Ultima ora

17:40Terremoto: concerto Michael Nyman per bambini centro Italia

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Un concerto di Michael Nyman - pianista e compositore, noto per la colonna sonora di 'Lezioni di piano', film vincitore di 3 premi Oscar - a favore della Fondazione Francesca Rava in aiuto ai bambini del Centro Italia colpiti dal terremoto: si terrà l'8 marzo all'Unicredit Pavilion a Milano. L'intero ricavato del concerto sarà devoluto a finanziare la realizzazione di cinque scuole, tre a Norcia e due a Cascia, replicando l'esperienza maturata ad Arquata del Tronto. Dopo le scosse di agosto e di ottobre, oggi gli studenti di Norcia condividono a rotazione un unico edificio scolastico, per questo si lavora contro il tempo: dopo i sopralluoghi e le verifiche tecniche, i lavori sono iniziati con lo scavo delle fondamenta, seguirà poi l'innalzamento della struttura, la conclusione dei lavori è prevista nel mese di marzo. La Fondazione Rava sta realizzando il progetto con la regia della Protezione Civile Umbria, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio-Missione Edilizia Scolastica e Miur.

17:27Pd: Renzi, basta prese giro, congresso con regole 2013

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Non possiamo più prendere in giro la nostra gente, potete prendere in giro me, ma non la nostra gente. Nel pieno rispetto dello statuto, con le stesse regole dell'ultima volta" si faccia il congresso. "Così che non si discuta da domani sulle regole. Ma torni la politica". Lo dice Matteo Renzi nel suo intervento in direzione Pd. "Io non sarò mai il custode dei caminetti, preferisco il mare aperto della sfida che la palude. Facciamo il congresso e chi perde il giorno dopo dia una mano, non scappi con il pallone, non lasci da solo chi vince le primarie, non faccia quanto avvenuto a Roma".

17:22Pakistan: almeno 7 morti e 40 feriti in bomba a Lahore

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Almeno sette persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite nell'esplosione avvenuta a Lahore. Lo riferisce la polizia. L'attacco sarebbe stato rivendicato da una fazione dei talebani. L'esplosione è avvenuta all'esterno del parlamento del Punjab mentre era in corso una dimostrazione di dipendenti del settore farmaceutico e chimico. Secondo la polizia, l'esplosione è stata provocata da un uomo a bordo di una moto che si è lanciato contro la folla.

17:21Calcio:Napoli,Reina,Maradona al Bernabeu motivazione in più

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - "Maradona è venuto a salutarci qualche settimana fa e mercoledì sera credo sarà al Bernabeu a tifare per noi. Questo ci dà una motivazione ancora maggiore". Lo ha detto il portiere del Napoli Pepe Reina a Radio Marca, parlando dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. Reina ha pensato anche all'attesa che c'è a Napoli per la partita di ritorno: "E' da tanto che i tifosi azzurri - ha detto - aspettano una partita così, tutti sanno che sarà una sfida difficilissima ma la capacità di sognare della città e di noi giocatori ci permettono di crederci". Reina non ha risparmiato una battuta per il suo amico Sergio Ramos, uomo dei gol nel recupero: "Lui segna al 93' - ha spiegato - perché ha grinta fino alla fine e coraggio per provarci. Quindi se lo sostituiscono all'85' siamo tutti più tranquilli".

17:18Francia: Le Pen, ‘bisogna proteggere i nostri confini’

(ANSA) - PARIGI, 13 FEB - "Vado in visita alla frontiera per ricordare che è molto importante e che non si può assicurare la sicurezza di un popolo se non si è capaci di proteggere i confini nazionali". Lo ha detto Marine Le Pen alla tv BFM sottolineando che "bisogna limitare al massimo i rischi e per il momento queste misure non sono state prese. E' questo il senso della mia visita oggi". La candidata dell'estrema destra si è recata a Nizza per rendere omaggio alle vittime dell'attentato del 14 luglio sulla Promenade des Anglais. Nel pomeriggio andrà alla frontiera franco-italiana tra Ventimiglia e Mentone.

17:16Champions: Rizzoli arbitrerà Benfica-Borussia Dortmund

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Nicola Rizzoli arbitrerà l'andata degli ottavi di finale di Champions, fra Benfica e Borussia Dortmund, in programma domani sera. L'arbitro bolognese sarà assistito da Elenito Di Liberatore e Riccardo Di Fiore; IV arbitro Mauro Tonolini; assistenti addizionali: Luca Banti e Massimiliano Irrati.

17:14Libia: media,c’è stato incontro Sarraj-Haftar al Cairo

(ANSA) - IL CAIRO, 13 FEB - Si è svolto l'incontro tra il generale Khalifa Haftar e il premier libico Fayez al-Serraj al Cairo: lo riferisce il sito Al Wasat. Una fonte citata dal sito riferisce che Sarraj "ha confermato la propria determinazione di tenere una serie di concertazioni con un gruppo di forze nazionali di diverse città libiche e sigle politiche, tra cui gli oppositori dell'accordo politico".