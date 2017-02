Ultima ora

14:50Attacco hacker: sito Farnesina violato dal 2014

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - L'attacco degli hacker alla Farnesina è cominciato nella primavera del 2014, secondo quanto si è appreso, ed è stato scoperto nel luglio dell'anno successivo, tanto che la procura di Roma aprì un fascicolo in seguito ad una segnalazione del Centro nazionale anticrimine informatico della polizia postale (Cnaipic). L'attività di spionaggio del ministero Affari Esteri italiano risale, quindi, al periodo in cui a capo del dicastero c'era Federica Mogherini.

14:48Champions: Capello “Napoli attento, al Bernabeu mai finita”

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Per i napoletani giocare nel Bernabeu è la realizzazione di un sogno, anche se sarebbe meglio se Cristiano Ronaldo non giocasse. Il Real Madrid, se viene pressato, soffre, il pressing del Napoli potrebbe essere la carta vincente. Altra carta vincente sarà la velocità degli inserimenti senza pallone che Sarri ha disegnato sempre bene per il Napoli". Così Fabio Capello presenta l'andata degli ottavi di Champions contro il Napoli, nel Bernabeu. "Ma, attenzione: quando si gioca nel Bernabeu non bisogna disputare una partita normale, ma un match super - aggiunge - perché, solo giocando al di sopra delle proprie possibilità, delle proprie qualità, tirando fuori quel qualche cosa che i giocatori hanno dentro, si può fare quello che l'allenatore spera di vedere in campo. Serve un Napoli compatto, aggressivo, che gioca con la stessa facilità con la quale gioca in casa". Capello si rivolge direttamente a Sarri: "State attenti che a Madrid la partita non finisce mai. Se pensi di averla già vinta, ti condannano".

14:44Francia: valanga in Savoia, almeno 4 morti

(ANSA) - PARIGI, 13 FEB - Almeno 4 morti nella valanga a Tignes, in Savoia che ha travolto 9 persone. E' quanto riferisce il soccorso alpino citato da Le Figaro online.

14:44Incidenti lavoro: operaio 50enne muore a Parma

(ANSA) - PARMA, 13 FEB – Un operaio di 51 anni di un'azienda di lattoneria è morto questa mattina precipitato dal tetto di un magazzino che stava verificando per alcuni lavori di riqualificazione. L'uomo, che stava lavorando con al fianco un collega, è precipitato da un'altezza di dieci metri all'interno del capannone rimanendo ucciso sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, il tetto avrebbe improvvisamente ceduto sotto il peso dell'operaio che sarebbe caduto nel vuoto. Sul luogo della tragedia gli agenti della Questura di Parma e gli uomini della Medicina del Lavoro. La vittima era un dipendente di un ditta di lattoneria, attiva da anni in città nella costruzione e nella posa in opera di copertura civili e industriali, e stava effettuando un sopralluogo su incarico dell'azienda che aveva da poco rilevato il magazzino per iniziare una nuova attività.(ANSA).

14:44Fisco: blog Grillo, governo strizza l’occhio ai furboni

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Titoloni su tutti i giornali per i proclami trionfalistici del ministro Padoan sul recupero dell'evasione fiscale: record, vittorie, ben 19 miliardi di euro recuperati! 'Non strizziamo l'occhio agli evasori, ma ai contribuenti onesti', si pavoneggia poi Padoan. Ci sarebbe da festeggiare, certo, se solo ce la raccontassero tutta: ma così non è, come ha scoperto la Commissione Finanze del M5S". Lo sottolinea il M5S in un post sul blog di Beppe Grillo dal titolo "Il governo strizza l'occhio ai furboni", nel quale si sottolinea che "oltre 4 miliardi di recupero derivano da una procedura di condono nota come voluntary disclosure, senza la quale il recupero complessivo sarebbe sui livelli dell'anno scorso e le entrate derivanti da attività di controllo sarebbero addirittura inferiori" e che "i benefici legati al rientro dei capitali derivano da una misura spot che ha mera valenza di una tantum, altro che miglioramento nella scoperta dell'evasione.

14:32Roma: salta l’interrogatorio di Marra previsto per domani

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Salta l'interrogatorio di Raffaele Marra, ex capo del personale del Campidoglio, fissato per domani mattina. Il manager, detenuto dal 16 dicembre scorso in quanto accusato di corruzione in concorso con l'immobiliarista Sergio Scarpellini, ha fatto comunicare agli inquirenti, secondo quanto si è appreso, che si sottoporrà ad interrogatorio solo quando tutti gli atti dell'inchiesta saranno depositati, ossia in sede di chiusura delle indagini. In quell'occasione l'ex braccio destro della sindaca Virginia Raggi avrà la possibilità di constatare tutti gli addebiti configurati dalla procura nei suoi confronti. L'interrogatorio era stato fissato per domani a proposito della vicenda per cui Marra è in carcere e per quella della nomina del fratello Renato a capo del Dipartimento Turismo del Comune di Roma, nomina per la quale è indagato di abuso d'ufficio in concorso con la stessa Raggi.

14:30Calcio: Catania, risoluzione contratto con allenatore Rigoli

(ANSA) - CATANIA, 13 FEB - Pino Rigoli non è più l'allenatore del Catania. E' costata cara all'allenatore nato a Raccuja (Messina) la brutta sconfitta subita dai rossoazzurri ieri nel derby di Agrigento, contro l'Akragas, valido per il campionato di Lega Pro. Rigoli e il club etneo hanno raggiunto stamattina l'intesa per la risoluzione del contratto. In 'pole', per la panchina degli etnei, c'è adesso Mario Petrone, ex Ascoli, già sondato dal Catania nell'estate dell'anno scorso, prima del ritorno di Pietro Lo Monaco al vertice della dirigenza del club etneo.