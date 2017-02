Ultima ora

11:40Operazione Dia in Veneto, arresti

(ANSA) - PADOVA, 13 FEB - Una serie di misure cautelari per associazione di stampo mafioso, estorsione, rapina, usura e frode fiscale sono in corso di esecuzione da parte del Centro Operativo Dia di Padova, con l'ausilio delle articolazioni territoriali della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza delle provincie di Venezia, Verona, Vicenza, Cremona, Reggio Emilia e Catanzaro. I provvedimenti sono stati emessi dall'ufficio Gip del Tribunale di Venezia, su richiesta della competente Direzione Distrettuale Antimafia. L'attività investigativa è coordinata dalla Dda veneta. Alle ore 11.30 sarà tenuta una conferenza stampa dal Procuratore reggente dott. Adelchi D'Ippolito presso la Procura della Repubblica di Venezia. (ANSA).

11:32Migranti: Cara Mineo, Pm Catania chiede giudizio per 17

(ANSA) - CATANIA, 13 FEB - La Procura distrettuale di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio di 17 persone per turbativa d'asta nell'ambito dell'inchiesta sulla concessione dell'appalto dei servizi, dal 2011 al 2014, al Cara di Mineo, e per reati amministrativi del Sol.Calatino Tra loro il sottosegretario all'Agricoltura, Giuseppe Castiglione, in qualità di soggetto attuatore del Cara, insieme con il suo grande accusatore Luca Odevaine, il sindaco di Mineo, Anna Aloisi, ex presidente del consorzio dei Comuni "Calatino Terra d' Accoglienza"; l' ex direttore del consorzio, Giovanni Ferrera; gli ex vertici dell' Ati interessati. La notizia, pubblicata dal quotidiano La Sicilia, ha trovato conferme in fonti giudiziarie impegnate nell'inchiesta. L'udienza preliminare è stata fissata per il 28 marzo prossimo, davanti al Gup Santino Mirabella. La richiesta di rinvio a giudizio è stata avanzata dal procuratore Carmelo Zuccaro e dai sostituti Raffaele Vinciguerra e Marco Bisogni. (ANSA).

11:32Corea Nord: Cina, test missili contro risoluzioni Onu

(ANSA) - PECHINO, 13 FEB - La Cina si oppone ai test balistici e nucleari della Corea del Nord che "violano le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza Onu", ma invita tutte le parti coinvolte a "esercitare moderazione" e a "evitare provocazioni reciproche" al fine di tutelare pace e stabilità nella penisola coreana: è il commento del portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang, sul lancio del missile a media gittata fatto ieri da Pyongyang, il primo dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.

11:29Leader Hezbollah, ‘sono ottimista, Trump è un idiota’

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Avere un "idiota" alla Casa Bianca è motivo di ottimismo e porterà "sollievo" alla gente in tutto il mondo: lo ha detto il leader della milizia libanese filo-iraniana Hezbollah, Hassan Nasrallah, secondo quanto riporta il Los Angeles Times. Nasrallah è intervenuto in un discorso trasmesso in tv durante il quale ha detto che il presidente americano ha mostrato "il vero volto dell'amministrazione Usa", che ha definito "brutto, ingiusto, criminale e razzista". "Che importanza ha se viene Trump? Cosa c'è di nuovo?", si è chiesto Nasrallah. "Noi non siamo preoccupati, ma molto ottimisti perché quando un idiota risiede nella Casa Bianca questo è l'inizio della liberazione per gli oppressi nel mondo", ha proseguito.(ANSA)

11:26Usa: diga California, strade bloccate da migliaia di auto

(ANSA) - OROVILLE, 13 FEB - La rete stradale nell'area del lago di Oroville, dove sorge l'omonima diga, e' bloccata in queste ore da migliaia di vetture che cercano di lasciare la zona in seguito all'ordine di evacuazione emesso dalle autorità locali a causa dei timori per la stabilità della gigantesca struttura. L'ordine di evacuazione riguarda 188mila persone. Il governatore della California, Jerry Brown, ha ordinato di potenziare le operazioni di emergenza per mettere la diga in sicurezza ed agevolare l'evacuazione dei residenti. Un ufficiale della Guardia Nazionale ha reso noto che otto elicotteri saranno impiegati per riparare lo sfioratore di emergenza della diga la cui erosione ha dato origine all'allarme. Inoltre, tutti i 23mila soldati della Guardia Nazionale californiana sono ora in stato di allerta e pronti a entrare in azione.

11:15Università:Bologna,Cua si presenta in biblioteca,ma è chiusa

(ANSA) - BOLOGNA, 13 FEB - Si sono dati appuntamento questa mattina alle 9 per "ripulire e sistemare" la biblioteca di Discipline umanistiche in via Zamboni 36 a Bologna, sgomberata giovedì dalla Polizia, ma gli studenti del Collettivo universitario autonomo (Cua) hanno trovato il portone chiuso. "Biblioteca momentaneamente chiusa" e "oggi non sarà effettuata nessuna risistemazione della biblioteca", recitano due affissioni all'ingresso. La situazione, per il momento, non sembra far presagire criticità. (ANSA).

11:04Assenteismo: polizia arresta due medici del 118

(ANSA) - MESSINA, 13 FEB - Due medici del servizio di emergenza sanitaria del 118 di Letojanni (Messina) si sarebbero assentati dal posto di lavoro, simulando false presenze, per circa due anni, dal 2014 fino all'agosto del 2016. La polizia sta eseguendo nei loro confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Messina, Salvatore Mastroeni, su richiesta del sostituto procuratore Anna Maria Arena. Secondo quanto appurato dalle indagini, i due medici avrebbero simulato la presenza in servizio, sottoscrivendone l'apposito registro, con una serie di artifici e raggiri. La magistratura ha disposto inoltre un sequestro preventivo di somme di denaro a carico di ciascuno dei medici, in ragione dell'ingiusto profitto accertato ai danni della pubblica amministrazione. I dettagli dell'inchiesta saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11.30 nella Questura di Messina.