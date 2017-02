Ultima ora

14:50Ferì ragazzino con gioco strangolamento, verso processo

(ANSA) - MODENA, 14 FEB - Un 27enne residente a Carpi, nato in Brasile, ha ricevuto un avviso di fine indagini per lesioni personali aggravate per aver sottoposto un minorenne, di 11 anni, alla pratica dello 'strangolino', una sorta di strangolamento per 'gioco'. Il fatto era avvenuto a Modena nell'aprile 2016, in un parco. Nei giorni scorsi il Pm Katia Marino ha notificato l'atto, che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio. L'undicenne aveva riportato la rottura dell'osso ioide, con una prognosi di almeno 30 giorni. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile della Polizia di Stato di Modena. Il 27enne è indagato perché afferrando il collo del ragazzino "e comprimendolo con un braccio con intensità tale da produrre una stimolazione vagale, cagionava alla vittima lesioni personali consistite nella 'frattura traumatica dell'osso ioide, perdita di coscienza e di urine, disturbo acuto da stress'". L'aggravante è legata alla minore età della vittima; a sporgere denuncia era stata la madre. (ANSA).

14:48Ragazzo si uccide: procuratore, servirebbe aiuto psicologico

(ANSA) - GENOVA, 14 FEB - "Sto riflettendo sul fatto che quando si effettua un atto di questo tipo nei confronti di persone che possono essere fragili, fermo restando che in questo caso c'erano i genitori del giovane presenti e si è svolto tutto in maniera regolare e trasparente, occorre prevedere a supporto di una persona che vive un'età fragile e fa uso di stupefacenti, quindi manifesta un disagio, un aiuto psicologico". Lo ha detto il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, a margine di un impegno istituzionale, commentando la tragedia del giovane di 16 anni che si è ucciso ieri a Lavagna gettandosi dal balcone di casa durante una perquisizione della Guardia di Finanza dopo un controllo antidroga. "La legge non lo prevede - ha spiegato Cozzi - ma credo che in certi casi la persona che riceve una perquisizione ha diritto ad avere con sé una persona di fiducia. A volte questa persona può non essere la madre o il padre, con cui magari si sta vivendo un momento di incomprensione. Ci deve essere proprio uno specialista".

14:40Corea Nord: ucciso in Malaysia fratellastro di Kim

(ANSA) - PECHINO, 14 FEB - Kim Jong-nam, fratellastro più grande del leader nordcoreano Kim Jong-un, è stato ucciso lunedì mattina in Malaysia: lo riferiscono l'agenzia Yonhap e altri media sudcoreani, in base a fonti del governo di Seul.

14:40Calcio: Pescara, ultras diserteranno lo stadio

(ANSA) - PESCARA, 14 FEB - I Pescara Rangers, l'unico club ultrà dei tifosi del Pescara, nato nel 1976, contestano apertamente società e squadra del Pescara, a poche ore dalla conferma sulla panchina biancazzurra di Massimo Oddo, annunciando che da domenica prossima diserteranno lo stadio Adriatico e il settore loro riservato della curva Marco Mazza. "A partire da domenica prossima in occasione di Pescara-Genoa e fino alla fine del campionato, Noi Pescara Rangers non entreremo in Curva Nord. Vi lasceremo soli con la vostra vergogna. Tuteleremo - si legge nel comunicato diramato questa mattina - i nostri 40 anni di storia e per farlo abbiamo deciso di prendere le distanze da tutti voi, dai dirigenti fino all'ultimo dei massaggiatori; da voi che non avete il minimo diritto di rappresentare i nostri colori ed il nostro simbolo. Saremo presenti soltanto in trasferta, per noi stessi, per la nostra città e per la nostra maglia".

14:30F1: Domenicali, Lamborghini per ora non entrerà nel Circus

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - "Ora abbiamo altre priorità. C'è stata una grande crescita dell'azienda che non aveva i numeri di oggi. Dobbiamo stabilizzare la nostra piattaforma. Siamo piccoli, nei prossimi anni cercheremo di fare crescere l'azienda. Al momento guarderò la Formula 1 in tv, non è imminente una scelta di questo tipo". Così Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Lamborghini, su un possibile ingresso dell'azienda in F1. "Dobbiamo raddoppiare le vendite nei prossimi due anni, aumentare i clienti. Tante sfide da portare avanti, poi vedremo. Sono cose ambiziose che non rientrano nei nostri obiettivi di breve periodo", ha aggiunto al Museo dell'Auto di Torino in occasione dell'evento Pirelli per i 110 anni di quest'ultima nel Motorsport.

14:28Sicurezza: Gentiloni, non c’è emergenza ma rassicurare Paese

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Pochi giorni fa il governo ha adottato delle misure sulla sicurezza che cercano di aggiungere strumenti equilibrati e con le dovute garanzie: non c'è un'emergenza, ma un Paese da rassicurare e queste misure sono un contributo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola ufficiali Carabinieri.

14:27Spari Tribunale: 4 anni e 6 mesi a Giardiello per crac

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - E' stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere per bancarotta Claudio Giardiello, l'immobiliarista-killer che la mattina del 9 aprile 2015, poco dopo l'inizio dell'udienza del processo che si è chiuso oggi in primo grado, fece una strage nel Palazzo di Giustizia di Milano, uccidendo l'avvocato-testimone Lorenzo Claris Appiani, il coimputato Giorgio Erba e il giudice Fernando Ciampi che si era occupato del fallimento della sua società, Immobiliare Magenta. Per la strage è già stato condannato all'ergastolo a Brescia.