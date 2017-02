Ultima ora

06:17Samsung: vice presidente torna in procura per scandalo Park

PECHINO - La procura speciale sudcoreana che indaga sullo scandalo che ha colpito la presidente Park Geun-hye (sotto procedura di impeachment) e la confidente Choi Soon-sil (in stato di arresto), ha riconvocato il vice presidente di Samsung Electronics Lee Jae-yong, nonche' erede della famiglia fondatrice, per effettuare ''ulteriori accertamenti''. ''Diro' tutta la verità nel corso dell'indagine'', ha affermato Lee arrivando questa mattina nella sede della procura, a sud di Seul, dove il 12 gennaio fu sottoposto all'interrogatorio fiume di 24 ore.

05:36Corea Nord: Consiglio Sicurezza Onu dopo test missile

PECHINO - Usa, Giappone e Corea del Sud hanno chiesto la convocazione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per trattare le ''contromisure'' verso Pyongyang che ieri ha lanciato un missile a medio raggio violando gli obblighi fissati dalle risoluzioni varate in risposta ai lanci balistici e ai test nucleari nordcoreani degli ultimi anni.

05:20Pakistan: commando armato uccide cameraman di tv privata

ISLAMABAD - Un cameraman di una tv privata del Pakistan e' stato ucciso ieri sera quando un commando armato ha attaccato a Karachi (Pakistan meridionale) un veicolo delle Digital Satellite News Gathering (Dsng). L'automezzo della compagnia, che assicura i servizi tecnici per Sanaa Tv, e' stato assaltato quando stava recandosi a coprire un incidente in cui un gruppo terroristico aveva distrutto un'auto della polizia nell'area di North Nazimabad di Karachi.

01:18Calcio: Nicchi, Lichtsteiner-D’Ambrosio?Rigore poteva starci

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Se un arbitro assegna il calcio di rigore sulla trattenuta di Lichtsteiner a D'Ambrosio non ci si può lamentare. Sul contatto Mandzukic-Icardi non c'era nulla e anche su Medel e il suo presunto fallo di mani". Lo ha detto Marcello Nicchi, presidente dell'Aia, parlando alla Domenica sportiva, in onda su Rai 1, a proposito di alcuni episodi che hanno sollevato numerose polemiche dopo Juve-Inter di domenica scorsa. "Bisogna credere a quello che dice Rizzoli sull'episodio di Icardi lanciato verso Buffon e alla storia del pallone fermo o in movimento. Se l'arbitro decide che il pallone è in movimento, tutto quello che accade dopo allora diventa inutile". La sudditanza? Assolutamente, non esiste", conclude Nicchi.

01:01Calcio: Allegri “Juve ok, anche se serve più cattiveria”

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Nel primo tempo abbiamo rischiato in un paio di situazioni, per via delle folate del Cagliari alle quali non abbiamo saputo rispondere con la giusta aggressività. Poi, per fortuna, siamo riusciti a sbloccarla e siamo poi stati bravi a gestirla. Dovevamo essere più cattivi sotto porta e cercare anche il terzo gol, visto che le occasioni le abbiamo create". Così Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria della Juventus a Cagliari per 2-0. "Dobbiamo ancora migliorare nella velocità di passaggio e nel palleggio - prosegue -. E non staccare la spina: oggi, in alcuni minuti, l'abbiamo fatto ed è stato bravo Buffon a metterci una pezza. Il mio contratto? Ho ancora un anno e mezzo e sto bene: dobbiamo concentrarci per finire bene la stagione e centrare gli obiettivi sportivi, che sono il mio primo pensiero. Fisicamente stiamo bene, ma non dobbiamo abbassare la concentrazione. Higuain? È il centravanti della Juventus: ha fatto sempre gol e ne farà ancora. Con questo sistema, Gonzalo è a proprio agio".

00:57Calcio: Nicchi “rispetto per Rizzoli, come arbitro e uomo”

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Stiamo parlando di un arbitro di livello mondiale, che ha arbitrato la finale dei Mondiali, massimo rispetto per Rizzoli come arbitro e come persona. E' un arbitro che fa anche molta solidarietà. Io credo sia arrivato il momento di mettere la parola fine a questa polemica che non giova a nessuno". Lo ha detto Marcello Nicchi, parlando dell'arbitro bolognese che ha fatto tanto discutere per le sue decisioni durante Juve-Inter di domenica scorsa. "Ognuno per la propria parte deve archiviare una settimana che non fa bene a nessuno - ha aggiunto il presidente dell'Associazione italiana arbitri -. La partita è stata godibile, ci sono stati alcuni episodi, ma il calcio è fatto di episodi. Bisogna prendere con serenità le cose. Per parte mia richiamerò gli arbitri al massimo impegno, perché per tutti il campionato in questo momento è nella fase decisiva".

00:50Calcio: Higuain “Juve sta bene, ma ora pensiamo al Palermo”

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "La Juve sta bene. La partita, però, è stata difficile, specialmente nel primo tempo, nel corso del quale l'approccio del Cagliari è stato forte. Per fortuna abbiamo trovato il gol del vantaggio e il raddoppio a inizio ripresa. Poi, complice la loro espulsione, è stato ancora più semplice. Ora dobbiamo riposarci e preparare il match di venerdì contro il Palermo. Prima ci concentriamo sul Palermo, poi sulla Champions". Lo ha detto Gonzalo Higuain, dopo la vittoria della Juventus a Cagliari grazie a una sua doppietta.