Ultima ora

11:48Riciclaggio: indagato Gianfranco Fini

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - La Guardia di Finanza, coordinata dalla Dda di Roma, sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di 5 milioni nei confronti di Sergio, Giancarlo e Elisabetta Tulliani, accusati a vario titolo dei reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio posti in essere dal 2008. Nell'ambito di questa inchiesta l'ex presidente della Camera e leader di An Gianfranco Fini é indagato. A Fini é stato consegnato un avviso di garanzia. Il sequestro é il frutto degli sviluppi dell'indagine che ha portato a dicembre dell'anno scorso all'emissione di un'ordinanza di custodia in carcere nei confronti di Francesco Corallo, Rudolf Theodor, Anna Baetsen, Alessandro La Monica, Arturo Vespignani e Amedeo Laboccetta, ritenuti dagli investigatori appartenenti a un'associazione a delinquere transnazionale dedita a peculato, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

11:33Smaltimento rifiuti, GdF sequestra 200mln

(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli sta eseguendo un sequestro patrimoniale per un valore di circa 200 milioni di euro nei confronti di un gruppo imprenditoriale operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Si tratta di fabbricati, terreni, autoveicoli e rapporti bancari che costituiscono il frutto e il reimpiego di tutta una serie di condotte delittuose connesse, tra l'altro, al reato di disastro ambientale.

11:22Treni travolgono mezzo abbandonato su binari, nessun ferito

(ANSA) - BARI, 14 FEB - Due convogli di Trenitalia che marciavano in direzione opposta hanno travolto nella tarda serata di ieri un mezzo cingolato (un piccolo trattore o un escavatore) abbandonato tra i due binari, forse perché si era bloccato. L'incidente è avvenuto in una zona di campagna a circa un chilometro dal passaggio a livello di Bari-Torre a Mare. Illesi i passeggeri del Frecciargento diretto a Lecce e del regionale Fasano-Bari. Il conducente del trattore, che avrebbe tentato di attraversare i binari da una zona di campagna per evitare il passaggio a livello chiuso, sarebbe riuscito a fuggire prima dell'arrivo dei treni. Sul posto sono stati infatti trovati solo i rottami del mezzo cingolato. La circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente stamani attorno alle 6:30. L'incidente ha provocato danni ingenti ai due convogli, ai binari e all'impianto di segnalazione.

11:20Trump: Gb conferma visita di Stato, respinge petizione

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Il governo britannico ha ufficialmente confermato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump effettuerà una visita di Stato nei prossimi mesi in Gran Bretagna, respingendo una petizione, firmata da circa 2 milioni di persone, che chiedeva di 'declassare' la visita. In una risposta scritta, il Foreign Office spiega che "il governo pensa che al presidente degli Stati Uniti debba essere concessa una visita di Stato".

11:04Basket: Nba, clamoroso tonfo Golden State,ancora male Denver

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - La clamorosa sconfitta casalinga dei Golden State Warriors, capoclassifica della Western Conference, a opera dei Denver Nuggets per 132-110, è il risultato più significativo della notte Nba. Assente Danilo Gallinari, i Nuggets hanno rifilato una solenne batosta ai favoritissimi rivali, mettendo a segno ben 24 triple. Un dominio assoluto, durato per tutta la gara. Grande vittoria dei Los Angeles Clippers in trasferta, ai danni degli Utah Jazz per 88-72, con i californiani che si confermano la bestia nera dei rivali, essendo alla 17ma vittoria consecutiva negli scontri diretti. Continua la serie nera degli Hornets di Marco Belinelli, ormai in caduta libera (11 sconfitte nelle ultime 12 partite) battuti dal Philadelphia per 105-99. Delle altre partite, si segnala il successo dei Boston Celtics sui Mavericks 111-98, quello del San Antonio (che si avvicina alla capolista Warriors) sui Pacers 110-106, e la pesante battuta d'arresto casalinga dei Thunders battuti dai Wizards 120-98. (ANSA).

11:03Riciclaggio oro da est Europa, arresti e perquisizioni

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - Un ramificato gruppo criminale, che riciclava oro di provenienza illecita, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Torino, che sta eseguendo 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Sessanta le perquisizioni eseguite in diverse regioni italiane, in Ungheria e Slovenia. (ANSA).

10:58Nucleare: Amano (Aiea), nessun contatto con Trump su Iran

(ANSA) - DUBAI, 14 FEB - Yukiya Amano, il direttore generale dell'Aiea, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, non ha ancora avuto nessun contatto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e neppure con i suoi collaboratori sulla questione del nucleare iraniano. Amano lo ha detto in una intervista all'Associated Press, precisando che la sua organizzazione "è costantemente in contatto" con gli Stati Uniti ma di non aver sentito nulla delle preoccupazioni del presidente, cui si attribuisce l'intenzione di rivedere l'accordo con l'Iran. "Mi aspetto contatti diretti con la nuova amministrazione a breve", ha detto il direttore generale dell'Aiea.