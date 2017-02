Ultima ora

22:14Calcio: Fiorentina, Toledo verso l’addio

(ANSA) - FIRENZE, 13 FEB - L'esterno argentino Hernan Toledo sta per lasciare la Fiorentina dopo soli pochi mesi: complici anche alcuni infortuni il giovane giocatore classe '96 ha disputato solo qualche gara con la Primavera senza mai esordire in prima squadra. Su di lui c'è il Lanus dove approderebbe in prestito per due anni. Per l'ufficialità è atteso il via libera del Deportivo Maldonado proprietario del cartellino.

22:11Si slaccia cintura e si lancia da auto, morta 17enne

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Una ragazza di 17 anni, mentre era a bordo dell'autovettura condotta dal padre, si è slacciata la cintura di sicurezza, ha aperto lo sportello e si è lanciata in strada mentre sullo stesso senso di marcia transitava un autoarticolato che l'ha travolta e uccisa sulla Cassanese, a Segrate (Milano). Lo hanno riferito i Carabinieri, aggiungendo che il camion non si è fermato. La Cassanese è una strada provinciale ad alto scorrimento alle porte di Milano. Da quanto riferito, la ragazza è morta sul colpo.(ANSA).

22:05Calcio: Champions, Psg col Barça senza Thiago Silva

(ANSA) - PARIGI, 13 FEB - Thiago Silva non ci sarà domani sera nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League del Paris Saint-Germain contro il Barcellona. Il brasiliano, infatti, non ha partecipato alla seduta di allenamento di questa sera a causa di problemi a un polpaccio. Già venerdì scorso dolori muscolari gli avevano impedito di disputare la gara di campionato contro il Bordeaux, vinta dalla sua squadra per 3-0.

21:51Referendum su lotta a corruzione in Romania

(ANSA) - BUCAREST, 13 FEB - Il parlamento romeno ha dato parere favorevole ad un referendum sul tema della lotta alla corruzione. Tutti i 310 deputati presenti oggi hanno votato sì alla proposta del presidente della Repubblica Klaus Iohannis. Non è chiaro quale quesito sarà sottoposto agli elettori, ma il referendum è visto come un modo per rafforzare il sostegno alla lotta alla corruzione, dopo l'ondata di proteste di piazza che ha costretto il governo a ritirare un decreto sulla depenalizzazione di alcuni reati come l'abuso d'ufficio.

21:26Calcio: Gonzalo Rodriguez, Fiorentina pronta per la Coppa

(ANSA) - FIRENZE, 13 FEB - "La vittoria sull'Udinese è già alle spalle, ora c'è la coppa, tutte le squadre vorrebbero vincerla e anche noi ci teniamo tantissimo". Gonzalo Rodríguez suona la carica a pochi giorni dall'andata dei 16/i di Europa League con il Borussia Moenchengladbach. "Vogliamo far bene per noi e i nostri tifosi. Sarà fondamentale cercare di segnare almeno un gol in casa dei tedeschi", ha proseguito il difensore argentino della Fiorentina presente a un evento del suo sponsor. Il successo sull'Udinese ha permesso a lui e alla sua squadra di ritrovare fiducia dopo il 4-0 subito con la Roma. "Siamo rimasti male per quella sconfitta - ha aggiunto Gonzalo Rodriguez - sappiamo di non aver disputato una bella partita e quella non era la vera Fiorentina. Ma a dispetto delle critiche abbiamo saputo reagire bene sabato: come non ci sentivamo fenomeni dopo aver battuto la Juve non ci siamo sentiti così scarsi dopo Roma pur sapendo bene che dobbiamo migliorare".

21:18Calcio: Luis Enrique, Psg ci può fare male

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Giocheremo contro il Psg ma anche contro Emery, un allenatore che ci conosce bene": così Luis Enrique alla vigilia dell'ottavo di andata di Champions tra i francesi e il Barcellona in programma domani a Parigi. "Abbiamo bei ricordi su questo campo perché abbiamo sempre fatto buone prestazioni - ricorda il tecnico blaugrana in conferenza stampa - Non abbiamo mai avuto a che fare con un avversario docile o sottomesso e poi il suo allenatore ci conosce perfettamente, nessun allenatore ci ha affrontato tante volte quanto lui e questo è un pericolo in più. Dovremo fare un pressing intelligente, altrimenti potrebbero farci male. Il Psg è adesso più ordinato con la palla, più strutturato e più pericoloso. Noi - ha concluso Luis Enrique - domani scenderemo in campo pensando a fare una grande partita e vincere, senza pensare che ci sarà una seconda partita".

21:16Si acuisce la crisi tra Serbia e Croazia

(ANSAmed) - BELGRADO, 13 FEB - Il ministro degli esteri serbo Ivica Dacic ha cancellato la sua partecipazione a un incontro il 3 marzo a Zagabria con i colleghi dei Paesi aderenti al Processo di cooperazione del sudest Europa (Seecp). La decisione, ha reso noto il ministero in un comunicato, è stata presa dopo "le ultime dichiarazioni del ministro degli esteri croato Davor Stier, contrarie ai principi fondamentali di rispetto per le relazioni di buon vicinato e di promozione della cooperazione regionale". Oggi Stier, dopo le dure critiche di Dacic sul modo in cui in Croazia si celebra il beato cardinale Alojzije Stepinac - accusato da Belgrado di crimini di guerra e di appoggio al regime ustascia croato durante la seconda guerra mondiale - ha chiuso ogni canale di comunicazione con il collega serbo. "La Croazia intende continuare ad avere buoni rapporti con la Serbia e mantenere un canale di comunicazione con Belgrado, ma questo non è più possibile con il ministro Dacic", ha detto Stier.