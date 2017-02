Ultima ora

01:25Meningite: bimbo 3 anni ricoverato a Grosseto

(ANSA) - GROSSETO, 13 FEB - Un bambino di tre anni è ricoverato all'ospedale di Grosseto perchè colpito da meningite. Il piccole è originario di Montalto di Castro (Viterbo). Gli esami svolti al laboratorio dell'ospedale Meyer di Firenze hanno indicato per lui una meningite di tipo B. Sono state attivate le procedure di profilassi per coloro che sono stati in contatto con il piccolo.(ANSA).

00:31Premier: City batte B’mouth e torna 2/o, Chelsea a +8

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Un gol per tempo e il City sbanca il 'Dean Court' di Bournemouth e torna al secondo posto in Premier, a 8 punti dalla capolista Chelsea. E' quanto racconta il posticipo della 25ma giornata che ha visto la squadra di Pep Guardiola impegnata sul campo dei Cherries: 2-0 il risultato finale grazie ai gol di Sterling (29' pt) e all'autorete di Mings (24' st). Con questa vittoria il Manchester City sale al secondo posto dietro ai Blues che comandano la classifica (60 punti) con 52 punti, due in più di Tottenham e Arsenal (50) e tre più del Liverpool (49).

00:30Yara: madre Bossetti, ginecologo mi fece PMA assistita

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - "La scienza non sbaglia ma io non sono stata con Giuseppe Guerinoni": è quanto ha detto a La7 Ester Arzuffi, la madre di Massimo Bossetti condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, aggiungendo che il suo ginecologo le ha praticato la fecondazione assistita senza dirglielo. "Io andavo da questo medico - ha spiegato nel corso della trasmissione 'Bianco e Nero' - Io ero in mano sua. Non perché non rimanevo incinta, io sono rimasta incinta ma i bambini mi morivano addosso, allora lui diceva: "diamo uno spunto in più per aiutare anche gli spermatozoi di tuo marito". Ed è lì che mi hai inserito un liquidò freddo, freddissimo". "Quindi per me c'è una PMA assistita", ha aggiunto. "Inconsapevole io, inconsapevole mio marito, perché né a me né a mio marito nessuno ha detto niente". Nell'udienza di febbraio 2016 nella quale avrebbe dovuto testimoniare, si è avvalsa della facoltà di non rispondere "perché avevo addosso i media, avevo addosso di tutto e di più".

00:19Calcio: serie A, Lazio-Milan 1-1

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Finisce 1-1 il posticipo della 24/a giornata di serie A giocato all'Olimpico tra Lazio e Milan. Partono meglio i padroni di casa: all'11' Biglia impegna dalla distanza Donnarumma al 13' un colpo di testa di Immobile finisce di poco fuori, al 28' Donnarumma salva su una conclusione di Hoedt da due passi. Poco Milan, intento più che altro a controllare la gara: l'unico tiro in porta dei rossoneri è di Ocampos al 29'. Al 46' Lazio in vantaggio per un rigore - contestato dai rossoneri - concesso per fallo in area su Immobile, dal dischetto trasforma Biglia. Al 54' la Lazio sfiora il raddoppio con Felipe Anderson, al 67' il Milan protesta per un contatto in area tra Radu e Abate. Padroni di casa ancora pericolosi con Milinkovic-Savic e Immobile (bravo Donnarumma a bloccare la conclusione) All'85' il pari del Milan con Suso servito da Sosa. La Lazio sale a 44 punti, il Milan va a 41.

00:16Foibe: scontri manifestanti e forze ordine a Milano

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Scontri tra forze dell'ordine e militanti del centro sociale Zam e Cantiere in via Oglio, a Milano, all'esterno del Municipio 4 dove era in corso un incontro sul Giorno del ricordo delle foibe con esponenti di destra. Attorno alle 20 circa un centinaio di manifestanti ha provato a sfondare il cordone di sicurezza di carabinieri e polizia, che li hanno respinti con una carica di alleggerimento. Alcuni contestatori sono rimasti contusi. Non si registrano fermati. (ANSA).

22:34Ilva: Jersey non risponde a Corte Losanna, rinvio udienza

(ANSA) - BARI, 13 FEB - Il Tribunale federale di Losanna, in Svizzera, ha rinviato al 31 marzo la decisione sul rientro in Italia delle somme confiscate alla famiglia Riva per 1,3 miliardi da destinare alla decontaminazione e all'adeguamento ambientale del Siderurgico. Il rinvio è stato deciso perché dall'Isola di Jersey, dove il danaro è depositato in un trust, non è arrivata alcuna risposta alle istanze di sblocco dei fondi avanzate dai giudici svizzeri. Il rinvio potrebbe avere conseguenze sulla prossima udienza del processo 'Ambiente svenduto' in corso a Taranto per il presunto disastro ambientale causato dall'Ilva. La prossima udienza del processo è fissata per il primo marzo ed è finalizzata alla decisione sul patteggiamento della società 'Partecipazioni industriali' (ex Riva Fire). L'accordo prevede la confisca di 1,3 miliardi di euro, ma senza il rientro delle somme i giudici non potranno procedere. E' probabile, quindi, che l'udienza venga rinviata, oppure che venga deciso lo stralcio della posizione della società.

22:31Meningite:sindaco Spezia nel pub dove lavorava ragazzo morto

(ANSA) - LA SPEZIA, 13 FEB - Il sindaco della Spezia Massimo Federici insieme alla giunta comunale questa sera ha cenato al pub della Spezia in cui lavorava Gennaro Canfora, il ragazzo di 25 anni deceduto per meningite. "Abbiamo deciso di dare così un messaggio a tutte quelle persone che, per cattiva informazione, hanno deciso di non frequentare più questo locale che dà lavoro a tante persone. Ed è un posto sicuro". Dopo il caso del giovane colpito da meningite di tipo C alla Spezia si è diffusa la psicosi e il locale, da ormai dieci giorni, resta vuoto. I dodici dipendenti, in parte a casa, hanno proposto alla titolare di non essere pagati, fino a quando le cose non torneranno come prima. "Tante persone ci sono state vicine - ha detto la titolare -. Tante altre invece hanno puntato il dito ingiustamente. Ci auguriamo che questa situazione finisca". Nei giorni scorsi hanno frequentato il pub, come segno di vicinanza ai gestori del locale e per combattere la paura che si è diffusa, i dirigenti Asl e i commercianti del centro. (ANSA).