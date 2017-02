Ultima ora

20:44Francia: valanga, ‘4 morti probabile bilancio finale’

(ANSA) - PARIGI, 13 FEB - "Abbiamo buoni motivi di pensare che non ci siano altre vittime": lo ha detto il vice prefetto di Albertville, riferendo che i morti della valanga a Tignes sono quattro. "Si tratta del maestro di sci, di 59 anni", nonché di un padre di famiglia di 48, il figlio di 15 e il figliastro di 19.

20:44Calcio: Pescara, Oddo nè dimissioni nè esonero

(ANSA) - PESCARA, 13 FEB - Dopo la notte seguita al ko di Torino, oggi si attendevano novità in casa Pescara sul futuro del tecnico Massimo Oddo, ma fino a questa sera non ci sono state notizie ufficiali. Al momento, come ha confermato il direttore sportivo Luca Leone al termine di una riunione con il presidente Daniele Sebastiani, non ci sono state né le dimissioni ufficiali del tecnico né l'esonero da parte della società. La palla è però anche nelle mani del tecnico che in queste ore sta riflettendo. Questa mattina Sebastiani (che oggi compie 52 anni) e Leone hanno incontrato i giocatori. La squadra tornerà ad allenarsi domani pomeriggio in vista della gara interna di domenica con il Genoa. Da vedere chi dirigerà la seduta. Se Oddo o un altro allenatore. In caso però di divorzio, si andrebbe verso una rescissione.

20:43Arrestato Gaetano Saya, creò la polizia parallela

(ANSA) - GENOVA, 13 FEB - E' stato arrestato per cumulo pene e reato di calunnia Gaetano Saya, 60 anni, il neofascista già arrestato per avere cercato di creare una polizia parallela, la Dssa. Saya era ricercato dal giugno del 2014 e è stato intercettato dai carabinieri del nucleo operativo di San Martino oggi pomeriggio in un'abitazione di Castelletto presa in affitto da un suo conoscente. Saya deve scontare una pena 3 anni e 10 mesi di reclusione per alcuni reati, fra cui una calunnia, commessi anni fa a Milano. In casa i carabinieri hanno anche trovato alcuni reperti militari: due elmetti dell'Esercito italiano, bossoli esplosi di mitragliatrice e altre munizioni oltre a materiali che fanno riferimento alla Dssa, che non si possono detenere per cui Saya è stato anche denunciato a piede libero. Ai militari ha detto che sapeva di essere ricercato. (ANSA).

20:37Comuni: sindaco Bari invita hater di Fb a confronto pubblico

(ANSA) - BARI, 13 FEB - Con un post pubblicato su Facebook dal titolo 'Chi mi odia mi segua. Parliamone come si faceva una volta, guardandoci negli occhi', il sindaco di Bari Antonio Decaro ha convocato per venerdì 17 alle ore 18, in Comune, "per un incontro pubblico o un'assemblea cittadina", tutti coloro che criticano i suoi post sul social network, talvolta offendendolo. "Avete presente tutte quelle persone che ogni giorno, sotto ogni mio post, passano buona parte del loro tempo a disprezzarmi, maltrattarmi, anche senza motivo, e alle volte anche ad insultarmi? Bene - scrive Decaro - io queste persone vorrei incontrarle. In fondo mi ci sono quasi affezionato, certe volte sembrano quegli zii un po' acidi che borbottano sempre su tutto. Per questo vorrei che, per una volta, mettessero da parte tastiere e social network e parlassero davvero con me. Vorrei che mi dicessero dal vivo, guardandomi in faccia, cosa non gli piace di quello che faccio e cosa pensano si possa fare per migliorare".

20:32Calcio: Genoa, Veloso fuori 60 giorni

(ANSA) - GENOVA, 13 FEB - Doppia tegola in casa Genoa. Gli accertamenti ai quali sono stati sottoposti i due giocatori usciti anzitempo per infortunio dalla sfida di Napoli di venerdì scorso, hanno infatti confermato le prime negative impressioni. Per Miguel Veloso, al rientro da un altro infortunio muscolare subito a dicembre durante Genoa-Palermo, il report medico parla di "lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale sinistro". Veloso dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per almeno 60 giorni. Più leggero l'infortunio di Santiago Gentiletti. Il difensore ha subito un edema osseo del terzo inferiore della tibia destra con uno stop previsto di circa due settimane. La squadra intanto ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di Pescara. Juric potrà contare sul rientro da squalifica di Izzo mentre oggi hanno svolto lavoro differenziato Biraschi e Ntcham. Palladino invece ha lavorato in palestra.

20:27Calcio: Abodi, voglio una Figc più trasparente

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - "Voglio costruire una federazione più trasparente, moderna, libera da condizionamenti, che abbia come primo obiettivo rafforzare sempre più la sua reputazione e mettere tutte le componenti nella condizione di dare il meglio. Una federazione poco ruffiana e molto umana": è l'obiettivo del presidente della Lega di B Andrea Abodi, che ha annunciato la candidatura alle elezioni per presidenza della Figc il 6 marzo. "Ritengo la partita aperta, il consenso è dentro tutte le componenti, anche in quelle che hanno detto di non votarmi". Abodi ha raccontato di aver annunciato ieri sera la propria decisione al suo sfidante, Carlo Tavecchio: "Gli ho detto: 'Carlo, in bocca al lupo, ho deciso di fare il passo avanti, sarà una competizione ideale' - ha spiegato -. La mia non sarà mai una candidatura di parte ma cercherà di aggregare. Ho preso l'impegno, il giorno prima delle elezioni presenterò le dimissioni dalla Lega di B, per me sono definitive. Il 7 marzo festeggerò il mio compleanno comunque felice".

20:22Università: Bologna, sulla biblioteca è ancora stallo

(ANSA) - BOLOGNA, 13 FEB - Prosegue lo stallo fra Università di Bologna e Collettivo universitario autonomo sulla questione del riordino della biblioteca di Discipline umanistiche, dopo lo sgombero da parte della polizia di giovedì scorso. I membri del Cua hanno incontrato alle 17 la presidente della biblioteca Francesca Tomasi, che si farà portatrice delle loro istanze presso la direttrice Mirella Mazzucchi. Ma in attesa della perizia da parte dell'ufficio tecnico dell'Università non si potrà accedere ai locali per il riordino, come avevano chiesto nei giorni scorsi gli autonomi. L'appuntamento è ora per domani, quando alle 19 si terrà l'assemblea generale degli studenti, annunciata sabato dal Cua, davanti al 38 di via Zamboni.(ANSA).