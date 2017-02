Ultima ora

19:20Scritta contro Grande Oriente a Reggio C.,Bisi ‘inquietante’

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Alcune scritte sono comparse a Reggio Calabria nella notte sulla porta del palazzo in cui si trova la sede locale del Grande Oriente d'Italia (Goi). A renderlo noto è il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Stefano Bisi. "E' davvero inquietante ed allarmante. La vicenda dell'inchiesta portata avanti dalla Commissione Antimafia e gli articoli di stampa che si sono susseguiti in un clima di caccia alle streghe hanno alimentato una preoccupante deriva che può portare menti deviate e folli a compiere atti ostili ben più gravi mettendo a rischio l'incolumità stessa dei liberi muratori", commenta il Gran Maestro Bisi. "Da almeno un anno - prosegue Bisi - ho detto in tante occasioni pubbliche che anche l'Isis aveva messo nel mirino la Massoneria insieme alle Chiese ed altre organizzazioni spirituali e laiche e che è pericoloso fare passare dei messaggi fortemente pregiudizievoli e diffamatori nei confronti di una Istituzione che lavora per il bene dell'umanità e che non è segreta".

19:13Moda: in vendita da oggi la collezione di Samantha Cameron

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - La linea di abbigliamento di Samantha Cameron in vendita su Net-a-porter, Selfridges e sul sito Cefinn.com. Una collezione di 35 pezzi per la "donne moderne e impegnate la cui passione nei confronti della moda non le distragga dalla loro dignità e intelligenza", annuncia la moglie dell'ex premier nell'email che accompagna il lancio della linea. I primi capi in vendita rivelano che Cefinn, dalle iniziali dei suoi quattro figli, è l'espressione dello stile di SamCam: cioè quello di una donna che ha dovuto imparare a vestirsi per ogni occasione dalle riunioni di classe alle cene di Stato con gli Obama. Molti vestiti longuette da portare con disinvoltura tutto il giorno e tanti i pezzi versatili come top e pantaloni coordinati che possono anche essere portati separatamente. Anche i prezzi, dalle 150 alle 450 sterline (dai 170 ai 530 euro), riflettono le abitudini della designer. In pratica sono una media dei suoi brand preferiti dai più lussuosi Christopher Kane, Roksanda e Preen ai più accessibili J.Crew, Zara

19:07Confermate in appello pene per jiadisti Merano

(ANSA) - BOLZANO, 13 FEB - La Corte d'appello di Bolzano ha confermato le pene di primo grado per gli esponenti della cellula jiadista arrestati nei mesi scorsi a Merano. I quattro rimangono in carcere. Tra gli imputati Abdul Rahman Nauroz, che abitava a Merano ed è ritenuto il presunto reclutatore dell'organizzazione, condannato a Trento a sei anni di reclusione. Eldin Hodza (unico kosovaro del gruppo) e i curdi Abdula Salih Ali Alisa, alias 'Mamosta Kawa', e Hasan Saman Jalal, alias 'Bawki Sima', sono stati condannati rispettivamente a quattro anni di reclusione. A garantire la sicurezza di uno dei primi processi contro jihadisti in Italia, con gli imputati presenti in aula, sono stai schierati artificieri con unità cinofile, tiratori scelti, un'unità di pronto intervento addestrata dai corpi speciali.

19:06Telecamera puntata su lavoratore, denunciato titolare

(ANSA) - MODENA, 13 FEB - Il titolare di autolavaggio di Sassuolo, un italiano di 36 anni, è stato denunciato dai carabinieri perché dopo un controllo all'interno della struttura, una delle telecamere presenti, e gestite dall'uomo, è risultata essere puntata su un dipendente, mentre altre erano invece a norma. All'uomo è stata notificata una sanzione amministrativa da oltre cinquemila euro, ma anche una denuncia per la violazioni in materia di privacy e non corretto utilizzo del dispositivo. Il dipendente ripreso, poi, era al lavoro 'in nero', si tratta dell'addetto alla pulizia delle auto dei clienti. Per questa ragione è stata decisa anche la sospensione dell'attività, fino a quando il lavoratore non sarà regolarizzato. (ANSA).

19:00Pd: Bersani, congresso cominci a giugno o è solipsismo

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Il governo deve governare e da giugno comincia la pratica ordinaria del congresso. Non sto parlando da bersaniano, sto parlando da italiano. Prima di arrivare al congresso abbiamo un paio di cose da fare. Se partiamo domattina facciamo il congresso del solipsismo, dell'autoreferenzialità, dell'isolamento. Dobbiamo appassionare mondi più vasti, sennò quella destra non la fermiamo". Lo dice Pier Luigi Bersani nel suo intervento in direzione. "Se decidessimo diversamente - sostiene l'ex segretario - guardate che si apre un problema molto serio, molto serio. Perché noi quando si governa ci si mette a servizio e si guida, non si mette l'Italia nel frullatore. Adesso vediamo, riflettiamo, facciamo. Chi ha più buon senso ce lo metta, perché ce ne è bisogno".

18:54Banche: M5S, Renzi offende risparmiatori, si dimetta e lasci

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Renzi che definisce 'banchette toscane' gli istituti di credito che hanno gettato migliaia di risparmiatori sul lastrico è offensivo e arrogante. Tutto ciò proprio all'indomani dell'arrivo in Aula del dl banche. All'ex presidente del Consiglio ricordiamo che il suo partito ha spolpato Mps, che ha svolto per anni il ruolo di cassaforte del Pd, invece di essere al servizio dei cittadini. Non solo: gli italiani hanno dovuto pagare per salvare Mps. Renzi mantenga la sua promessa e faccia un favore al Paese: lasci la politica. Aveva detto che, se avesse perso il referendum, si sarebbe ritirato a vita privata e, dopo aver personalizzato per mesi il referendum, ora dice che bisogna spersonalizzare il post referendum". E' quanto affermano in una nota congiunta i capigruppo M5S della Camera e del Senato, Vincenzo Caso e Michela Montevecchi.

18:47Delrio, ho problemi a privatizzare Frecce con regionali

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Ho dei problemi a privatizzare le Frecce con dentro il trasporto pubblico regionale". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, intervenendo alla Direzione nazionale del Pd.