che ci sorregge è di andare nella parte sinistra della classifica".

20:37Migranti: sindaco, no a nuovi arrivi, chiudo strada

(ANSA) - BENEVENTO, 12 FEB - Esasperato come i suoi concittadini dal numero di immigrati inviati sul suo territorio Raffaele Scarinzi, sindaco Pd di Vitulano (Benevento), che già ospita un Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, emette un'ordinanza di chiusura dell'unica strada di accesso a un agriturismo per impedire l'arrivo di altri immigrati, come disposto dalla prefettura. L'ordinanza sindacale è stata eseguita scaricando una massa di terra sull'unica via di accesso alla struttura ricettiva. "Con gli immigrati - commenta il sindaco Scarinzi - bisogna che lo Stato rispetti i patti e le regole con gli enti locali. I comuni che già ospitano uno Sprar non possono ospitare altre strutture per immigrati gestite da privati".

20:18Calcio: Mihajlovic, Torino capace tutto nel bene e nel male

(ANSA) - TORINO, 12 FEB - Torino "capace di tutto, nel bene e nel male". Così Sinisa Mihajlovic, dopo il 5-3 col Pescara ma "il bicchiere è mezzo pieno", dice il tecnico granata che antepone il ritorno alla vittoria agli errori nel finale. Solto amarezza, invece, nello spogliatoio del Pescara, in silenzio stampa dopo le contestazioni, e con Oddo e il ds Leoni a forte rischio di esonero. Nessuna strigliata ai suoi da parte di Mihajlovic, che preferisce usare la 'carota': "Nonostante le difficoltà che abbiamo avuto e che stiamo avendo, il Torino di quest'anno ha 7 punti in più di quello dello scorso anno, il quarto attacco del campionato e un Belotti che è il secondo cannoniere. E tutto nonostante i cambi di modulo, giocatori e allenatore". A rovinare un pomeriggio che poteva essere perfetto anche il disappunto di Iturbe quando il tecnico granata gli ha preferito Boyè per sostituire Ljaijc. "Ha dato un calcio ad una bottiglietta? Non l'ho visto - dice -. Magari si stava allenando... E' stato fortunato, quando lo faccio io mi cacciano".

20:14Calcio: Callejon “ritorno speciale nel Bernabeu, è casa mia”

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - "Il ritorno nel Bernabeu sarà molto speciale. É casa mia. Avrò sempre parole di ringraziamento. Ma vogliamo provare a passare il turno". Josè Maria Callejon, uno degli ex (l'altro è Albiol) del doppio incontro di Champions League tra il Napoli e il Real Madrid, parla di questa partita per lui così speciale in una intervista alla tv spagnola La Sexta e promette di dare battaglia contro i blancos. "Siamo un club in crescita - spiega - con tanti giovani. Cerchiamo un salto di qualità per collocarci tra le migliori d'Europa". "L'ambiente di Napoli - conclude Callejon - è impressionante, unico. Il pubblico è il dodicesimo giocatore in campo. Dal mio arrivo ho sempre avuto l'appoggio dei tifosi che mi hanno voluto molto bene. Per questo ho dato sempre tutto per la squadra".

20:08Calcio: Pescara, Oddo in discussione dopo ko con Torino

(ANSA) - PESCARA, 12 FEB - Aria pesante in casa biancazzurra al 91' della sfida persa a Torino. Come comunicato dall'addetto stampa Massimo Mucciante è stato adottato il silenzio stampa di tutti i tesserati. Revocati tutti i permessi ai giocatori che non avranno il giorno libero e rientreranno in città in serata. Ma la notizia è che la posizione del tecnico Massimo Oddo si è fatta molto difficile, con la società che starebbe anche pensando all'esonero del tecnico della promozione in A. "Stiamo riflettendo su cosa fare - ha detto il ds Luca Leone, l'unico a parlare a Torino, dopo il silenzio stampa per i tesserati - ma al momento non ci sono novità. Oddo? Stiamo riflettendo, ma non chiedetemi di cosa è chi in particolare. Sono venuto a parlare anche per chiedere scusa ai tifosi per la prova della squadra soprattutto nel primo tempo. Faremo delle riflessioni, sulla posizione di tutti compresa la mia. Non è una situazione bella, non si possono giocare partite che dopo 20 minuti sono già finite".