20:55Beach volley: doping, stop di 4 anni per la Orsi Toth

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Squalifica per 4 anni a decorrere dal 19 luglio scorso fino al 18 luglio 2020: è la decisione della I sezione del Tribunale nazionale antidoping a carico dell'azzurra del beach volley Viktoria Orsi Toth. Visti gli articoli 2.1, 4.2.1 e 4.11.1 delle Norme sportive antidoping - si legge nel comunicato Nado-Italia - il Tribunale ha anche disposto l'invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti da luglio scorso, condannando l'atleta alle spese del procedimento.

20:52Italia-S.Sede: allarme emergenze sociali

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Nel summit bilaterale Italia-Vaticano per i Patti Lateranensi, oggi a Palazzo Borromeo, sono stati affrontati "tutti i temi che sono a cuore a Italia e Santa Sede, nel senso di essere attenti alle esigenze della gente, alle emergenze sociali", come l'occupazione, i giovani, le migrazioni. "In questo senso c'è preoccupazione", ha detto il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, uscendo dal vertice. Il Vaticano ha espresso "preoccupazione" anche per "la riduzione di tutta la problematica solo sull'autodeterminazione del paziente" nell'ambito della discussione sul disegno di legge sul fine vita. "C'è bisogno - ha sottolineato Parolin - di uno spazio maggiore per il dialogo tra medico e paziente". Tra gli altri temi affrontati, in particolare nell'incontro allargato con il presidente Sergio Mattarella, il ruolo più forte dell'Italia nello scacchiere internazionale e l'esigenza che l'Ue ritrovi i valori fondanti per il suo rilancio, ed inoltre la tragedia della persecuzione dei cristiani nel mondo.

20:44Comuni: Consiglio Veneto vota sì a referendum Venezia-Mestre

(ANSA) - VENEZIA, 14 FEB - Con 34 voti a favore, due contrari ed un astenuto il consiglio regionale del Veneto ha approvato il referendum per la separazione o meno del centro storico di Venezia da Mestre. A favore hanno votato i consiglieri della Lega, L.Zaia, Fdi-An, Siamo Veneto, Tosiani e M5s. Contro hanno votato due esponenti di Fi mentre un terzo azzurro si è astenuto. Al voto non hanno partecipato, uscendo dall'aula, i consiglieri del Pd, della Lista Moretti, di Area popolare e Veneto civico. Il voto era sulla 'meritevolezza' del quesito ed ora il tutto passerà alla Giunta che dovrà indire la consultazione. Si tratta del quinto tentativo di separare le due realtà urbane - il primo fu nel 1979 - fuse in un unico comune durante il fascismo.

20:40Nuoto: Coni-Fin, ancora veleni tra Barelli e Malagò

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - La querelle tra Coni e Federnuoto si arricchisce di un botta e risposta al veleno tra Paolo Barelli e Giovanni Malagò, registrato nel Consiglio nazionale di oggi, l'ultimo prima delle elezioni dell'11 maggio. Nel suo discorso, il numero 1 della Federazione ha sottolineato che "la questione legale è finita perché un giudice ha riconosciuto la correttezza della Fin. Siamo in uno Stato di diritto dove il Coni vigila su di noi e a sua volta è vigilato dal governo. Questa vicenda metta un punto fermo sulle responsabilità che ognuno ricopre e lo stesso chiedo al governo: non è pensabile che non ci siano dei correttivi per un intervento se il Coni fa valutazioni errate". La replica di Malagò non si è fatta attendere e così si è rivolto a Barelli: "Hai fatto minacce, vedremo le tue azioni nel prossimo quadriennio. Tengo solo a sottolineare che se ci sono adempimenti da dover fare, li dobbiamo fare; se la cosa si archivia, siamo contenti, ma noi abbiamo l'obbligo di fare i vigilanti. Auguri alla tua iniziativa".

20:36Sfregiata con acido: riesce intervento chirurgico all’occhio

(ANSA) - RIMINI, 14 FEB - È durato circa due ore e mezzo l'intervento all'occhio sinistro al quale è stata sottoposta Gessica Notaro, la 28enne riminese sfregiata con l'acido dal suo ex compagno il 10 gennaio scorso. L'operazione, eseguita dall'équipe guidata da Giuseppe Gaiba (direttore dell'unità operativa di oculistica dell'ospedale di Faenza) è riuscita bene ma bisognerà aspettare ancora qualche giorno per sapere se Gessica recupererà la vista dall'occhio. La giovane è già stata operata due volte al volto, per ricostruire la pelle danneggiata dall'acido. Alcuni giorni fa, Gessica ha postato su Facebook un video in cui, dal letto dell'ospedale Bufalini di Cesena dove si trova ricoverata, ringrazia tutte le persone che le stanno vicino in questo momento. (ANSA).

20:26Nuovo siluro Canard,’portavoce Fillon sotto esame per frode’

(ANSA) - PARIGI, 14 FEB - Non solo François Fillon. Ora a finire nei guai con la giustizia sarebbe anche il suo portavoce, Thierry Solère. Secondo le anticipazioni del Canard Enchainé, in edicola domani, la procura di Nanterre ha aperto un'indagine per frode fiscale a suo carico. Solère ha già fatto sapere che denuncerà il Canard per diffamazione. Ha inoltre garantito di aver sempre dichiarato i suoi redditi e di essere in regola con le tasse. Se confermata, la notizia del Canard sarebbe una nuova imbarazzante tegola per il candidato dei Républicains e la sua équipe elettorale, già travolti dallo scandalo PenelopeGate, l'accusa di impieghi fittizi in parlamento alla moglie e ai figli di Fillon.

20:19Mafia: Dia, sequestro di beni a pregiudicato Taranto

(ANSA) - TARANTO, 14 FEB - La Direzione investigativa antimafia (Dia) di Lecce ha sequestrato beni mobili ed immobili, per un valore complessivo di 180 mila euro, nella disponibilità di Cosimo De Leonardo, 63enne di Taranto, già condannato per associazione di tipo mafioso, traffico illecito e violazione della disciplina degli stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni, lesioni personali e violazione delle disposizioni sul controllo delle armi. Sotto sequestro sono finiti due immobili, sei autoveicoli, due motocicli e un bar. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dall'ufficio Misure di prevenzione della seconda sezione penale del tribunale di Taranto. L'operazione rientra nell'indagine, denominata 'Città nostra', della Squadra mobile di Taranto che ha portato, nel giugno dello scorso anno, al fermo di 37 persone accusate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, porto e detenzione illecita di armi, estorsione, rapina e detenzione di ordigno esplosivo.