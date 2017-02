Ultima ora

23:03Calcio: Premier, Leicester a picco e ko anche con lo Swansea

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Il Leicester va a picco e adesso la retrocessione dalla Premier è davvero a un passo. La squadra allenata da Claudio Ranieri è stata sconfitta nello scontro diretto dallo Swansea ed è rimasta ancora una volta all'asciutto: dopo lo 0-2 in Galles (il quinto di fila) non è ancora riuscita a segnare in campionato nel nuovo anno solare. Le 'Foxes' sono andate sotto davanti agli occhi del patron thailandese Srivaddhanaprabha che non ha aspettato la fine della partita per lasciare lo stadio. Il Leicester è 17/o, con 21 punti, uno in più dell'Hull City, due in più di Crystal Palace e Sunderland. Lo Swansea è 15/o, con 24 lunghezze. E lunedì 27 febbraio, nella 26/a giornata, la squadra di Ranieri ospiterà il Liverpool nel 'Monday night' delle 21. (ANSA).

22:39Roma: promozione del fratello, Marra pronto a parlare

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Dopo Salvatore Romeo, sarà l'ex capo del personale capitolino, Raffaele Marra a essere interrogato dai magistrati, agli inizi della prossima settimana, con ogni probabilità martedì. Un atto istruttorio che contribuirà a far luce sulla vicenda della promozione di suo fratello Renato a responsabile della direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio, per la quale Marra è indagato per abuso di ufficio, in concorso con la sindaca Raggi. L'interrogatorio avverrà in una saletta del carcere di Regina Coeli dove Marra è detenuto dal 16 dicembre scorso per un'altra vicenda giudiziaria in cui i pm di piazzale Clodio gli contestano il reato di corruzione con l'immobiliarista Sergio Scarpellini. Gli inquirenti cercheranno di ricostruire i passaggi che hanno portato alla nomina del fratello, un provvedimento che porta le firme del sindaco e dello stesso Marra. La promozione fece scattare un aumento di stipendio di 20mila euro per Marra senior rispetto al ruolo di vicecapo dei vigili urbani che ricopriva in precedenza.

22:13Calcio:emozioni al Sant’Elia, Gigi Riva riceve Collare d’Oro

(ANSA) - CAGLIARI, 12 FEB - Un applauso che sembra non finire più. Perché in campo entra Gigi Riva, bomber del Cagliari e ancora capocannoniere della Nazionale con 35 reti in 42 partite: 'Rombo di tuono' ritorna al Sant'Elia per ricevere il Collare d'oro, il prestigioso riconoscimento del Coni che il bomber, trattenuto a Cagliari da problemi fisici, non aveva potuto ritirare a Roma. Dalla curva nord spunta uno striscione: 'Onore a te, Gigi, che hai reso grande questa maglia'. E poi il coro: 'C'è solo un Gigi Riva'. Con il 'numero 11', tanti compagni dello scudetto del 1969/70 e il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. A consegnargli il premio il presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò. "Voglio ringraziare - ha detto un Riva visibilmente commosso - il presidente Malagò, perché è partito da Roma per venire a casa mia". Poi, l'abbraccio con i capitani Gigi Buffon e Daniele Dessena. "Un atleta simbolo - ha detto Malagò - che ha reso orgoglioso un intero popolo e tutta l'Italia".

22:02Calcio: Juve,Marotta “rinnovo Dybala?Nessuna preoccupazione”

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Il rinnovo di Dybala? Il tifoso della Juve non si deve preoccupare: il suo entourage è in Argentina, arriverà a fine mese e quello sarà il momento in cui ci sarà la firma. Come non esiste un problema sul rinnovo dell'allenatore". Così Beppe Marotta, ai microfoni di Mediaset premium, prima di Cagliari-Juventus. "Se mi è piaciuta la moviola post partita di Rizzoli? Non so cosa sia successo tra Rizzoli e Le Iene - conclude - quindi non posso entrare nel merito: posso dire di essere contrario a qualsiasi tipo di polemica e di essere, invece, favorevole al confronto costruttivo tra le parti". (ANSA).

21:56Calcio: Spagna, il Siviglia vince e resta al terzo posto

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Il Siviglia vince sul campo del Las Palmas, grazie a un gol di Correa al 35' del secondo tempo (1-0) su assist di Iborra, e resta in scia di Real Madrid e Barcellona, ieri vittoriose nelle rispettive sfide in trasferta. Gli andalusi si sono portati a 46 punti, contro i 48 dei blaugrana e i 49 dei 'blancos', che però hanno due partite in meno. Il Las Palmas resta a 28 punti, che gli vale l'11/a piazza, dietro il Celta Vigo, che ha una partita in meno. (ANSA).

21:36Calcio: Serie A, Sampdoria-Bologna 3-1

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - La Sampdoria ha battuto il Bologna 3-1, dopo che gli ospiti avevano chiuso in vantaggio per 1-0 il primo tempo, nel primo posticipo odierno di Serie A. Bologna in vantaggio con Dzemaili, dopo 18' di gioco, ma raggiunti da un rigore di Muriel al 37' della ripresa. I doriani hanno perfezionato il sorpasso con Schick al 38', quindi hanno fissato il punteggio al 43' grazie a un autogol di Mbaye. Per la Sampdoria è la terza vittoria consecutiva.

21:34Crolla carro Follonica: su pubblico maschera Renzi/Gentiloni

(ANSA) - GROSSETO, 12 FEB - Ritraeva Matteo Renzi con una maschera di Paolo Gentiloni, a sedere su una tartaruga, la parte del carro crollato a Follonica (Grosseto), probabilmente per colpa di un perno che è collassato. La figura è caduta su un lato, nel lungomare davanti alla Torre Azzurra, durante la prima sfilata della cinquantesima edizione del carnevale Follonichese. Complessivamente le persone ferite portate in ospedale sono cinque. Il più grave è un uomo di 71 anni, portato a Siena con il Pegaso, che è rimasto incastrato sotto il mascherone. Tra gli altri feriti, in modo non grave, anche una bambina di 4 anni e altre tre persone. Altre due persone sono rimaste contuse e sono stati medicati sul posto. Il carro è stato sequestrato e i carabinieri hanno avviato le indagini per capire le cause del crollo della grossa figura che si abbattuta sul pubblico che stava assistendo alla sfilata. Il sindaco di Follonica, Andrea Benini, che era proprio nel luogo dell'incidente ha voluto ringraziare tutti i soccorritori.