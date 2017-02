Ultima ora

13:22Calcio: Moratti, l’Inter entusiasma tutti

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - "Un tifoso spera sempre nella propria squadra ma questa speranza si può giustificare perché c'è dietro una certa concretezza. L'Inter adesso entusiasma tutti, ci sono tante speranze e viene sempre voglia di vedere le partite. C'è la sensazione che ci sia un futuro positivo": lo dice l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti a Sky Sport. Anche il gap con la Juventus si è ridotto: "Non è ampio, bastano dei ritocchi, la squadra è a quel livello".

13:11Pil: Gentiloni, avanti determinati su riforme per crescita

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Dati Istat su Pil incoraggianti. Governo determinato a proseguire riforme per favorire la crescita". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, commentando i dati odierni dell'Istat.

13:11Pd: ufficio stampa, 1,1 mln persone per diretta Direzione

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Con le dirette della Direzione nazionale, la copertura totale delle persone raggiunte sul profilo ufficiale del PD su Facebook è stata di 1.100.000. Su Twitter le visualizzazioni hanno superato invece quota 356mila". Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa del partito.

13:07Cucchi: chiesto processo per cinque carabinieri

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio dei cinque carabinieri coinvolti nell' inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi, avvenuta il 22 ottobre 2009 nell'ospedale Sandro Pertini. Per i tre militari che arrestarono il geometra il 15 ottobre precedente, e ritenuti autori del pestaggio, l'accusa è di omicidio preterintenzionale e abuso di autorità per aver sottoposto il ragazzo "a misure di rigore non consentite dalla legge". Ad altri due carabinieri i reati sono contestati i reati di calunnia e di falso.

13:06Pd: Zoggia, al 70% vado via dal partito

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Quante probabilità ci sono che se ne vada dal Pd? "Il 70%". Così Davide Zoggia (Pd) ha riposto ad Agorà su Raitre, in vista dell'assemblea Pd di sabato. Zoggia ha sottolineato: "Non ho ancora deciso se andrò". Quanto alle prossime assise dem, per Zoggia "sarà un congresso esclusivamente per regolare i conti". "L'impressione è che il racconto di Renzi è ormai desueto e non c'è un ritrovato spirito da parte del segretario e della sua maggioranza, anche se non tutti paiono convinti della linea. Ieri ho sentito molti slogan, cose dette nei mesi passati, ma non una seria analisi di dove posizionare partito", ha proseguito Zoggia. "Serve una nuova linea politica del partito democratico, abbiamo ancora una possibilità di salvare il Pd, il congresso si può fare anche in tempi ragionevoli, con l'approfondimento necessario, specie in vista delle amministrative", ha sottolineato Zoggia.

13:06Pd: Gotor, congresso lampo? Scissione a un passo

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Per noi la condizione necessaria è che ci sia un congresso vero, di discussione, e che definisca la piattaforma programmatica del Partito Democratico. Questa è la nostra richiesta. Se c'è l'idea di fare un congresso lampo, la scissione dal mio punto di vista è a un passo". Lo ha dichiarato Miguel Gotor (PD) questa mattina a Omnibus su La7.

13:05Trump: Cremlino, dimissioni Flynn ‘affare interno americano’

(ANSA) - MOSCA, 14 FEB - Il Cremlino non commenta le dimissioni di Michael Flynn da consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca. "Non vorremmo commentare in alcun modo, è un affare interno americano, dell'amministrazione del presidente Trump, non è un affare nostro", ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. Flynn è stato travolto dalle critiche per le conversazioni con l'ambasciatore russo negli Usa tenute prima dell'insediamento dell'amministrazione Trump e in cui avrebbe parlato delle sanzioni a Mosca.