08:15Trump: media, Petraeus tra nomi al posto di Flynn

WASHINGTON - Si fa gia' il nome di David Petraeus tra quelli al vaglio dell'amministrazione Trump per il posto di consigliere per la sicurezza nazionale dopo le dimissioni di Michael Flynn. Lo riferiscono diversi media americani citando fonti informate.

08:12Trump nomina Kellog ad interim dopo dimissioni Flynn

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato Joseph Keith Kellogg Jr. suo consigliere della sicurezza nazionale ad interim, in seguito alle dimissioni di Michael Flynn. Lo rende noto la Casa Bianca.

08:04Trump: Cnn, Michael Flynn si e’ dimesso

WASHINGTON - Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, il generale in pensione Michael Flynn, si e' dimesso. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. Flynn e' stato travolto dalle critiche dopo indiscrezioni su una conversazione con l'ambasciatore russo negli Usa tenuta prima dell'insediamento dell'amministrazione Trump in cui aveva parlato delle sanzioni a Mosca.

08:01Usa: diga California pietre da elicotteri per riparare crepa

OROVILLE (USA) - Alcuni elicotteri stanno lanciando enormi sacchi di pietre per cercare di riparare la crepa che si e' aperta domenica nel bordo della valvola di emergenza della diga di Oroville, in California, la piu' alta degli Stati Uniti. Mezzi per la raccolta dei rifiuti pieni di massi stanno anch'essi per svuotare il loro carico sulla valvola danneggiata. Ieri le autorita' hanno ordinato un'evacuazione di massa per circa 200.000 persone che vivono sotto il lago, temendo che la valvola possa cedere e riversare un muro di 230 metri di acqua nella valle.

07:56Trump: sanzioni Usa contro vicepresidente Venezuela

WASHINGTON - L'amministrazione Trump ha disposto sanzioni contro il vicepresidente del Venezuela, Tareck El Aissami, accusandolo di ricoprire un ruolo centrale nel narcotraffico internazionale. L'annuncio e' comparso sul sito del dipartimento del Tesoro. Sanzioni sono state decise anche per Samark Lopez, facoltoso businessman venezuelano considerato molto vicino a El Aissami.

07:51Trump: da giudice Virginia nuovo stop a bando

WASHINGTON - Un giudice federale della Virginia ha concesso una ingiunzione preliminare che preclude all'amministrazione Trump di attuare nello Stato il bando sugli ingressi negli Usa per persone provenienti da sette paesi a maggioranza musulmana, aggiungendo cosi' un'altra decisione della magistratura a quelle gia' espresse e che mettono in discussione la costituzionalita' del provvedimento voluto dal presidente Trump.

07:47Trump: WP, dip. Giustizia avverti’ Casa Bianca su Flynn

WASHINGTON - Alla fine del mese scorso l'allora ministro della Giustizia ad Interim, Sally Q. Yates, riferi' alla Casa Bianca la sua impressione che Michael Flynn avesse sviato membri dell'amministrazione circa la natura delle sue comunicazioni con l'ambasciatore russo negli Usa e mise in guardia sulla potenziale vulnerabilita' del consigliere per la sicurezza nazionale a ricatto da parte della Russia. Lo scrive il Washington Post citando fonti ufficiali americane.