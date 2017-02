Ultima ora

16:19Gb: regina inaugura quartier generale per ‘cyber sicurezza’

(ANSA) - LONDRA, 14 FEB - Sorridente e di nuovo in buona forma, dopo la persistente influenza natalizia, la regina Elisabetta ha inaugurato oggi di persona a Londra il nuovo Cyber Security Centre, neonato quartier generale destinato a coordinare le attivita' di difesa dagli attacchi informatici contro il Regno. Al suo fianco, in tempi d'infiltrazioni di hacker e di allarmi da neo Guerra Fredda, il cancelliere dello Scacchiere, Philip Hammond. Il centro, dallo stile modernissimo, e' costato 1,9 miliardi di sterline (circa 2,2 miliardi di euro) e finanziato con denaro pubblico. Ma nel suo intervento, Hammond ha evidenziato - oltre i timori di intrusioni spionistiche internazionali a sfondo politico, che il governo di Londra denuncia a cadenza quasi quotidiana cavalcando soprattutto la polemica con la Russia - anche i pericoli crescenti per le aziende private.

16:12Tabaccaio ucciso in Ogliastra:corteo scolari contro violenza

(ANSA) - NUORO, 14 FEB - Un corteo silenzioso degli alunni delle scuole elementari e medie di Arzana, ciascuno con un fiore bianco in mano, per dire no alla violenza e per portare solidarietà alla famiglia di Pietro Roberto Fragata, il tabaccaio di 46 anni ucciso sabato mattina mentre in macchina andava al lavoro. L'abbraccio dei compagni è andato in particolare alla figlia della vittima, Greta, che frequenta la quinta elementare. Il corteo è partito dalla scuola di piazza Roma e ha poi raggiunto la casa del tabaccaio, in via Firenze, dove ad attendere gli scolari c'erano la vedova, la piccola Greca e i due fratelli maggiorenni. Toccante il momento di abbracci e silenzi con i piccoli. "Abbiamo parlato con i bimbi di questo nuovo delitto - ha spiegato la maestra Marinella Farci - Con il nostro corteo abbiamo voluto che questo nuovo atto di violenza nel paese non cadesse nel vuoto. Questa manifestazione vuole essere una reazione alla violenza e un gesto di solidarietà alla famiglia, in particolare alla piccola Greca nostra alunna". Sull'uscio la vedova di Fragata ha risposto alla testimonianza di affetto e vicinanza con l'offerta di un vassoio di caramelle. "Con questo gesto le maestre hanno provato a spiegare ai bambini la gravità dell'accaduto, perché possano dire no alla violenza ora e in futuro - ha dichiarato all'ANSA il sindaco Marco Melis, in prima fila nel corteo - Perchè è a loro che il paese guarda per ricominciare, finalmente, voltando pagina". Oggi Arzana darà anche l'ultimo saluto a Pietro Roberto Fragata: i funerali sono previsti alle 15.30 nella chiesa di San Giovanni Battista. (ANSA).

16:10Assenteismo: due dipendenti condannati e 16 a giudizio

(ANSA) - CATANIA, 14 FEB - Due condanne col rito abbreviato e il rinvio a giudizio per truffa e falso per altri sedici dipendenti del Comune di Acireale. E' la decisione del Gup di Catania, Flavia Panzano, sull'inchiesta della Procura per presunti casi di assenteismo nell'Ente. Il giudice, accogliendo le richieste del Pm Pasquale Pacifico, ha condannato a due anni di reclusione e a mille euro di multa Mario Primavera e a un anno due mesi e a 600 euro di multa Teresa Messina. Disposto anche il risarcimento dei danni alla parte civile, il Comune di Acireale, rappresentato dall'avvocato Enzo Mellia, con una provvisionale di 15.000 euro. Gli altri sedici dipendenti sono stati rinviati a giudizio: la prima udienza del processo è fissata per il 13 aprile davanti la prima sezione monocratica del Tribunale. Secondo l'accusa, i dipendenti risultavano al lavoro, nonostante fossero assenti, grazie alla complicità tra colleghi che 'strisciavano' per loro il badge personale. Sul caso ha indagato il commissariato della polizia di Acireale. (ANSA).

16:07Calcio: Zidane, ora non pensiamo alla finale

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "La finale è a Cardiff, prima ci sono le eliminatorie, sappiamo che tutti gli avversari sono forti e che tutti possono metterti in difficoltà. Teniamo molto a questa competizione e sappiamo che la partita di domani è difficile. Benzema sta bene, lo vedo bene, è concentrato e carico". Lo ha detto Zinedine Zidane alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions fra Real Madrid e Napoli. "Con tutto il rispetto per Maradona, che ammiravo quando avevo 14 anni e che per me è uno dei migliori - aggiunge il tecnico merengue - del Napoli temo di più quelli che vanno in campo e che giocheranno domani. Sappiamo tutti cosa ha fatto Maradona per il calcio ma per fortuna non giocherà domani. Meglio così. E comunque noi disponiamo delle nostre armi per disputare una buona partita. Solo due gol in Champions per Ronaldo? E' strano, ma io ne facevo 4-5 in tutta la stagione. Quindi non è un problema, non preoccupatevi".

16:03Calcio: stadio Roma, Malagò ‘qui ognuno dice la sua’

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Stadio della Roma? Nel mondo del buonsenso, quando tutto è definito, si dovrebbe andare a dama. Da noi invece gli aspetti formali diventano paradossalmente più complicati e fondamentali rispetto a quelli sostanziali". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando lo stallo che ruota attorno al progetto dello stadio della Roma. "Non caschiamo tutti dall'albero - sottolinea il n.1 del Comitato olimpico nazionale al termine della Giunta odierna - Anche questa situazione è figlia del contesto storico che stiamo vivendo. Qui ci sono giuristi insigni, stakeholder, associazioni di ambientalisti, ognuno ha la sua posizione, non c'è una posizione univoca".

15:56Abusi su figliastra che rimase incinta, 6 anni e 6 mesi

(ANSA) - BOLOGNA, 14 FEB - Il tribunale di Bologna ha condannato a sei anni e sei mesi un 70enne residente in un paese della bassa, accusato di aver vessato e abusato per anni delle tre figliastre, mettendo infine incinta una di loro. La pena decisa dai giudici è stata più alta di quella chiesta dal Pm Antonella Scandellari, 5 anni; parte delle imputazioni sono state dichiarate prescritte. La minore, che ora ha 9 anni, nel frattempo è stata affidata ad un'altra famiglia. L'uomo ha sempre nascosto i fatti, dicendo a tutti di essere il nonno della bambina, fino a quando non scattarono le indagini dei Carabinieri. Dall'inchiesta, aperta nel 2013 quando i militari iniziarono a vagliare voci raccolte in paese, è emerso un contesto di 'padre padrone', dove anche la moglie era assoggettata. Furono disposte intercettazioni ambientali nella casa sulla base delle quali la Procura decise di allontanare la bambina. Sono emerse vessazioni psicologiche e abusi, violenze risalenti fino a metà degli anni '80. (ANSA).

15:38Calcio: Zidane, alla Juve ho imparato come si vince

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Quando sono arrivato in Italia sono maturato come un giocatore. La Juve mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato soprattutto a vincere, a dare tutto fino all'ultimo minuto. Adesso sono in uno dei più grandi club, per entrare nella storia. Sto crescendo come una persona e come allenatore". Lo ha detto il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane, alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions contro il Napoli.