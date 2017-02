Ultima ora

12:59Calcio: Allegri felice, “100 panchine e traguardo centrato”

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Cento panchine con la Juventus e un'altra vittoria per Massimiliano Allegri che, archiviata la trasferta di Cagliari, si gode il traguardo raggiunto. "Cento panchine con la Juve, in uno stadio per me speciale, e risultato centrato!", scrive su Twitter l'allenatore bianconero di ritorno dalla Sardegna. Parla di "pezzo importante" Stephan Lichtsteiner, mentre Claudio Marchisio invita i compagni "a continuare così, con questa determinazione e questa voglia di vincere". Del resto, sottolinea su Instagram Leonardo Bonucci, "continuare a vincere aumenta l'autostima e la sicurezza in Noi stessi", con la 'N' maiuscola. "Guai però a mollare un centimetro - aggiunge il difensore - è un momento importante della stagione e il nostro obiettivo deve essere quello di migliorare, sempre". Si rammarica invece Dybala, a digiuno di gol ieri sera. "Per poco non segnavo di testa - scrive l'attaccante sui social -: il gol mi manca ma se vinciamo va bene comunque!".(ANSA).

12:59Migranti:sindaco Vitulano,in agriturismo ancora due profughi

(ANSA) - VITULANO (BENEVENTO), 13 FEB - Ospita ancora due migranti il centro di accoglienza di Vitulano (Benevento) per il quale la Prefettura ha disposto la chiusura. Lo rende noto il sindaco della cittadina sannita, Raffaele Scarinzi, che nei giorni scorsi, attraverso un'ordinanza, ha, di fatto, detto no all'arrivo di altri profughi, chiuso con un cumulo di terra la strada di accesso al centro di accoglienza, un agriturismo, e poi, dopo una trattativa con il prefetto per la riduzione del numero degli arrivi, liberato l'accesso alla struttura successivamente chiusa dalla Prefettura. Il prefetto di Benevento, Paola Galeone, ha comunicato al sindaco di Vitulano (Benevento), Raffaele Scarinzi, che i due immigrati presenti nell'agriturismo trasformato in centro di accoglienza non sono in 'carico' alla Prefettura del capoluogo. Il primo cittadino sta cercando di fare luce sulle modalità della presenza dei due migranti e contatterà la cooperativa che gestisce il centro per acquisire informazioni.

12:56Pd: Ricci, dimissioni Renzi non mi sembrano grande idea

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - La direzione di oggi del Partito democratico serve a "mettere fine allo stillicidio delle polemiche interne che hanno stancato tutti e che fanno perdere al Pd l'occasione della ripartenza". Lo ha detto il vicesegretario Pd Matteo Ricci a RaiNews24. A chi lo interpella sul tema delle eventuali dimissioni da segretario di Matteo Renzi, il sindaco di Pesaro aggiunge: "Ho sempre pensato che le dimissioni non siano una grande idea. Il punto è che lo Statuto è un po' controverso. Vogliamo evitare ricorsi. Se siamo tutti d'accordo le dimissioni non servono. Altrimenti la carta delle dimissioni rimane in campo".

12:55Mattarella a Steinmeier, legati da visione Ue solidale

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha inviato "fervide congratulazioni e calorosi auguri per il suo alto mandato" al nuovo Presidente eletto della Repubblica Federale di Germania, Frank Walter Steinmeier. "Germania e Italia sono legate da un'amicizia saldissima e soprattutto da una visione comune e condivisa: quella di un'Europa pacifica, integrata e solidale. Un'Europa capace di promuovere e tutelare principi e diritti, realizzare crescita, occupazione e giustizia sociale al suo interno e di assumere, al contempo, un ruolo autorevole al livello internazionale", ha detto Mattarella. "Questo è l'obiettivo verso il quale i nostri Paesi naturalmente tendono, pienamente consapevoli delle sfide e delle difficoltà che si frappongono al suo raggiungimento, ma convinti che nulla, se non l'Europa unita, potrà continuare a garantire alle nostre società pace, benessere e progresso", ha aggiunto Mattarella, augurandosi di ricevere presto Steinmeier.

12:52Pena morte: Iran, piano riduzione impiccagioni per droga

(ANSA) - TEHERAN, 13 FEB - La Commissione giustizia del Parlamento iranianoß(Majlis) sta lavorando a un piano per diminuire il numero di condanne a morte per impiccagione per reati legati agli stupefacenti. Lo ha riferito il portavoce della Commissione, Hassan Norouzi, precisando che il piano sarà sottoposto alla ratifica del Parlamento nell'ambito della nuova legge sulla lotta contro la droga. Se il piano sarà approvato, ha riferito Norouzi, lascerà la condanna a morte per i trafficanti considerati "corrotti sulla terra" ai quali, oltre all'impiccagione, saranno confiscati i beni guadagnati attraverso l'attività illecita. Per gli altri casi saranno previste pene detentive da 25 a 30 anni e una multa da uno a due miliardi di rial (da 30 mila a 60 mila euro).

12:49Francia: un’altra notte di guerriglia nella banlieue Parigi

(ANSA) - PARIGI, 13 FEB - Un'altra notte difficile nella banlieue parigina: ieri notte è stato attaccato il commissariato di Les Ulis, comune che si trova a 24 chilometri a sud-ovest di Parigi, con lanci di molotov e sassi sull'edificio e 3 macchine della polizia danneggiate, riporta il sito del quotidiano Le Parisien, e altri incidenti si sono verificati in altre zone. Sarebbero stati almeno 3 gli attacchi nella notte a Les Ulis da parte di una ventina di persone. Il primo sarebbe iniziato con un lancio di oggetti su una macchina della polizia che era di pattuglia e che avrebbe costretto gli agenti a rifugiarsi all'interno del commissariato: non è la prima volta che questo commissariato è preso di mira, l'ultima volta era successo nel luglio 2015.

12:48Expo: pm contabili,da ex manager Paris danno 1 mln a società

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - La Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia ha notificato il primo atto di citazione per un "danno erariale" nei confronti di Expo 2015 spa "superiore a un milione di euro" a carico dell'ex manager della società Angelo Paris, già arrestato nel maggio del 2014 e che ha patteggiato in sede penale, in relazione alla gara d'appalto per le cosiddette 'Architetture di servizi'. In particolare, sono stati contestati "il danno non patrimoniale all'immagine della società Expo 2015" e "il danno patrimoniale da tangente", entrambi addebitati a Paris che "all'epoca delle procedure di gara, oggetto di turbativa, rivestiva posizioni di rilievo primario nella gestione della società". Già lo scorso luglio, la Procura della Corte dei Conti della Lombardia aveva notificato a Paris e anche ad Antonio Acerbo, anche lui ex manager arrestato in un altro filone e che ha patteggiato, "atti di contestazione erariale per oltre cinque milioni di euro". (ANSA).