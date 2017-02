Ultima ora

01:18Calcio: Nicchi, Lichtsteiner-D’Ambrosio?Rigore poteva starci

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Se un arbitro assegna il calcio di rigore sulla trattenuta di Lichtsteiner a D'Ambrosio non ci si può lamentare. Sul contatto Mandzukic-Icardi non c'era nulla e anche su Medel e il suo presunto fallo di mani". Lo ha detto Marcello Nicchi, presidente dell'Aia, parlando alla Domenica sportiva, in onda su Rai 1, a proposito di alcuni episodi che hanno sollevato numerose polemiche dopo Juve-Inter di domenica scorsa. "Bisogna credere a quello che dice Rizzoli sull'episodio di Icardi lanciato verso Buffon e alla storia del pallone fermo o in movimento. Se l'arbitro decide che il pallone è in movimento, tutto quello che accade dopo allora diventa inutile". La sudditanza? Assolutamente, non esiste", conclude Nicchi.

01:01Calcio: Allegri “Juve ok, anche se serve più cattiveria”

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Nel primo tempo abbiamo rischiato in un paio di situazioni, per via delle folate del Cagliari alle quali non abbiamo saputo rispondere con la giusta aggressività. Poi, per fortuna, siamo riusciti a sbloccarla e siamo poi stati bravi a gestirla. Dovevamo essere più cattivi sotto porta e cercare anche il terzo gol, visto che le occasioni le abbiamo create". Così Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria della Juventus a Cagliari per 2-0. "Dobbiamo ancora migliorare nella velocità di passaggio e nel palleggio - prosegue -. E non staccare la spina: oggi, in alcuni minuti, l'abbiamo fatto ed è stato bravo Buffon a metterci una pezza. Il mio contratto? Ho ancora un anno e mezzo e sto bene: dobbiamo concentrarci per finire bene la stagione e centrare gli obiettivi sportivi, che sono il mio primo pensiero. Fisicamente stiamo bene, ma non dobbiamo abbassare la concentrazione. Higuain? È il centravanti della Juventus: ha fatto sempre gol e ne farà ancora. Con questo sistema, Gonzalo è a proprio agio".

00:57Calcio: Nicchi “rispetto per Rizzoli, come arbitro e uomo”

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Stiamo parlando di un arbitro di livello mondiale, che ha arbitrato la finale dei Mondiali, massimo rispetto per Rizzoli come arbitro e come persona. E' un arbitro che fa anche molta solidarietà. Io credo sia arrivato il momento di mettere la parola fine a questa polemica che non giova a nessuno". Lo ha detto Marcello Nicchi, parlando dell'arbitro bolognese che ha fatto tanto discutere per le sue decisioni durante Juve-Inter di domenica scorsa. "Ognuno per la propria parte deve archiviare una settimana che non fa bene a nessuno - ha aggiunto il presidente dell'Associazione italiana arbitri -. La partita è stata godibile, ci sono stati alcuni episodi, ma il calcio è fatto di episodi. Bisogna prendere con serenità le cose. Per parte mia richiamerò gli arbitri al massimo impegno, perché per tutti il campionato in questo momento è nella fase decisiva".

00:50Calcio: Higuain “Juve sta bene, ma ora pensiamo al Palermo”

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "La Juve sta bene. La partita, però, è stata difficile, specialmente nel primo tempo, nel corso del quale l'approccio del Cagliari è stato forte. Per fortuna abbiamo trovato il gol del vantaggio e il raddoppio a inizio ripresa. Poi, complice la loro espulsione, è stato ancora più semplice. Ora dobbiamo riposarci e preparare il match di venerdì contro il Palermo. Prima ci concentriamo sul Palermo, poi sulla Champions". Lo ha detto Gonzalo Higuain, dopo la vittoria della Juventus a Cagliari grazie a una sua doppietta.

00:22Calcio: Serie A, la classifica

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Classifica del campionato di calcio di Serie A dopo la 24/a giornata dopo Cagliari-Juventus (Lazio-Milan domani alle 20,45): Juventus punti 60; Roma 53; Napoli 51; Inter e Atalanta 45; Lazio 43; Milan e Fiorentina 40; Torino 35; Sampdoria 33; Chievo 32; Udinese 29; Bologna, Cagliari e Sassuolo 27; Genoa 25; Empoli 22; Palermo 14; Crotone 13; Pescara 9. Lazio e Milan una partita in meno.

00:17Calcio: i risultati del campionato di Serie A

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Risultati della 24/a giornata del campionato italiano di calcio di serie A, dopo Cagliari-Juventus (Lazio-Milan domani alle 20,45): Cagliari-Juventus 0-2, Crotone-Roma 0-2, Fiorentina-Udinese 3-0 (ieri), Napoli-Genoa 2-0 (venerdì), Inter-Empoli 2-0, Palermo-Atalanta 1-3, Sassuolo-Chievo 1-3, Torino-Pescara 5-3, Sampdoria-Bologna 3-1, Lazio-Milan domani alle 20,45.

00:13Calcio: Serie A, Cagliari-Juventus 0-2

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - A Cagliari la Juventus ha battuto i sardi per 2-0, grazie a una doppietta di Gonzalo Higuain, e si è riportata a +7 in classifica sulla Roma, attualmente seconda. Nella serata celebrativa di Gigi Riva, che ha ricevuto il Collare d'Oro dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, i bianconeri hanno risolto la 'pratica' con un gol per tempo.