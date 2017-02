Ultima ora

19:23Calcio: Cassano, farò il manager di mia moglie

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Starò a casa a fare il manager di mia moglie. Non mi cerca nessuno, che devo fare? Niente Cina, Grecia o Argentina. Non voglio andare da nessuna parte. Volevo rimanere in Italia, ma ad oggi non c'è niente". Lo ha detto Antonio Cassano ricevendo il Tapiro d'oro di "Striscia la notizia". Quanto all'ipotesi di giocare in una squadra di Serie B, il fantasista che ha appena lasciato la Sampdoria ha poi commentato: "Con le pippe che ci sono in giro, io posso giocare ancora in Serie A. E voglio giocare in A. Ma se non c'è l'opportunità, resto a casa. Ci sono grosse probabilità che a giugno finisca la mia carriera e inizi a fare il manager di mia moglie. Adesso il grano a casa lo porta lei".

19:22Ordine Malta: il 29 aprile elezione del nuovo Gran Maestro

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Si terrà il prossimo 29 aprile il Consiglio Compito di Stato, l'organo costituzionale incaricato di eleggere il Gran Maestro (o, come prevede la Costituzione, un Luogotenente di Gran Maestro, in carica per un anno) del Sovrano Ordine di Malta. Lo ha stabilito il governo dell'Ordine di Malta - il Sovrano Consiglio - che si è riunito stamani a Roma, a seguito delle dimissioni del 79/mo Gran Maestro Fra' Matthew Festing, avvenute lo scorso 28 gennaio. Il Consiglio Compito di Stato si riunirà nella Sala del Capitolo, nella Villa Magistrale a Roma, sede extraterritoriale dell'Ordine di Malta. Per l'elezione del Gran Maestro è richiesto il voto della maggioranza più uno dei presenti aventi diritto. Tra coloro che hanno diritto al voto il Luogotenente Interinale, i membri del Sovrano Consiglio, il Prelato, i Priori, i Balì Professi, due Cavalieri Professi delegati da ciascun Priorato, cinque Reggenti dei Sottopriorati e 15 rappresentanti delle Associazioni nazionali per un totale di circa 60 votanti.

19:09Calcio: De Laurentiis, vorrei uno stadio da 20mila posti

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Facciamo uno stadio da 20mila posti, come un teatro, con le poltrone in pelle umana... Che ne dite?". Aurelio De Laurentiis si trattiene con un gruppo di tifosi all'aeroporto di Capodichino, prima di partire per Madrid e, tra il serio e il faceto, rilancia un'idea che è anche un suo vecchio pallino. "Non sono pochi ventimila posti - spiega il presidente del Napoli - Io farei lo stadio come se fosse un club, con un'iscrizione, come ad un circolo del tennis; dove, se t'iscrivi, vogliono sapere chi sei e cosa fai. Poi, di questi ventimila posti ne regaliamo cinquemila ai meno abbienti, ma quelli che hanno studiato, che vanno bene a scuola o fanno l'università". Sulla partita di domani con il Real, invece, il presidente non si sofferma molto. "Spero di andare avanti in Champions - si limita a dire - e di andare oltre Madrid". Il bus del Napoli, in precedenza, era stato accolto da centinaia di tifosi che lo avevano fatto avanzare a passo d'uomo, offrendo anche uno spettacolo di fuochi d'artificio.

19:07Chiesa: domani Museo Diocesano Milano intitolato a Martini

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Domani l'arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, parteciperà alla cerimonia di dedicazione del Museo Diocesano al cardinale Carlo Maria Martini, in occasione dell'anniversario della sua nascita. Scola svelerà l'epigrafe, una targa marmorea appositamente realizzata e donata dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, che sarà collocata accanto al nuovo ingresso situato nel primo chiostro di Sant'Eustorgio, con accesso dal sagrato della basilica. Il Museo Diocesano fu inaugurato dal cardinale Martini, allora arcivescovo di Milano, il 5 novembre 2001. "La dedicazione a Martini del Museo - ha spiegato Scola - è sembrata la scelta, oltre che più ragionevole, più significativa, non solo perché il Museo è nato da un'idea proposta con forza da Martini, che iniziò a dare vita a questo luogo portando qui alcune delle tele della quadreria dell' episcopio per metterle a disposizione di tutti, ma anche per rendere omaggio alla poliedricità della sua figura, che sapeva interloquire con tutti i mondi della cultura". (ANSA).

18:58Università: Politecnico Torino investirà oltre 50 mln

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - Il Politecnico di Torino è pronto a rispondere alle grandi sfide tecnologiche dell'industria 4.0. In campo mette investimenti superiori a 50 milioni di euro, mentre aumenta il numero dei docenti che arriva a quota mille, stesso livello del 2005. Così il rettore Marco Gilli presenta l'ateneo alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno accademico, alla quale parteciperà il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. "Grazie alla nostra solida condizione economico-finanziaria - spiega Gilli - abbiamo potuto predisporre nel 2016 e nel 2017 due bilanci ambiziosi, che contemplano ingenti investimenti per elevare la qualità della formazione e della ricerca scientifica, potenziare le infrastrutture, rafforzare le politiche di trasferimento tecnologico e soprattutto per valorizzare il capitale umano". Il rettore ha sottolineato l'aumento della qualità degli studenti iscritti al Politecnico e il nuovo modo di fare attività di ricerca attraverso sei centri interdisciplinari. (ANSA).

18:57Ciclismo: Giro Oman, prima tappa a Kristoff

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Alexander Kristoff, con il tempo di 3h46'29", ha vinto la prima tappa del Giro dell'Oman aggiudicandosi la volata sul traguardo di Naseem Park, dopo 176,5 km di corsa. Alle sue spalle Kristian Sbaragli (Dimension data), secondo, poi Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), terzo. Quarto posto per il danese Lasse Norman Hansen, sesto Jakub Mareczko (Wilier Triestina-Southeast), nono Sacha Modolo (Uae Abu Dhabi). Fabio Aru, uno dei candidati alla vittoria finale, si è piazzato al 25/o posto, con lo stesso tempo del vincitore di tappa. Per il norvegese della Katusha Alpecin si tratta della quinta vittoria nel Tour dell'Oman e del secondo successo stagionale. Una caduta nel finale ha spezzato in due il gruppo: fra i corridori coinvolti il belga Tom Boonen. Domani è in programma la 2/a tappa, da Nakhal ad Al Bustan, lunga 145 chilometri.

18:56Catalogna: Barcellona, ‘andremo avanti’

(ANSA) - MADRID, 14 FEB - Il governo catalano intende andare avanti verso la celebrazione di un referendum sull'indipendenza nonostante il veto pronunciato oggi dalla Coste costituzionale spagnola, ha replicato la portavoce dell'esecutivo del presidente Carles Puidemont, Neus Monté. "La pretesa della corte costituzionale di annullare" le risoluzioni del parlamento catalano "non cambia in nulla la volontà inequivocabile del Governo di celebrare un referendum nel 2017" ha detto la portavoce. Puigdemont ha più volte proposto di negoziare con Madrid i termini e le condizioni di convocazione del referendum. Finora il premier spagnolo Mariano Rajoy ha respinto ogni possibile trattativa sulla questione. "Stiamo parlando di risoluzioni approvate da deputati nell'esercizio delle loro funzioni e tutelati dalla libertà di espressione" ha detto ancora Monté, citata da La Vanguardia online, aggiungendo che "rispetteremo il nostro obbligo di obbedire al parlamento".