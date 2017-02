Ultima ora

16:05Tour Eiffel tra i possibili obiettivi di un attacco

(ANSA) - PARIGI, 13 FEB - La Torre Eiffel, la piazza della Comédie a Montpellier o una discoteca: sono questi alcuni dei possibili obiettivi nel mirino di Sarah e Thomas, i due presunti attentatori di 16 e 21 anni fermati venerdì scorso nella zona di Montpellier insieme a due altre persone, con circa 70 grammi di esplosivo Tatp, nonché un laboratorio da piccolo chimico in casa. Elementi sono emersi dall'analisi dei computer dei due presunti jihadisti. I sospetti sono stati trasferiti nel fine settimana alla direzione generale dell'antiterrorismo a Levallois-Perret, alle porte di Parigi.

16:04Papa: ‘C9’ esprime “pieno appoggio” al pontefice

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 13 FEB - "In relazione a recenti avvenimenti, il Consiglio dei Cardinali esprime pieno appoggio all'opera del Papa, assicurando al tempo stesso adesione e sostegno pieni alla Sua persona e al Suo Magistero": è quanto si legge in una nota del Consiglio dei Cardinali riunito oggi in Vaticano. Nella dichiarazione non si specificano quali siano i "recenti avvenimenti", sui quali i porporati, che collaborano con il Papa nel processo di riforma della Curia, esprimono la loro solidarietà, ma è verosimile che si tratti anche di quelle critiche, aperte e sommerse, che investono l'azione riformatrice di Bergoglio. Il riferimento potrebbe essere, quindi, per le posizioni, tecnicamente i 'dubia', espressi da quattro cardinali ((Raymond Burke, Carlo Caffarra, Walter Brandmueller e Joachim Meisner) sulla Amoris Laetitia. Ma di recente sono anche comparsi dei manifesti anonimi a Roma che criticavano il Papa. E sempre qualche giorno fa è circolato via mail un falso numero dell'Osservatore Romano.

15:58Gb: furto libri rarissimi, è caccia ai ladri acrobati

(ANSA) - LONDRA, 13 FEB - E' caccia aperta, in Gran Bretagna, ai ladri acrobati che la notte fra il 29 e il 30 gennaio scorsi sono riusciti a mettere le mani su 160 libri rari, custoditi in un deposito non lontano dall'aeroporto londinese di Heathrow: calandosi temerariamente dall'alto con funi d'acciaio e portando via un bottino da due milioni di sterline che comprende fra l'altro edizioni antiche di opere di Copernico, Dante e Galileo. Il furto è stato reso noto sabato scorso, ma l'indagine non ha prodotto risultati. Quei libri tanto preziosi sembrano spariti. I ladri, tre a quanto pare, sono riusciti a intrufolarsi nel deposito attraverso un lucernaio e hanno fatto man bassa di tesori appartenenti a vari collezionisti. Il gioiello culturale di maggiore quotazione economica in assoluto è una copia datata 1566 del 'De revolutionibus orbium coelestium' di Nicolò Copernico, stimata dagli esperti a 215.000 sterline.

15:58Caporalato: denuncia sfruttamento, investito con auto

(ANSA) - PRATO, 13 FEB - Due pakistani di 55 e 57 anni sono stati fermati dalla polizia perché accusati di tentato omicidio dopo aver investito, con un'auto di grossa cilindrata, un marocchino 40 anni che aveva denunciato di essere sfruttato da un giro di caporalato per lavori agricoli. Proprio la procura di Prato ha in corso una indagine su tale fenomeno che aveva nei mesi scorsi ad alcuni arresti. L'investimento è avvenuto il 30 gennaio scorso a Prato e l'uomo è ancora in ospedale per le ferite riportate. Secondo le indagini i due avrebbero attentato alla vita del marocchino a causa della sua denuncia. Dopo aver letto sui giornali dell'inchiesta sul caporalato nel Chianti, con lo sfruttamento di profughi, l'uomo si era deciso a denunciare un episodio nel quale lui stesso era stato coinvolto, sempre in Toscana ma in un altro luogo, nel Mugello, raccontando anche che dopo un incidente sul lavoro fu scaricato davanti all'ospedale proprio da una delle persone che, dopo la sua denuncia, lo hanno investito.

15:26Tap: due bottiglie incendiarie contro uffici nel Leccese

(ANSA) - LECCE, 13 FEB - Due bottiglie incendiarie sono state lanciate la notte scorsa, intorno alla mezzanotte, a Melendugno (Lecce), contro il capannone che, in viale Einaudi, ospita gli uffici della Tap, che sta realizzando il gasdotto transnazionale che porterà in Europa gas azero. Lo ha reso la stessa multinazionale, annunciando di aver denunciato stamani "l'atto vandalico" ai Carabinieri. I militari dell'Arma hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. "Noi comunque - ha detto Michele Elia, country manager di Tap per l'Italia - siamo tutti, come ogni giorno, al lavoro qui nel Salento per realizzare un progetto strategico per l'Italia".

15:22Migranti: Tripoli, primo vertice Italia-Libia

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Si è svolta oggi a Tripoli la prima riunione della commissione congiunta italo-libica che ha il compito di attivare la sala operativa, anch'essa congiunta tra i due Paesi, per il contrasto all'immigrazione clandestina, primo passo concreto dell'accordo firmato il 2 febbraio scorso. Alla riunione sono presenti, da parte italiana, l' ambasciatore a Tripoli, alti rappresentanti dei ministeri dell' Interno, della Difesa e dell' intelligence. Da parte libica ci sono i comandanti della guardia costiera, del ministero dell' Interno, della Difesa e degli altri ministeri interessati.

15:11Calcio: Premio Prisco,in lizza Dybala,Belotti e Bernardeschi

(ANSA) - BOLOGNANO (PESCARA), 13 FEB - Ufficializzate questa mattina a Bolognano (Pescara), dalla Giuria del Premio Prisco le terne per l'edizione 2017 della manifestazione che si celebra a Chieti per ricordare lo storico dirigente dell'Inter. Dirigenti di società: Antonio Percassi (Atalanta), Maurizio Stirpe (Frosinone), Maurizio Setti (Hellas Verona). Allenatori: Gian Piero Gasperini (Atalanta), Rolando Maran (Chievo), Simone Inzaghi (Lazio). Calciatori: Paulo Dybala (Juventus), Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Fiorentina). Queste le decisioni della commissione presieduta da Sergio Zavoli e composta dai giornalisti Italo Cucci, Gianni Mura, Gian Paolo Ormezzano, Marco Civoli, Franco Zappacosta e Ilaria D'Amico e dall'imprenditore Marcello Zaccagnini, presidente del Comitato organizzatore "Giuseppe Prisco", e che si è riunita stamani a Bolognano (Pescara), presso l'Azienda Agricola Zaccagnini" dove l'indimenticabile compianto ex vice presidente dell'Inter era solito recarsi