Ultima ora

17:58Sicurezza: Lombardia approva legge telecamere in case riposo

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una legge per favorire l'installazione di impianti di videosorveglianza in case di riposo e strutture per disabili, allo scopo di "prevenire furti e maltrattamenti" a danno degli ospiti. Il provvedimento (relatrice Elisabetta Fatuzzo, del partito Pensionati) ha ricevuto il voto favorevole dei gruppi di maggioranza del centrodestra. Astenuti Pd, Patto Civico e M5S, in quanto convinti che bastasse intervenire con appositi bandi e non a livello legislativo. Voto contrario della consigliera di Sel. L'installazione di telecamere non sarà obbligatoria. Ma la Regione ha messo a disposizione, nel 2017, 1,4 milioni di euro per compartecipare al 50% delle spese di chi la effettua. A tutela della privacy, la legge lombarda garantisce che le registrazioni saranno disponibili solo su autorizzazione della magistratura. In Lombardia sono 678 le residenze sanitarie assistenziali, per quasi 58.000 posti letto accreditati.

17:57Calcio: serie A, 6 squalificati per un turno

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Sono sei i giocatori squalificati, tutti per un turno, dal giudice sportivo della serie A Gerardo Mastrandrea dopo le partite della 24/a giornata, quinta di ritorno. Si tratta del cagliaritano Barella e del giocatore del Sassuolo Leitschert - espulsi - e del viola Bernardeschi, dello juventino Mandzukic, dell'interista Kondogbia e del bolognese Maietta, diffidati. Tra le società ammenda di tremila euro all'Inter "per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, esposto uno striscione oltraggioso e incitante alla violenza". Duemila euro di ammenda all'Udinese "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa cinque minuti".

17:50Mamma accoltella figlio e si suicida, bimbo sta meglio

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - E' cosciente il bambino di sette anni accoltellato domenica scorsa dalla madre, una donna di 34 anni di origini albanesi, che si è poi tolta la vita lanciandosi dall'ottavo piano del loro appartamento a Torino. Ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per le ferite a polmone, fegato e milza, il piccolo paziente è ricoverato in Rianimazione. Le sue condizioni, riferiscono i sanitari, sono in "lento e costante miglioramento". Nei prossimi giorni, qualora non dovessero insorgere complicanze, dovrebbe essere trasferito nel reparto di Chirurgia. Al momento la prognosi resta riservata. (ANSA).

17:40Tennis: Internazionali Italia sorteggio forse al Colosseo

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Con grande soddisfazione abbiamo appreso di una lettera del sindaco Virginia Raggi in cui chiede a ministero e soprintendenza dei Beni culturali la disponibilità del Colosseo per effettuare il sorteggio degli Internazionali. Questo è uno dei segnali per cui dico che con la sua giunta siamo partiti col piede giusto". Lo dice il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, a margine del Consiglio nazionale del Coni in corso a Roma. "Non smetterò di insistere - ha aggiunto - finché non mi permetteranno di utilizzarlo a tal fine e se non si potrà fare dovranno spiegarmi perché". "Il mio sogno - ha concluso il numero uno della Fit - è quello di vedere lì Nadal e Serena Williams: un'immagine che farà il giro del mondo per promuovere Roma e tutto il Paese".

17:38Bersani, è Pd o ‘PdRenzi’? Scissione è già avvenuta

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Qui non è questione di calendario" del congresso, "quella è una tecnica. Qui il problema è se siamo il Pd o il Pdr, il Partito di Renzi. Io da Renzi non mi aspetto nulla, ma chi ha buonsenso ce lo metta. Perché siamo a un bivio molto serio". Lo dice Pier Luigi Bersani, in transatlantico alla Camera all'indomani della direzione. "La scissione è già avvenuta tra la nostra gente. E io mi chiedo come possiamo recuperare quella gente lì", aggiunge.

17:34Medico e infermieri aggrediti in pronto soccorso Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 14 FEB - Un medico del pronto soccorso degli ospedali Riuniti di Foggia e due infermieri che sono intervenuti in sua difesa, sono stati aggrediti da due uomini e una donna che avevano accompagnato in ospedale due minorenni coinvolti (senza conseguenze sanitarie) in un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'aggressione sarebbe cominciata quando il medico ha disposto le dimissioni dei due ragazzi. I due uomini e la donna hanno cominciato ad inveire bersagliandolo con sputi e schiaffi. La loro furia si è rivolta verso gli infermieri che erano intervenuti in difesa del medico. Uno di loro ha subito la rottura del setto nasale con una prognosi di 20 giorni. La polizia è riuscita a bloccare i tre che sono stati portati in questura e denunciati.

17:21Calcio: Capello alla Bild, Ancelotti ha la coppa nel Dna

(ANSA) - BERLINO, 14 FEB - "Carlo raggiunge sempre il vertice. Lo ha dimostrato con Milan e Real Madrid. È nel Dna di Ancelotti conquistare la coppa". Lo ha detto Fabio Capello alla Bild, parlando delle possibilità del Bayern Monaco guidato da Carlo Ancelotti di vincere la Champions. Alla vigilia dell'andata dell'ottavo di finale con l'Arsenal, il tabloid tedesco ha riportato l'attenzione sul gioco "minimalista" espresso dal Bayern in Bundesliga: fruttuoso ma poco spettacolare rispetto ai tempi di Guardiola. "Carlo è un allenatore fantastico", ha tranquillizzato Capello, "ma al Bayern ci vuol tempo prima che la squadra abbia assimilato il suo stile". Bild ricorda che le squadre allenate da Ancelotti hanno ceduto qualcosa in campionato negli anni in cui vinsero la Champions (Milan 3/o e 4/o quando vinse la coppa nel 2003 e 2007, Real Madrid 3/o nel 2014) e conclude: "I bavaresi però vogliono vedere quel Dna, se alla fine porta la coppa a Monaco" ad Ancelotti "saranno generosamente perdonati un paio di scivoloni in Bundesliga".